«Оскар-2020»: Полный гид по номинациям

В ночь с 9 на 10 февраля состоится 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Напоминаем, что официальная видеотрансляция церемонии в этом году пройдет в онлайн-кинотеатре Okko, а КиноПоиск будет вести текстовую трансляцию. Также у нас можно посмотреть некоторые фильмы, номинированные на «Оскар», и принять участие в традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“». Чтобы вам было легче сориентироваться, мы составили гид по всем оскаровским номинациям.

Быстрая навигация по номинациям

Лучший фильм

Вероятный победитель: «1917»

«1917»

В 2019-м сильных претендентов на звание лучшего фильма года было немало, но к концу гонки определился однозначный фаворит — «1917» Сэма Мендеса, чей дебют «Красота по-американски» победил на «Оскаре» ровно 20 лет назад. Военная драма «1917» — технически виртуозный исторический фильм на важную тему из учебника, главным героем которого является эффектный прием: действие показано одним кадром (на самом деле в фильме, конечно, есть спрятанные склейки). Со времен новаторского «Русского ковчега» Александра Сокурова этот трюк проделывали уже не раз, но он до сих пор работает и приносит режиссерам награды. Как мы помним, пять лет назад лучшим фильмом по версии киноакадемии стал «Бёрдмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Страшно представить, сколько еще таких проектов запустят голливудские продюсеры после победы «1917».

В том, что эта победа случится, сомнений нет. «1917» выиграл «Золотой глобус» как лучшая драма, а также взял семь премий BAFTA, включая «Лучший фильм», и главный приз Гильдии продюсеров, чьи результаты совпадают с «Оскаром» в подавляющем большинстве случаев (в том числе в последние два года). Фильму Мендеса недостает номинации за лучший ансамбль от гильдии киноактеров SAG, без которой победить обычно не удается. Но этот показатель, кажется, в последнее время не так важен: в прошлый раз «Зеленая книга» обошлась без него. Что касается номинации за монтаж, тоже почти обязательной для победителя, то ее нет, но в случае с «1917» этот критерий по понятным причинам не работает, как было и в случае «Бёрдмэна».

Почему «1917» — технически совершенное кино, читайте в нашем разборе.



«Ирландец»

Почти все понимают, что Мартин Скорсезе — один из лучших американских режиссеров как минимум в современной истории. Еще все понимают, что «Ирландец» — его итоговый фильм, одна из вершин этой блестящей карьеры. Со стороны академии было бы логичным шагом наградить гангстерский эпос Скорсезе главной премией. Но этого, скорее всего, не будет. Во-первых, потому что это Netflix: несмотря на рекордное количество номинаций, многие до сих пор не хотят голосовать за фильмы стриминга (см. случай «Ромы» в прошлом году). Во-вторых, потому что темы и образы фильма кому-то кажутся устаревшими, и неважно, что именно это, если вкратце, и есть смысл «Ирландца». В-третьих, потому, в конце концов, что многим сложно посмотреть фильм длиной в три с половиной часа. У «Ирландца» полный набор обязательных для лучшего фильма регалий: номинации на «Оскар» за режиссуру и монтаж, номинация Гильдии продюсеров за лучший фильм и Гильдии киноактеров за лучший актерский ансамбль. Последнее, кстати, действительно важно. На «Оскаре» любят актерские фильмы (в том числе и потому, что в составе академии непропорционально много артистов), а «1917» таким совсем не назовешь. Однако «Ирландец» оказался тем фильмом, который все упоминают, но никто не награждает. Вряд ли на «Оскаре» будет иначе.

Каким получился «Ирландец», мы рассказывали вам вот тут.



«Однажды в… Голливуде»

По очкам девятый фильм Квентина Тарантино тоже может претендовать на победу. У него «Золотой глобус» лучшей комедии и другие важные достижения, впрочем, нет ключевой номинации за монтаж, без которой лидером гонки стать не получится (точнее, получится, но только если ваш фильм сделан одним кадром). В пользу Тарантино говорит то, что его фильм про Голливуд (академики любят кино про себя самих), а также легендарный статус самого автора. До сих пор его награждали только за сценарий. Но, скорее всего, в этот раз история повторится: Тарантино снял спорный фильм (иначе бы он не был Тарантино), а принятая на «Оскаре» система ранжирования фильмов при голосовании такие картины не жалует. Даже если у «Однажды в… Голливуде» будет больше первых мест в анкетах академиков, многие отодвинут его в конец списка, а «1917» выйдет вперед за счет вторых-третьих мест. Фильм Тарантино получил главный приз «Выбора критики», но для прогнозов на «Оскар» это не самая показательная награда.

Подробный гид по «Однажды в... Голливуде» читайте вот здесь.



«Джокер»

Четвертый фильм, теоретически имеющий шансы на главный «Оскар». У «Джокера» наибольшее число номинаций (11), включая важные за режиссуру и монтаж, «Золотой лев» в Венеции (помог победить «Форме воды», но не «Роме») и миллиардные сборы. Однако нельзя забывать, что это все-таки комикс. То, что фильм из большой франшизы всерьез участвует в оскаровской гонке, — уже сенсация, и победа была бы из области фантастики. Но дело не только в этом и даже не в том, что при живом Скорсезе в числе номинантов было бы странно награждать Тодда Филлипса, который ему подражает. Просто такие фильмы на «Оскаре» не побеждают: «Джокер» — слишком мрачное, неудобное кино. Не совсем понятно, что он говорит о политике, но это точно что-то не очень комфортное для среднего академика. Во многих анкетах он окажется на дне списка. На «Золотом глобусе» и BAFTA «Джокер» довольствовался актерскими наградами Хоакину Фениксу, и похоже, что ситуация повторится и на «Оскаре».

Наши первые впечатления о фильме из Венеции читайте здесь.



«Паразиты»

До этого года ни один корейский фильм не был номинирован на «Оскар», зато «Паразиты» отыгрались сразу за много лет упущений: черная комедия Пон Джун-хо об отношениях богатой и бедной семей выдвинута сразу в шести категориях. В мае «Паразиты» победили в Каннах, а в конце года с огромным успехом (для иностранного фильма, конечно) шли в американском прокате, где собрали 31 млн долларов. В последнее время кино не на английском языке все чаще попадает в основные номинации, по умолчанию как бы зарезервированные для голливудских и британских фильмов. И в третий раз за восемь лет фильм с субтитрами претендует на главную награду (после «Любви» Михаэля Ханеке и прошлогодней «Ромы»). Работа Куарона была ближе всех к победе, но у «Паразитов» реальных шансов в общем нет. Хотя фильму уже удалось несколько раз удивить: он получил приз SAG за лучший актерский ансамбль и выиграл главную награду Национального общества кинокритиков США. Так или иначе, победой можно считать уже одно присутствие в оскаровском списке.

Наши впечатления о «Паразитах» прямиком из Канн вот тут.



«Кролик Джоджо»

Сатирическая комедия Тайки Вайтити о немецком мальчике и его воображаемом друге Гитлере нравится публике: «Кролику Джоджо» вручили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто. Обладатель этой награды практически всегда попадает в число номинантов на лучший фильм, а в прошлом году он даже одержал победу. Но на этот раз придется довольствоваться участием. Дурашливый юмор «Кролика Джоджо» раздражает слишком многих. Фильм не получил значимых наград в премиальном сезоне, и на «Оскаре», вероятнее всего, останется ни с чем.

Наш рассказ о «Кролике Джоджо» из Торонто читайте здесь.



«Брачная история»

История мучительного и некрасивого развода двух неплохих в общем людей — самый успешный фильм в карьере Ноа Баумбака. И, возможно, действительно лучший. В «Брачной истории» Баумбак превратился в по-настоящему большого режиссера. Спасибо за это Netflix, который предложил автору комфортные условия работы, и выдающимся ролям Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон. Уже после успешной премьеры в Венеции было ясно, что работа Баумбака получит несколько номинаций (в результате их шесть), но также было ясно, что она не будет серьезным претендентом на победу — это просто слишком тихий, тонкий фильм, а на «Оскаре» нужна тяжелая артиллерия. У «Брачной истории» почти нет важных для победы на «Оскаре» достижений, она не выдвинута за монтаж и режиссуру и не была номинирована Актерской гильдией за лучший ансамбль.

Наши первые впечатления о «Брачной истории» из Венеции вот здесь.



«Маленькие женщины»

Небывалая для «Оскара» ситуация: в категории «Лучший фильм» конкурируют две картины, снятые двумя половинками одной семьи. Режиссер «Маленьких женщин» Грета Гервиг и автор «Брачной истории» Ноа Баумбак официально не женаты, но несколько лет составляют пару и являются родителями маленького сына. «Маленькие женщины» — восьмая (!) экранизация классического романа Мэри Луиз Олкотт о матриархальном семействе во время Гражданской войны в США; в Америке историю сестер Марч знают более-менее все. Гервиг собрала ансамбль звезд от Мэрил Стрип до Сирши Ронан и Флоренс Пью, сама написала новую адаптацию и уверенно ее срежиссировала. Но, как и дебют режиссера «Леди Бёрд», это пока еще не лучший фильм года.

«Ford против Ferrari»

Бензиновая драма Джеймса Мэнголда о жажде скорости и инженерном гении — из тех фильмов, которые нравятся всем. Реальная история об амбициозных героях, сильные актеры (Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон), крепкая постановка и больше 100 млн долларов американских сборов, что по нынешним временам большая редкость для фильма по оригинальному сценарию. Это образцовая история голливудского успеха, но есть, к сожалению, проблема: у «Ford против Ferrari» нет не только ярых противников, но и горячих сторонников. Зато его назвал в числе лучших фильмов года бывший президент Барак Обама, как, впрочем, и еще четыре картины, претендующие на главный приз.

Лучший актер

Вероятный победитель: Хоакин Феникс

Хоакин Феникс — «Джокер»

После трех безрезультатных номинаций («Гладиатор», «Переступить черту» и «Мастер») в этот раз «Оскар» не уйдет от одного из лучших американских артистов своего поколения. Возможно, у Феникса были и более удачные роли, очень многое в «Джокере» сделано на одной актерской технике. Но безумный комик Артур Флек — как минимум просто самый яркий киногерой года. К тому же это роль с историей: за исполнение Джокера «Оскар» получал Хит Леджер (это будет второй случай, когда разные артисты побеждают за одного персонажа после Марлона Брандо и Роберта Де Ниро с ролью Вито Корлеоне). К тому же Феникс похудел для роли, а такие спортивные достижения неизменно вызывают симпатию академиков. К тому же это удачный повод отметить «Джокера» в основных номинациях. В общем, причин наградить Феникса больше, чем требуется. Ему уже вручили «Золотой глобус» за драматическую роль, приз BAFTA, «Выбор критики» и награду Гильдии киноактеров.

Как Хоакин Феникс шел к образу Джокера, читайте здесь.



Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»

Не новость, что ДиКаприо отлично сыграл, и номинации этого актера уже превратились в рутину. Нынешняя — шестая при одной памятной победе за «Выжившего». За вышедшего в тираж плаксивого артиста Рика Далтона он мог бы получить и вторую статуэтку, но, судя по разным врученным премиям, все словно уже договорились, что лучшую мужскую роль года сыграл Феникс. К тому же даже на «Золотом глобусе», где «Однажды в… Голливуде» и «Джокер» оказались в разных категориях (комедия/мюзикл и драма соответственно), ДиКаприо почему-то уступил приз Тэрону Эджертону, на «Оскар» даже не номинированному.

Смотрите интервью с Леонардо ДиКаприо и другими актерами фильма здесь.



Адам Драйвер — «Брачная история»

2019-й был годом Адама Драйвера: вышло четыре фильма с его участием — от сандэнсовского хита «Отчет о пытках» и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша до колосса «Звездные войны. Скайуокер: Восход». Молодой отец и перспективный режиссер Чарли Барбер в «Брачной истории» Ноа Баумбака стал, вероятно, лучшей ролью артиста. Но «Оскар» Драйвера еще впереди. Мы уже писали эти слова год назад, когда актер был впервые номинирован на приз академии за роль второго плана в «Черный клановец». Однако и в этот раз конкуренты слишком сильны, а Хоакин Феникс своей очереди ждет гораздо дольше.

О том, почему Адам Драйвер стал таким популярным, мы писали вот тут.



Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Актеры редко получают «Оскар» за роли на иностранных языках, хотя и такие случаи бывали. Но номинация Бандераса — это, скорее, просто дань уважения актеру, который никогда не выдвигался на главную в мире кинопремию. Он начинал в арт-кино у того же Педро Альмодовара, снявшего «Боль и славу», превратился во всемирного народного артиста, а теперь сыграл альтер эго Альмодовара в его итоговом фильме. Бандерас стал лучшим актером на Каннском фестивале, где «Боль и слава» не получили других призов, и был отмечен номинацией на «Золотой глобус», но не призом Актерской гильдии.

О том, как Бандерас сыграл в этом фильме, мы писали из Канн вот тут.



Джонатан Прайс — «Два Папы»

Когда папой римским стал Франциск, Джонатан Прайс сразу стал готовиться к роли понтифика: внешнее сходство действительно удивительное. Случай представился благодаря деликатной драме Netflix о вымышленной беседе двух пап — действующего и бывшего (его играет Энтони Хопкинс). Заслуженный британец ни разу не номинировался на «Оскар». В этом сезоне он также был выдвинут на «Золотой глобус» и приз BAFTA, но ничего не получил.

Лучшая актриса

Вероятный победитель: Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Если в мужской номинации «Оскар» обеспечен Хоакину Фениксу, то в женской таким же безусловным фаворитом стала Рене Зеллвегер, получившая все важные премии сезона: «Золотой глобус» за драматическую роль, BAFTA, «Выбор критики» и приз Гильдии актеров. Причем состав номинанток на «Золотом глобусе» был идентичным (комедийные роли академия не выдвинула вовсе). О том, что Зеллвегер получит второй «Оскар» (первый был за «Холодную гору»), писали, еще когда «Джуди» только вышла в ограниченный американский прокат. Жизни замечательных людей — надежный премиальный жанр, особенно если героиня — Джуди Гарлэнд, человек трудной судьбы, всенародная знаменитость и символ славной голливудской истории.

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Самая высокооплачиваемая актриса мира впервые номинирована на «Оскар» и сразу дважды: она выдвинута еще и за роль второго плана в «Кролике Джоджо». В «Брачной истории» Скарлетт сыграла талантливую актрису Николь, которая пытается поменять свою жизнь после развода с мужем-режиссером (Адам Драйвер) и оставить себе их сына. Как и Драйвер, Йоханссон эмоционально и тонко играет хорошего, пусть и несовершенного, человека в плену обстоятельств. Все согласны, что это лучшая роль в ее карьере, но в значительные призы это признание пока не трансформировалось.

Синтия Эриво — «Гарриет»

Первая номинация молодой британской актрисы, которая прославилась на Бродвее, а в большом кино стала играть всего пару лет назад. Как и в случае Зеллвегер, получить номинацию ей помогла выигрышная биографическая роль: Эриво играет Гарриет Табман, которая боролась с рабством в середине XIX века. Номинация Эриво спасла академию от повторения #OscarsSoWhite. Так вышло, что ярких ролей афроамериканцев в прошлом году было немного, а Аквафина («Прощание») и Дженнифер Лопес («Стриптизерши») не попали в оскаровский шорт-лист. Из больших премий Эриво не выдвинула только на BAFTA, что довольно удивительно, учитывая их пиетет к британским исполнителям.

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

25-летняя Сирша Ронан в четвертый раз номинирована на «Оскар». Этот удивительный факт во многом связан с тем, что актриса специализируется на костюмном кино, а к нему академики испытывают особое пристрастие. На этот раз Ронан не просто снялась в историческом фильме, а сыграла Джо Марч — героиню «Маленьких женщин», любимую многими поколениями интеллигентных американок, читавших роман Мэри Луиз Олкотт. В фильме грандиозный ансамбль, и выдвинутыми оказались две актрисы, при этом не номинирована Мэрил Стрип, присутствие которой на «Оскаре» почти обязательно. Если так будет продолжаться дальше, столь же обязательной скоро станет и номинация для Ронан.

Мы сравнивали актеров и актрис «Маленьких женщин» вот здесь.



Шарлиз Терон — «Скандал»

Еще один ансамблевый фильм — о борьбе с патриархатом в отдельно взятой редакции консервативных новостей Fox News. В «Скандале» сыграли Терон, Николь Кидман и Марго Робби, тоже отмеченная академией за роль второго плана. На этих двух номинациях достижения фильма и закончатся. Терон номинирована уже в третий раз и в другой год могла бы победить, но в этот раз все, кроме Зеллвегер, здесь статисты.

Лучший актер второго плана

Вероятный победитель: Брэд Питт

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Как это часто бывает, в роли второго плана в «Однажды в… Голливуде» записали фактически главную, чтобы ДиКаприо и Брэд Питт не соревновались друг с другом. Но если Лео победа почти не светит, то Питту «Оскар» обеспечен. В девятом фильме Квентина Тарантино он по максимуму использует свою харизму: вальяжный, уверенный в себе и обаятельный каскадер Клифф Бут похож на медийный образ самого Брэда Питта. Но дело даже не в этом. Отсутствие у Питта «Оскара» — странная нелепость, и нельзя упускать такой шанс ее исправить. До сих пор актер номинировался дважды (за «Загадочную историю Бенджамина Баттона» и «Человека, который изменил все»), а в этом сезоне побеждает везде — на «Золотом глобусе», у Гильдии киноактеров, на BAFTA. Надо заметить, что эта награда — заслуга не только Питта, но и сценария Тарантино, которому второй план всегда удается особенно хорошо. Третий раз за 10 лет актер из его фильма выигрывает в этой категории (после двух побед Кристофа Вальца).

Наше интервью с Брэдом Питтом читайте здесь.



Джо Пеши — «Ирландец»

В другой год эта работа должна была стать победной. Джо Пеши не просто вернулся в кино (он оставил актерское дело ради курьезной музыкальной карьеры), но сыграл совершенно нетипичную для себя роль. Пеши знают благодаря шумным, агрессивным персонажам, а в «Ирландце» криминальный авторитет Рассел Буфалино в его исполнении излучает угрозу, ни разу не повышая голоса. Против Пеши играет присутствие в номинации Аль Пачино: голоса поклонников «Ирландца» разделятся между ними. Пеши уже дважды номинировался за роли у того же Скорсезе и один раз удачно (выиграл «Оскар» за «Славных парней»).

Аль Пачино — «Ирландец»

Аль Пачино еще один «Оскар» нужен, пожалуй, меньше всех остальных актеров-номинантов этого года, кроме его партнера по «Ирландцу» Джо Пеши, который не хотел сниматься и, вероятно, не придет на церемонию. Вместе с тем харизматичный профсоюзный лидер Джимми Хоффа, самый человечный из основных персонажей «Ирландца», — это действительно лучшая роль Пачино за много лет, и академики это оценили. Это девятая номинация актера, но первая со времен его победы за «Запах женщины» в 1993 году.

Ролик о съемках «Ирландца» смотрите тут.



Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Хэнкс играет детского телеведущего мистера Роджерса; фильм в общем о нем, но роль все равно второго плана, так как главным героем по формальным признакам назначен циничный журналист-интервьюер в исполнении Мэттью Риза. Фред Роджерс — типичная для Хэнкса роль приятного доброго человека. Какого-то особенного восторга она ни у кого не вызвала, однако последняя номинация у Хэнкса была в 2001 году, что для актера с таким статусом как-то странно (тем более, в отличие от Аль Пачино, он не особенно и халтурил).

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Еще одна главная роль под видом второплановой и еще один заслуженный актер, которого слишком давно не было на «Оскаре». В девяностые Энтони Хопкинс заработал победу («Молчание ягнят») и еще три номинации, но в этом веке академия его ни разу не отмечала. Поводом сделать это стал фильм Фернанду Мейреллиша, в котором Хопкинс сыграл вышедшего в отставку папу Бенедикта XVI. Из всех претендентов он единственный, кого не выдвинули на приз Гильдии актеров, хотя номинации на «Золотой глобус» и BAFTA у него есть.

Лучшая актриса второго плана

Вероятный победитель: Лора Дерн

Лора Дерн — «Брачная история»

Система персонажей в «Брачной истории» Ноа Баумбака устроена довольно интересно: главные роли нюансные и психологически достоверные, а фон для них создает слегка гротескный второй план. Все три персонажа-адвоката — выдающиеся актерские работы, но Алан Алда и Рэй Лиотта остались без номинаций, зато Лора Дерн получит «Оскар» почти наверняка. Она победила на «Золотом глобусе», выиграла приз гильдии, «Выбор критики» и BAFTA. Как и в остальных актерских категориях, конкуренции здесь не наблюдается. Актриса давно шла к этой награде: ее номинировали уже дважды, а в последнее время сильные роли были каждый год. Дерн действительно мастер второго плана, и из-за этого часто остается в тени. Дать ей «Оскар» было бы справедливо.

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Йоханссон выдвинута и за драматическую роль (в «Брачной истории»), и за комедийную в «Кролике Джоджо», что делает ее двойную номинацию еще интереснее. В обеих картинах, что тоже примечательно, она играет мать. За «Кролика» Йоханссон получила также полный набор номинаций, и можно было бы представить ее потенциальной победительницей, но в этом году в актерских номинациях никакой интриги нет.

Что по поводу Скарлетт думает Тайка Вайтити, читайте тут.



Марго Робби — «Скандал»

В «Однажды в… Голливуде» роль Марго Робби (она играет Шэрон Тейт) была значимой, но совсем небольшой, что, впрочем, не помешало ей попасть в номинации BAFTA. Зато в «Скандале» ей дали развернуться. Робби играет вымышленную сотрудницу телеканала Fox News, участвующую во вполне реальном сюжете о сексуальных домогательствах внутри компании. Робби была номинирована за главную роль в «Тоне против всех», и с тех пор ее карьера стремительно развивается как в большом студийном кино, так и в арт-мейнстриме. Победы за «Скандал» ждать не стоит, но, скорее всего, это не последняя ее номинация.

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»

Как и в номинации за главную женскую роль, одна позиция отдана восходящей звезде из Англии. Имя 24-летней Флоренс Пью еще пару лет назад никому не было известно, но в прошлом году она сыграла в «Маленькой барабанщице», а в этом появилась в «Солнцестоянии» и заработала первую оскаровскую номинацию за роль строптивой Эми Марч в «Маленьких женщинах» Греты Гервиг. Актриса не вошла в шорт-лист Гильдии киноактеров, но это может быть связано с тем, что фильм поздно вышел в прокат. Так или иначе, эта номинация — скорее щедрый аванс, чем реальный шанс на победу.

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»

Не самая эффектная, но крепко сыгранная роль матери главного героя принесла четвертую номинацию Кэти Бейтс (она выиграла заглавную роль в «Мизери» в 1990-м). Помимо прочего, таким образом академия отметила «Дело Ричарда Джуэлла» — новый фильм Клинта Иствуда, не попавший в остальные категории. Бейтс получила номинацию на «Золотой глобус», но гильдия и BAFTA ее проигнорировали.

Лучший режиссер

Вероятный победитель: Сэм Мендес

Сэм Мендес — «1917»

В отличие от фестивалей, ориентированных на идею авторского кино, в оскаровской конъюнктуре лучший фильм и лучшая режиссура не синонимичные понятия, и в последние четыре года только один фильм («Форма воды») выигрывал обе номинации. Британец Мендес, уже побеждавший с «Красотой по-американски» 20 лет назад, в «1917» реализовал действительно амбициозную режиссерскую задачу: долгие монтажные кадры, имитирующие непрерывную съемку, сложная география перемещений многочисленных персонажей и все это к тому же в жанре военного экшена. Это убедительная и, что важнее для голосующих, яркая работа. Она уже принесла Мендесу «Золотой глобус», призы BAFTA и Гильдии режиссеров, с результатами которой «Оскар» почти никогда не расходится (исключением был только случай Бена Аффлека, награжденного гильдией, но не номинированного на «Оскар»). С точки зрения истории будет странно, если по результатам церемонии у Сэма Мендеса станет больше «Оскаров» за режиссуру, чем у Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино вместе взятых, но все идет к тому.

Ролик о съемках «1917» смотрите тут.



Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Монументальный эпос Мартина Скорсезе невозможно воспринимать вне контекста его имени: это по-настоящему авторское кино, только стоимостью более 100 млн долларов. «Ирландец» — сложная режиссерская работа с запутанной драматургией, передовыми технологиями, множеством персонажей и локаций. У Скорсезе странные отношения с академией: его репутация в Голливуде безусловна, он получал больше номинаций, чем любой другой ныне живущий режиссер (эта девятая), но награда у него всего одна. Причем получил ее Скорсезе за «Отступников» только в 2006 году, а главные шедевры режиссера — от «Злых улиц» и «Таксиста» до «Волка с Уолл-стрит» — оставались без награды ему лично. В этом сезоне Скорсезе был номинирован на всё, но не получил практически ничего, кроме приза «Выбор критики».

Гид по фильмам Мартина Скорсезе читайте вот здесь.



Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»

У Квентина Тарантино режиссерского «Оскара» и вовсе нет. Как «Ирландец» для Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» — ключевой фильм для творчества Тарантино, тоже одного из самых авторитетных режиссеров Америки. Фильм — квинтэссенция его стиля, умное и по-настоящему увлекательное кино, несмотря на огромный хронометраж. Все согласны, что Тарантино давно не был в такой хорошей форме, но академия твердо решила, что он скорее драматург, чем режиссер.

Как Тарантино снимал фильм, смотрите здесь.



Пон Джун-хо — «Паразиты»

Ловкая режиссура корейца Пон Джун-хо, знакомого американцам благодаря картинам «Сквозь снег» и «Окча», напоминает о лучших образцах голливудской эксцентрики. В премиальном сезоне Пон выступает наравне с американцами, исправно собирая номинации, но по сложившейся традиции иностранным фильмам «Оскар» за режиссуру (в отличие от сценария) не дают почти никогда. Исключением был приз Альфонсо Куарону в прошлом году, но «Рома» в истории «Оскара» вообще пока что выглядит аномалией.

Наше интервью с Пон Джун-хо читайте здесь.



Тодд Филлипс — «Джокер»

Как и Питер Фаррелли в прошлом году, комедиограф Тодд Филлипс произвел сенсацию уже тем, что снял серьезное драматическое кино. «Джокер», бесспорно, впечатляет, но с точки зрения режиссуры немного удивляет то, насколько много в фильме взято из ранних работ того же Скорсезе. Так что было бы странно, если бы Филлипс обошел автора «Ирландца» в режиссерской категории. Из всех номинантов он единственный не получил номинацию Гильдии режиссеров — там место Филлипса занял Тайка Вайтити с «Кроликом Джоджо».

Почему Тодд Филлипс решил взяться за «Джокера», читайте здесь.



Лучший адаптированный сценарий

Вероятный победитель: «Кролик Джоджо»

«Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити

Саркастическая сатира Тайки Вайтити о десятилетнем нацисте, придумавшем себе дружбу с Гитлером, была одним из первых фаворитов оскаровского сезона, и «Лучший адаптированный сценарий» — хороший шанс на единственный «Оскар». Сочетание серьезной темы и легкомысленной подачи убедило Гильдию сценаристов Америки и Британскую киноакадемию, однако на сценарную номинацию «Золотого глобуса» (она там одна) Вайтити даже не был выдвинут.

«Маленькие женщины» — Грета Гервиг

Грета Гервиг была драматургом, еще когда ее знали только как актрису — сценарий «Милой Фрэнсис» подписан ее именем вместе с Ноа Баумбаком. За «Леди Бёрд» она уже была номинирована на «Оскар» за оригинальный сценарий (а также за режиссуру). В случае «Маленьких женщин» перед Гервиг стояла задача двойной сложности — не просто переделать толстую книгу в фильм пристойного хронометража, но и сделать его оригинальным (это уже восьмая экранизация). Гервиг справилась: усложнила структуру романа, при этом значительно его сократив. До последнего времени главной фавориткой номинации казалась, скорее, она, но Гильдия сценаристов и BAFTA предпочли «Кролика Джоджо».

«Ирландец» — Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт

Масштабный гангстерский эпос Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт писали по заказу Мартина Скорсезе: режиссер вместе с Робертом Де Ниро хотел поставить экранизацию мемуаров Фрэнка Ширана «Я слышал, ты красишь дома». Из всех номинантов это самая масштабная история: несколько десятилетий, десятки персонажей, хитроумная система флешбэков. Зеллиан выигрывал «Оскар» за «Список Шиндлера» и еще четырежды номинировался. Но пока что призы крупных премий достаются не ему.

Ролик с первой читки сценария «Ирландца» смотрите здесь.



«Два Папы» — Энтони МакКартен

Энтони МакКартен не самый звездный сценарист, но один из самых надежных. Три фильма по его сценариям («Темные времена», «Вселенная Стивена Хокинга» и «Богемская рапсодия») получили в сумме 16 номинаций. Сюжет «Двух Пап» о вымышленном диалоге Бенедикта XVI и Франциска отнесен к адаптированным по формальным признакам: его придумал сам МакКартен для театра, но пьеса так и не была поставлена. Из всех фильмов в этой номинации «Два Папы» единственный не выдвинутый на приз Гильдии сценаристов.

«Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер

Немногие помнят, но Тодд Филлипс уже был номинирован на «Оскар» как сценарист за «Бората». Теперь его шутки стали мрачнее. На материале комикса DC Филлипс сделал пусть гротескную, но все же психологическую драму о рождении убийцы. Основные недостатки сценария связаны именно с тем, что это адаптация: несколько лишней выглядит линия с Томасом Уэйном, а относительный возраст Джокера и Бэтмена вызывает неразрешимые вопросы.

Лучший оригинальный сценарий

Вероятный победитель: «Паразиты»

«Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино

Автор лучших диалогов в современном Голливуде надеется на третий «Оскар» за оригинальный сценарий после «Криминального чтива» (это была единственная статуэтка фильма) и «Джанго освобожденного». За выпуклых персонажей, остроумную концовку и, конечно, за те самые диалоги Тарантино получил «Золотой глобус». Однако приз BAFTA он не выиграл, а известная своими жесткими правилами Гильдия сценаристов не номинировала «Однажды в… Голливуде» из-за несоответствия регламенту, что дополнительно запутало дело.

О том, как Квентин Тарантино побывал в Москве, читайте здесь.



«Паразиты» — Пон Джун-хо

«Однажды в… Голливуде» еще недавно считался однозначным фаворитом номинации, но черная комедия Пон Джун-хо внесла интригу. Фильм о взаимном паразитизме бедных и богатых устроен так, что ни одну из его поворотных точек невозможно предсказать; кроме того, Пону удалась такая разновидность черного юмора, которая понятна американцам, не совсем к нему склонным. «Паразиты» обошли «Однажды в… Голливуде» на BAFTA и получили приз гильдии (где Тарантино не участвовал).

«Брачная история» — Ноа Баумбак

Сценарий Ноа Баумбака не такой эффектный, как другие в этой подборке: он рассказывает реалистичную историю развода двух обычных (хотя и успешных) современных людей. Крупнейшее достижение Баумбака: драматургия фильма устроена так, что он не склоняется к однозначной поддержке кого-либо из героев, и каждый зритель сам выбирает сторону. За похожий прием когда-то победил сценарий «Крамер против Крамера», с которым часто сравнивают «Брачную историю». Но сейчас оскаровская конъюнктура не та, и сдержанная история Баумбака имеет мало шансов на победу.

«Достать ножи» — Райан Джонсон

Единственной номинацией за сценарий отмечена сенсация прошлого года — фильм по оригинальному сценарию Райана Джонсона, собравший больше 100 млн долларов в американском прокате. Джонсон придумал вариацию классического английского детектива, только в эпоху постмодерна. «Оскар» ему не дадут, зато, кажется, будет продолжение.

Наши впечатления о фильме из Торонто читайте здесь.



«1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс

Как и в прочих номинациях, «1917» выдвинут за сложность задачи: драматургия фильма исходит из того, что он вроде бы снят одним кадром. При этом, как известно, в основе картины личная история — Мендес отталкивался от воспоминаний своего деда о Первой мировой. Все это академики оценили, но из всех номинаций «1917» в этой шансы фильма наименьшие: не хватает диалогов и прописанных персонажей.

Лучший иностранный фильм

Вероятный победитель: «Паразиты»

«Паразиты»

Номинация сменила название, убрав из нее сомнительную формулировку «иностранный язык», впрочем, само требование быть не на английском в правилах осталось, так что, по сути, ничего не изменилось. Как и в прошлом году, одна картина из пятерки претендует на «Оскары» и в главных номинациях, так что интриги не наблюдается. «Паразиты» побеждают везде начиная с Каннского фестиваля, где в мае состоялась премьера (кстати, «Пальмовую ветвь» и иностранный «Оскар» редко выигрывают одни и те же фильмы; за последние тридцать лет такое удалось только Михаэлю Ханеке с «Любовью»). Как ни странно, ни один корейский фильм до сих пор не выдвигали на «Оскар», включая «Олдбоя» и «Воспоминания об убийстве» того же Пон Джун-хо.

Гид по южнокорейскому кино читайте вот здесь.



«Боль и слава»

Кроме «Паразитов», еще два фильма в этой категории попали на «Оскар» из основного конкурса Каннского кинофестиваля, который для американских академиков остается главной, если не единственной, авторитетной инстанцией вкуса в Европе. «Боль и слава» — фильм постоянного оскаровского фаворита Педро Альмодовара (у него два приза, один из них сценарный), который он назвал последним в своей карьере. В Каннах очень многие считали, что «Боль и слава» выиграют «Золотую пальмовую ветвь», но Альмодовар уступил «Паразитам», показанным во второй половине фестиваля. Так, похоже, будет и сейчас.

Гид по фильмам Педро Альмодовара находится здесь.



«Отверженные»

Остросоциальная и остросюжетная история жестокой юности в парижских предместьях тоже была показана в Каннах, но не получила призов. Франция предпочла отправить на «Оскар» «Отверженных» вместо другого каннского конкурсанта — «Портрета девушки в огне», хорошо принятого в Америке. Возможно, расчет был на то, что название и сюжет романа Гюго, к которому отсылает фильм Ладжа Ли, хорошо знакомы американцам.

Наши впечатления о фильме из Канн читайте вот тут.



«Страна меда»

Республика Северная Македония (ранее просто Македония), где заметные на международном уровне фильмы появляются совсем не каждый год, заявила на «Оскар» масштабную документальную картину о пасечнице. «Страна меда» Тамары Котевска и Любомира Стефанова год назад имела успех на «Сандэнсе» и, помимо «иностранной» номинации, выдвинута на «Оскар» как лучший документальный фильм.

«Тело Христово»

Польское кино хорошо принимают на «Оскаре» — это четвертая номинация за 10 лет (причем «Ида» Павла Павликовского победила в 2015 году). Как и многие фильмы последнего времени из этой страны, «Тело Христово» — реакция на усиление в Польше религиозного консерватизма. Третий полнометражный фильм Яна Комасы показывали осенью на фестивалях в Венеции и Торонто, но из всей пятерки номинантов этот самый неожиданный.

Лучший анимационный фильм

Вероятный победитель: «История игрушек 4»

«История игрушек 4»

Категория «Лучшая полнометражная анимация» существует в иной логике по сравнению с другими номинациями. Там сиквелы побеждают только в исключительных случаях, а для мультфильмов это обычное дело. «Оскар» уже выигрывали первая и третья «Истории игрушек», выиграет и четвертая. Очередная глава из истории похождений шерифа Вуди превзошла ожидания и зрителей (многие были заранее уверены, что четвертая часть лишняя), и индустрии (поставлен новый кассовый рекорд франшизы — 1,073 млрд долларов).

В целом в этой категории все как обычно: один тяжеловес Disney/Pixar, который заведомо победит, а остальные рады просто участвовать. Академики еще облегчили задачу «Истории игрушек», неожиданно оставив без номинации другой суперхит Disney, «Холодное сердце 2». Вместо него большую голливудскую анимацию представляет мультфильм из другой нордической франшизы — «Как приручить дракона 3». В число номинантов просочилось провалившееся в прокате «Потерянное звено» независимой студии Laika, которую академики любят, почти как Pixar (все релизы студии получали номинацию). За иностранную анимацию отвечают французский мультфильм «Я потерял свое тело» из каннской «Недели критики», а также испанский (но англоязычный) «Клаус», который в Америке показывал Netflix.

Лучший документальный фильм

Вероятный победитель: «Для Самы»

«Для Самы»

Успехи документального кино на «Оскаре» обычно вырастают из успехов на «Сандэнсе», где есть американский и международный конкурсы неигровых картин. Три выдвинутых фильма попали в номинацию с этого фестиваля. В том числе оба победителя — «Страна меда» о пчеловодстве, которая претендует и на звание лучшего иностранного фильма (выдвинута от Северной Македонии), и «Американская фабрика» о рабочих в США и КНР. Третий сандэнсовский фильм в забеге — «На краю демократии» о политической ситуации в Бразилии, где к власти пришли крайне правые силы во главе с Жаиром Болсонару. «Американскую фабрику» и «На краю демократии» объединяет еще и то, что это фильмы Netflix. Стриминг сделал по-настоящему много для популяризации неигрового кино: раньше документальными фильмами мало кто интересовался, а теперь благодаря сильному каталогу Netflix это стало даже модно. Будет логично, если победит один из этих релизов, тем более что в год президентских выборов политическая повестка «На краю демократии» и «Американской фабрики» особенно востребована.

Впрочем, хорошие шансы сохраняет фильм «Для Самы» о сирийской войне. Это кино британского производства, и BAFTA щедро отметила его четырьмя номинациями, включая «Лучший британский фильм» (в итоге «Для Самы» получил приз как лучшая документальная картина). Но ему может помешать соперничество с другим фильмом на ту же тему — «Пещерой» Фераса Файяда. «Пещера» — главный аутсайдер номинации: из всех претендентов только ее не выдвинула на свою премию Гильдия продюсеров Америки.

Лучший оператор

Вероятный победитель: Роджер Дикинс — «1917»

Роджер Дикинс

«Ирландец»

«Джокер»

«Маяк»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

Великий оператор Роджер Дикинс снял «1917» сверхдолгими кадрами, которые в фильме имитируют один непрерывный кадр. Этой информации уже достаточно для того, чтобы конкурс операторов на нынешнем «Оскаре» можно было не проводить. Академики любят именно такие эффектно-виртуозные работы. Отсюда и прошлогодний «Оскар» Альфонсо Куарону, и рекордные три приза подряд Эммануэлю Любецки, один из которых — за такого же однокадрового «Бёрдмэна». Дикинс не просто исполнил сложнейшую техническую задачу, но сделал это в условиях съемки на натуре и еще успел подумать о визуальной стилизации под начало XX века (поэтому и низкая глубина резкости в кадре). Британец уже давно имеет репутацию одного из сильнейших операторов мира, но первый «Оскар» получил только недавно — за «Бегущего по лезвию 2049» после 13 неудачных номинаций. Он предсказуемо выиграл главный приз Американского общества операторов, а также премию BAFTA и уже может готовить оскаровскую речь.

Состав номинантов в этом году в принципе очень сильный. Родриго Прието в «Ирландце» работал с трехкамерной установкой, нужной для эффекта омолаживания актеров, и подбирал разные цветовые палитры для каждого хронологического отрезка действия. Трехкратный лауреат Роберт Ричардсон («Однажды в… Голливуде») помог Тарантино расцветить ностальгический мир 1960-х, Лоуренс Шер успешно стилизовал «Джокера» под 1980-е, а единственный дебютант номинации Джарин Блашке воссоздал визуальность немого кино в «Маяке».

Наше интервью с Роджером Дикинсом читайте здесь.



Лучший композитор

Вероятный победитель: Хильдур Гуднадоуттир — «Джокер»

Хильдур Гуднадоуттир

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

На статуэтку в этом году в основном претендуют старожилы. За классические сентиментальные аранжировки выдвинуты Александр Деспла (11-я номинация за «Маленьких женщин») и рекордсмен Джон Уильямс, который, кажется, попадает в номинацию автоматически (он претендует на «Оскар» в 52-й раз, и в этом у него нет равных в истории). Уильямсу 87 лет, и после девятого эпизода «Звездных войн» он, вероятно, уйдет на пенсию. Но у него уже пять «Оскаров», и еще один Уильямсу не так уж необходим.

Если в категории «Лучший фильм» соревнуются две картины, снятые супругами, то на звание лучшего композитора претендуют двоюродные братья Томас и Рэнди Ньюманы («1917» и «Брачная история»). На двоих у них 30 номинаций, но Рэнди дважды выигрывал приз за лучшую песню, а у Томаса приза пока нет.

При этом фаворитом в номинации кажется новичок — исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир. Ее тревожный инструментальный саундтрек к «Джокеру» — как минимум самая необычная работа из представленных. Гуднадоуттир получила за «Джокера» «Золотой глобус» и в тот же вечер выиграла еще одну статуэтку в телевизионной номинации за музыку к сериалу «Чернобыль».

Лучший монтаж

Вероятный победитель: Тельма Скунмейкер — «Ирландец»

Тельма Скунмейкер / Фото: Getty Images

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Ключевая оскаровская номинация, без которой фильмы обычно не выигрывают главный приз церемонии, но этот год может стать исключением, так как «1917» (как и «Бёрдмэн») обходится почти без монтажа. Фаворитом здесь видится Тельма Скунмейкер, постоянный соавтор Мартина Скорсезе. В «Ирландце» она вместе с режиссером и сценаристом создала монтажную конструкцию длиной в три с половиной часа, в которые действие перемещается между разными эпохами. Но могут быть награждены монтажеры «Ford против Ferrari» Майкл МакКаскер и Эндрю Баклэнд или Ян Джин-мо, работавший на «Паразитах». Аргументом в пользу каждого из них могут стать отдельные яркие эпизоды: в «Ford против Ferrari» это гонка «24 часа Ле-Мана», в «Паразитах» — кульминация на празднике в третьем акте. За смешение в кадре реальности и фантазий выдвинуты монтажеры «Кролика Джоджо» и «Джокера».

Лучший дизайн костюмов

Вероятный победитель: Арианна Филлипс — «Однажды в… Голливуде»

Арианна Филлипс / Фото: Getty Images

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды в… Голливуде»

В этом году за работу художника по костюмам выдвинуты только исторические фильмы, что для этой номинации дело обычное. Костюмы в них сделаны в разной степени условности — от тщательной имитации сразу нескольких эпох в «Ирландце» до гротеска на тему 1980-х в «Джокере». На обеих картинах работали заслуженные профессионалы: у Сэнди Пауэлл («Ирландец») уже три «Оскара», один из которых — за «Авиатора» того же Мартина Скорсезе; у Марка Бриджеса две статуэтки. Самый серьезный конкурент для этих номинантов — Арианна Филлипс, которая создала яркие и очень характерные костюмы для «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

О создании костюмов для «Однажды в... Голливуде» мы рассказывали здесь.

Как создавался образ Джокера, можно почитать тут.

О гангстерском стиле в кино мы писали вот здесь.



Лучший монтаж звука (sound editing)

Вероятный победитель: Дон Сильвестер — «Ford против Ferrari»

Дон Сильвестер

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Два основных претендента на «Оскар» за монтаж звука (то есть за запись, подбор и создание звука) выдвинуты на приз за разное. Заслуга Оливера Тарни и Рейчел Тейт, работавших на «1917», состоит в тщательной подготовке к сложнейшей натурной съемке несколькими монтажными кадрами. Дон Сильвестер («Ford против Ferrari») выдвинут за постпродакшен — специально для фильма он искал коллекционеров антикварных автомобилей, чтобы записать аутентичный шум мотора. Он получил Приз гильдии звукорежиссеров за эффекты, что часто означает победу на «Оскаре».

Лучшее сведение звука (sound mixing)

Вероятный победитель: Дон Сильвестер — «Ford против Ferrari»

«Ford против Ferrari»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«К звездам»

На «Оскар» за сведение звука (то есть за создание звукового ландшафта из записей с площадки, а также собранных и созданных специально) номинирован почти тот же набор фильмов, что за звуковой монтаж. Основные кандидаты на победу те же. Этот приз часто дают за экшен. В эпизоде гонки в «Ford против Ferrari» и в «1917» мы следим за стремительно развивающимся действием, при этом не теряя ориентации в пространстве и связи с точкой зрения главных героев. Во многом это заслуга именно звуковиков.

Лучший короткометражный документальный фильм

Вероятный победитель: «Супермен из Сент-Луиса»

«Супермен из Сент-Луиса»

Результаты в короткометражной номинации труднее всего предсказывать: самих фильмов почти никто не видел, а надежных критериев победы никто не знает. Как правило, хорошо принимают фильмы о детях, а лучшей документальной короткометражкой часто становится социально значимое кино. Целых три фильма из пяти отвечают обоим требованиям: «В отсутствие», «Жизнь захватывает меня» и фильм с говорящим названием «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)». «Иди, беги, ча-ча» не о детях, а о стариках — пожилой чете вьетнамских иммигрантов в Калифорнии, но это почти то же самое (потому что трогательно). Однако самый титулованный номинант — «Супермен из Сент-Луиса» об афроамериканском активисте. Фильм выиграл призы зрительских симпатий на важных в Северной Америке фестивалях AFI Docs и Hot Docs, так что на «Оскар» лучшие виды у него.

Лучший короткометражный анимационный фильм

Вероятный победитель: «Котбуль»

«Котбуль»

В номинантах много фильмов о семье, что видно даже по названиям. Как обычно, фаворит — мультфильм Pixar «Котбуль» о дружбе котенка и собаки. Много наград собрала «Сестра» о китайской «политике одного ребенка», а американские критики высоко ставят «Любовь к волосам» об отношениях вдовца и его дочери.

Лучший короткометражный игровой фильм

Вероятный победитель: «Футбольный клуб Нефты»

«Футбольный клуб Нефты»

В номинации за игровую короткометражку тоже есть фильм «Сестра», а также «Братство» (не о братьях, но об отце и сыне) — в общем, тематический состав короткометражных номинаций не назвать разнообразным. «Братство» о ветеране войны с ИГИЛ — фаворит гонки. Оно было на «Сандэнсе», выиграло призы в Торонто и на престижном фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране. Впрочем, не стоит забывать, что обычный оскаровский формат в этой категории — доброе кино о подростках, так что сильным претендентом будет французский «Футбольный клуб Нефты»: у него приз зрительских симпатий того же Клермон-Феррана и еще два десятка наград.

Лучший художник-постановщик

Вероятный победитель: Ли Ха-джун — «Паразиты»

«Паразиты»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лидеры номинации (а в этом году набор получился очень сильным), как и всегда, исторические фильмы. Деннис Гасснер в «1917» и Барбара Линг в «Однажды в… Голливуде» построили масштабные декорации на натуре. Гасснер воссоздал окопы Первой мировой, Линг вернула улицы Лос-Анджелеса в 1969 год. Гасснер уже побеждал на «Оскаре» («Багси», 1991) и еще пять раз выдвигался, для Линг это первая номинация. За дизайн интерьеров может победить художник «Паразитов» Ли Ха-джун, придумавший для фильма мини-шедевр современной жилой архитектуры, где происходит большая часть действия.

Лучшие визуальные эффекты

Вероятный победитель: «Ирландец»

«Ирландец»

Три номинанта из пяти — диснеевские тяжеловесы, причем для двух крупнейших блокбастеров года («Мстители: Финал» и «Король Лев») это единственная номинация в наградном сезоне. Чудеса CGI, которые демонстрирует Disney, приводят к настоящим парадоксам: «Король Лев» считается игровым фильмом, хотя в кадре нет живых актеров (на «Золотой глобус» он был номинирован как лучшая анимация, что в общем более логично). Но лидером гонки считается «Ирландец». Не все довольны тем, как выглядят в фильме омоложенные Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, но все же перед командой «Ирландца» стояла беспрецедентная техническая задача, которая в целом была решена. Темная лошадка — «1917», где визуальные эффекты использованы для иллюзии непрерывного действия.

Ролик о том, в чем секрет съемок «1917», смотрите здесь.



Лучший грим и прически

Вероятный победитель: Кадзу Хиро — «Скандал»

«Скандал»

По негласной традиции «Оскар» в этой номинации дают за превращение известных артистов в не очень похожих на них реальных людей. Кадзу Хиро уже делал такое в «Темных временах» о Черчилле и теперь претендует на второй «Оскар» за работу с Джоном Литгоу и Шарлиз Терон в «Скандале», где они должны были перевоплотиться в медиаменеджера Роджера Эйлса и телеведущую Меган Келли соответственно. Того же рода достижение у Джереми Вудхеда, гримировавшего Рене Зеллвегер в Джуди Гарлэнд. Было бы остроумно наградить за грим «Джокера», но в этой категории академики обычно голосуют за реализм.

Лучшая песня

Вероятный победитель: «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»

«Рокетмен»

Академики любят номинировать и награждать больших поп-звезд, и в этом году нет более подходящего претендента на приз, чем сэр Элтон Джон. Он написал новую песню для биографического фильма о себе же и уже получил за этот нескромный поступок «Золотой глобус». Кстати, это единственная номинация «Рокетмена», который после каннской премьеры считался потенциальным фаворитом «Оскара», но за это время почти забылся. В гонке за лучшей песней Элтона Джона попытаются обогнать два хита из мультфильмов Disney — тоже традиционный оскаровский жанр, за который премию получал и сам сэр Элтон (оригинальный «Король Лев»).