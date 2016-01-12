«Оскар-2020»: «Джокер» лидирует в номинациях

Прямо сейчас Джон Чо и Исса Рэй объявили в Лос-Анджелесе номинантов премии «Оскар-2020». О приятных и неприятных сюрпризах мы расскажем вам отдельно, а пока что вот сами номинации.
Между главными фаворитами номинации распределись следующим образом: «Джокер» — 11, «1917»
Лучший фильм
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Паразиты»
Лучший актер
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»
- Леонардо ДиКаприо
—«Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер
—«Брачная история»
- Хоакин Феникс
—«Джокер» —«Два Папы»
Лучшая актриса
- Синтия Эриво — «Гарриет»
- Скарлетт Йоханссон
—«Брачная история»
- Сирша Ронан
—«Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон
—«Скандал»
- Рене Зеллвеггер
—«Джуди»
Лучший режиссер
- «Ирландец» — Мартин Скорсезе
- «Джокер»
—Тодд Филлипс
- «1917»
—Сэм Мендес
- «Однажды в… Голливуде»
—Квентин Тарантино
- «Паразиты»
—Пон Джун-хо
Лучшая актриса второго плана
- Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
- Марго Робби — «Скандал»
Лучший актер второго плана
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс
—«Два Папы»
- Аль Пачино
—«Ирландец»
- Джо Пеши
—«Ирландец»
- Брэд Питт
—«Однажды в… Голливуде»
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец» — Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт
- «Кролик Джоджо»
—Тайка Вайтити
- «Джокер»
—Тодд Филлипс иСкотт Сильвер
- «Маленькие женщины»
—Грета Гервиг — Энтони МакКартен
Лучший оригинальный сценарий
- «Достать ножи» — Райан Джонсон
- «Брачная история»
—Ноа Баумбак
- «1917»
—Сэм Мендес иКристи Уилсон-Кернс
- «Однажды в… Голливуде»
—Квентин Тарантино
- «Паразиты»
—Пон Джун-хо
Лучший международный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм
Лучший оператор
Лучший композитор
Лучший монтаж
Лучший дизайн костюмов
Лучшее сведение звука (sound mixing)
Лучший монтаж звука (sound editing)
Лучший короткометражный анимационный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
- «В отсутствие»
- «Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
- «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«Супермен из Сент-Луиса»
Лучший художник-постановщик
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и прически
Лучшая песня
- «I Can’t Let You Throw Yourself Away» — «История игрушек 4»
- «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
- «Stand Up» — «Гарриет»
- «Into The Unknown» — «Холодное сердце 2»
- «I’m Standing With You» — «Прорыв»
92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.