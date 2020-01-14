«Оскар-2020»: Номинации — сюрпризы и цифры

Американская академия назвала номинантов своей 92-й по счету премии. В этом году вся оскаровская игра идет не по правилам: сдвинуты сроки церемонии награждения (с конца февраля она переехала на его начало), соответственно, и сроки объявления номинаций, что привело к путанице и даже панике. Еще не все успели выдохнуть после «Золотого глобуса», не все вручили и получили свои награды. Так, Гильдия продюсеров Америки назовет победителей лишь 18 января, что путает карты предсказателям: обычно по результатам этой премии судят о возможном лучшем фильме «Оскара». В общем, «Оскар-2020» полон сюрпризов, как никогда. Перечислим самые основные.

Vive le Netflix!

«Клаус»

Самый известный стриминг-сервис может праздновать: в общей сложности у него 24 номинации. Для сравнения: в 2018 году их было 7, год назад — 15. Сегодня же Netflix просочился в каждую значимую категорию, включая даже «Лучший анимационный фильм»: вместо диснеевского «Холодного сердца 2» там красуется «Клаус» (невероятно, но факт: в обоих мультфильмах есть трибьют саамской культуре). Более того, в этой же номинации присутствует еще один мультфильм стриминга — «Я потерял свое тело». Отметим также шесть номинаций «Брачной истории», три номинации «Двух Пап» и номинации двух документальных фильмов.

Netflix удалось обогнать такого гиганта, как Disney, который, если суммировать номинации свежеприобретенных студий 20th Century Fox и Fox Searchlight, сражается в 23 категориях, причем самые весомые из них именно что фоксовские: шесть у «Кролика Джоджо» и четыре — у «Ford против Ferrari».

Ликует и студия Sony Pictures: после нескольких лет скудного присутствия на «Оскаре» на этот раз у нее 20 номинаций, из них 10 — у «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. И в общей сложности у всех трех перечисленных студий по две картины сражаются за звание лучшего фильма: «Брачная история» и «Ирландец» у Netflix, «Кролик Джоджо» и «Ford против Ferrari» у Disney и «Однажды в… Голливуде» и «Маленькие женщины» — у Sony.

«Однажды в… Голливуде»

Наверняка вы уже запутались. Не переживайте, распределение номинаций по студиям выглядит так:

Netflix — 24;

Walt Disney — 23;

Sony Pictures — 20;

Warner Bros. — 12;

Universal Pictures — 11;

Neon — 8;

Lionsgate — 4;

Focus Features — 2;

LD Entertainment and Roadside Attractions — 2.

Что касается фильмов, здесь цифры такие:

Комиксы в топе

«Джокер»

В прошлом году большим событием стало участие «Черной Пантеры» в категории «Лучший фильм». В этом «фильм по комиксам» лидирует по количеству номинаций: у «Джокера» их, как видим, одиннадцать, и это почти все номинации для студии Warner Bros. Столько же, кстати, фильму отдал и британский «Оскар» — премия BAFTA. «Джокер», напомним, взял главный приз на Венецианском кинофестивале и номинировался на различные премии критиков и гильдий, но пока что награды уходят лишь Хоакину Фениксу за актерскую работу. Скорее всего, так будет и на этом «Оскаре», но все равно и картина, и студия DC Comics (для нее это первая номинация), и фанаты комиксов могут праздновать победу.

А кто в пролете?

«Холодное сердце 2»

Возмущения о том, что номинировали не тех, звучат каждый год, но на этот раз и правда не оправдались слишком многие ожидания. Как мы уже сказали, большой неожиданностью стало отсутствие среди номинантов «Холодного сердца 2», главного коммерческого хита Disney, и таким же большим удивлением — то, что фильм уступил место «Потерянному звену» студии Laika, милой, но странной картине о йети в поисках семьи (получившей, тем не менее, «Золотой глобус»).

Роберт Де Ниро зря молодился: весь наградной сезон прошел мимо него, включая и оскаровские номинации. Из актеров «Ирландца» отмечены лишь работы второго плана: друг с другом соревнуются Джо Пеши и Аль Пачино. Также наградной сезон прошел мимо и Кристиана Бэйла («Ford против Ferrari») — его номинировала лишь Гильдия актеров Америки.

Из тех, кто уже участвует в наградной гонке и даже получает призы, «Оскар» недосчитался Аквафины («Прощание»), Дженнифер Лопез («Стриптизерши») и Адама Сэндлера («Неограненные драгоценности»). И, несмотря на прошлогоднюю победу Рами Малека за роль Фредди Меркьюри, его коллега Тэрон Эджертон, сыгравший Элтона Джона в «Рокетмене», мимо оскаровских номинаций пролетел.

Ну, и самый грустный для нас момент: Россия в этом году не участвует в битве. В номинантах нет ни «Дылды» Кантемира Балагова, ни короткометражного мультфильма «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, ни документального фильма «Акварель» Виктора Косаковского. Анимационная короткометражка «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой в номинации попала, но будет представлять Чехию. Печаль.

Снова без женщин

Грета Гервиг на съемках фильма «Маленькие женщины»

Грета Гервиг не получила номинацию за режиссуру: за статуэтку будут сражаться одни режиссеры-мужчины. При этом ее картина «Маленькие женщины» номинирована за фильм, адаптированный сценарий и актерские работы. Нет среди номинантов и других женщин-режиссеров — Лулу Ванг («Прощание»), Кейси Леммонс («Гарриет») и Лорин Скафарии («Стриптизерши»). Что касается Гервиг, в прошлом году она участвовала в режиссерской номинации с картиной «Леди Бёрд». До нее за звание лучшего режиссера боролись Лина Вертмюллер («Паскуалино „Семь красоток“» в 1977-м), Джейн Кэмпион («Пианино» в 1994-м), София Коппола («Трудности перевода» в 2004-м) и Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури» в 2010-м). Бигелоу стала единственной женщиной-режиссером, победившей на «Оскаре».

Тем не менее академия отчитывается, что в этом году среди номинантов треть — именно женщины. На «Оскар-2020» номинированы рекордные 62 участницы индустрии, включая актрис и продюсеров. Но не режиссеров, что поделать.

OscarSoWhite?

«Мы»

А вот как обстоят дела в плане diversity: в этом году только Синтиа Эриво спасает «Оскар» от скандала, получив номинации за актерскую работу и песню. Американская пресса негодует, что, помимо Аквафины, Лопез и Эдди Мёрфи («Меня зовут Долемайт»), шанса не получили, например, Лупита Нионго («Мы»), Джейми Фокс («Просто помиловать») и Элфри Вудард («Помилование»). Кое-кто удивляется, почему в актерских номинациях нет и Сон Кан-хо («Паразиты»), и Чжоу Шучжэнь («Прощание»).

Паразиты, вперед!

«Паразиты»

Даже если фильм Пон Джун-хо по каким-то фантастическим причинам не получит ничего на этом «Оскаре», он все равно уже победитель наградного сезона: начиная с Каннского фестиваля «Паразиты» триумфально шествуют по планете. В истории «Оскара» это одиннадцатый фильм на иностранном языке, номинированный на главную награду, и шестой, номинированный одновременно как лучший фильм и лучший международный фильм. Год назад такая же история была с «Ромой» Альфонсо Куарона, а до него двойной удар академикам наносили «Дзета», «Жизнь прекрасна», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Любовь».

Увы, повторить успех «Ромы» корейскому кино не удалось: фильм Куарона получил 10 номинаций (столько же у «Крадущегося тигра»), тогда как у «Паразитов» их только шесть. Тем не менее фильму все равно есть чем гордиться: для Южной Кореи это первая номинация на «Оскар», а Пон Джун-хо стал вторым азиатским режиссером после Энга Ли, номинированным на награду Американской киноакадемии.

А есть ли вообще рекорды?

Сэнди Пауэлл / Фото: Getty Images

Безусловно. Сэнди Пауэлл продолжает быть самым номинированным среди ныне живущих художников по костюмам — в этом году у нее уже пятнадцатая номинация! Год назад Сэнди конкурировала сама с собой в номинациях за «Фаворитку» и «Мэри Поппинс возвращается», а сейчас ее выдвинули за работу над «Ирландцем». Абсолютный рекорд в этой категории у покойной Эдит Хэд (35 номинаций и 8 «Оскаров»).

Джон Уильямс побил собственный рекорд: у него 52-я номинация в категории «Лучший композитор» за музыку к блокбастеру «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Среди ныне живущих кинодеятелей больше номинаций нет ни у кого в галактике. Больше только у покойного Уолта Диснея (59). У композитора при этом уже есть пять «Оскаров»: за музыку к фильмам «Список Шиндлера», «Инопланетянин», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Челюсти», «Скрипач на крыше». 8 февраля Уильямсу исполнится 88 лет.

Ну, и наш любимый Мартин Скорсезе стал самым номинируемым режиссером среди ныне живущих: у него девятая номинация на «Оскар». Больше было только у покойного режиссера «Бен-Гура» и «Римских каникул» Уильяма Уайлера (12).

Двойная Скарлетт

«Кролик Джоджо»

Скарлетт Йоханссон может праздновать победу: она впервые номинирована на «Оскар», причем дважды — как лучшая актриса («Брачная история») и как лучшая актриса второго плана («Кролик Джоджо»). Такое на «Оскаре» случается, но нечасто. Только 11 актеров за все 92 года премии получали двойные номинации.

Первой была Фэй Бейнтер — в 1939 году она номинировалась как лучшая актриса за роль в фильме «Белые знамена», но уступила победу Бетт Дэвис за фильм «Иезавель», при этом сама получила статуэтку за роль второго плана в этой же картине. Четыре года спустя ее опыт повторила Тереза Райт: в 1943-м ее номинировали как лучшую актрису за «Гордость янки», а награду она взяла как актриса второго плана в фильме «Миссис Минивер».

Затем настал черед мужчин. Первым двойным номинантом стал Бэрри Фицджералд — в 1945 году его номинировали дважды за одну и ту же роль в одной картине («Идти своим путем»), и он унес приз как лучший актер второго плана. После этого случая академия изменила правила, лишив актеров возможности номинироваться в разных категориях за одну и ту же роль.

38 лет спустя двойным номинантом стала Джессика Лэнг — в 1982 году ее номинировали как лучшую актрису («Фрэнсис») и лучшую актрису второго плана («Тутси», за нее она и получила награду). Через четыре года история повторилась с Сигурни Уивер — в 1989 году ее номинировали как лучшую актрису за роль в фильме «Гориллы в тумане» и как лучшую актрису второго плана за «Деловую женщину». Увы, «Оскара» у Сигурни до сих пор нет.

«Фрэнсис»

В 1993 году свой первый и единственный (пока?) «Оскар» получил Аль Пачино за роль в картине «Запах женщины», и тогда же он номинировался как актер второго плана в фильме «Гленгари Гленн Росс (Американцы)». Через год двойные номинации настигли Эмму Томпсон и Холли Хантер. Первая номинировалась за работу в «На исходе дня» (лучшая актриса) и «Во имя отца» (лучшая актриса второго плана), но не получила ничего. Вторая — за работу в «Пианино» (лучшая актриса) и «Фирме» (лучшая актриса второго плана), а победила в основной категории.

В 2003-м настала очередь Джулианны Мур: «Вдали от рая» (лучшая актриса) и «Часы» (лучшая актриса второго плана), обе номинации остались ни с чем. Через два года Джейми Фокс получил «Оскар» за главную роль в фильме «Рэй», упустив при этом статуэтку за роль второго плана в «Соучастнике».

И, наконец, в 2008 году Кейт Бланшетт получила две номинации за фильмы «Золотой век» (лучшая актриса) и «Меня там нет» (лучшая актриса второго плана). Обе номинации остались без наград. При этом Бланшетт — единственная актриса, номинированная за одну и ту же роль дважды (за «Елизавету» ее выдвигали на лучшую роль в 1999 году).

Кто еще первый?

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съемках фильма «Джокер»

Грета Гервиг и Ноа Баумбак стали первой супружеской парой авторов, чьи картины номинированы на звание лучшей. Режиссерская номинация прошла мимо обоих.

У Джеймса Мэнголда первая номинация за лучший фильм («Ford против Ferrari»). То же самое и у Роберта Де Ниро («Ирландец»), и у Тайки Вайтити («Кролик Джоджо»), и у Тодда Филлипса («Джокер»), и у Ноа Баумбака («Брачная история»), и у Сэма Мендеса («1917»), и у Квентина Тарантино («Однажды в… Голливуде»), и у Пон Джун-хо («Паразиты»). Все они еще и продюсеры своих картин.

Тодд Филлипс впервые номинирован как режиссер («Джокер»). Та же участь и у Пон Джун-хо с «Паразитами».

У Антонио Бандераса тоже первая в жизни номинация на «Оскар» за актерскую работу в фильме «Боль и слава». Впервые номинированы и Джонатан Прайс («Два Папы»), и Синтиа Эриво («Гарриет»), и Скарлетт Йоханссон (дважды, мы помним), и Флоренс Пью (роль второго плана в «Маленьких женщинах»).

У Тайки Вайтити еще и первая номинация за адаптированный сценарий («Кролик Джоджо»). В номинации за оригинальный сценарий новички — Райан Джонсон («Достать ножи») и Пон Джун-хо («Паразиты»).

Сэм Мендес номинируется на «Оскар» впервые за 20 лет после победы «Красоты по-американски».

Кто победит?

«Ирландец»

Как мы уже говорили, в этом году с традиционными схемами предсказаний особенно туго. Уже который раз ломается схема «победит фильм, чей актерский ансамбль был номинирован на приз Гильдии актеров (SAG)». В 2018 году гильдия наградила «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а победила «Форма воды». Год назад гильдия отдала приз «Черной Пантере», а победила «Зеленая книга». Любопытно, какой расклад будет сейчас: в номинантах SAG — «Скандал», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Паразиты» и «Однажды в… Голливуде». Победители станут известны в ночь с 19 на 20 января. Днем ранее ждем победителей и Гильдии продюсеров — в прошлом году она наградила «Зеленую книгу», и та стала оскаровским лауреатом.

Раньше считалось верным знаком, когда у номинанта на лучший фильм есть и режиссерская номинация. Без нее «Оскар» выигрывали только два фильма — «Шофер мисс Дэйзи» и «Операция „Арго“». Но в прошлом году сломался и этот инструмент: Питера Фаррелли не номинировали за «Зеленую книгу», а главный приз достался ей.

Ключевой считается и номинация за лучший монтаж, и тут все совпало: «Зеленая книга» была номинирована. В этом году у нас за монтаж выдвинуты «Ford против Ferrari», «Паразиты», «Ирландец», «Кролик Джоджо» и «Джокер». Пристально следим за ними.

Результаты 92-й премии «Оскар» станут известны в ночь с 9 на 10 февраля. Ведущего церемонии награждения, как и в прошлом году, не будет. Официальная трансляция церемонии в этом году пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.