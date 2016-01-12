«Оскар-2020»: «Джокер» лидирует в номинациях

Прямо сейчас Джон Чо и Исса Рэй объявили в Лос-Анджелесе номинантов премии «Оскар-2020». О приятных и неприятных сюрпризах мы расскажем вам отдельно, а пока что вот сами номинации.

Между главными фаворитами номинации распределись следующим образом: «Джокер» — 11, «1917» — 10, «Однажды в… Голливуде» — 10, «Ирландец» — 9, «Паразиты» — 6, «Кролик Джоджо» — 6, «Брачная история» — 6.

Лучший фильм

Лучший актер

«Джокер»

Лучшая актриса

Лучший режиссер

Сэм Мендес на съемках фильма «1917»

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

«Прекрасный день по соседству»

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи»

Лучший международный фильм

Лучший анимационный фильм

«Клаус»

Лучший документальный фильм

Лучший оператор

Съемки фильма «Ирландец»

Лучший композитор

Лучший монтаж

«Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«Ford против Ferrari»

Лучший монтаж звука (sound editing)

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Котбуль»

Лучший короткометражный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший художник-постановщик

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

Лучший грим и прически

Лучшая песня

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.

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