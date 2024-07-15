Лучший хоррор со времен «Молчания ягнят» и самый страшный фильм десятилетия — такими почетными титулами критики наградили новый ужастик с Николасом Кейджем в главной роли. Как фильм сочетает в себе лучшие приемы классических триллеров вроде «Семи» и «Зодиака» и современные хоррор-тенденции? Чем примечателен режиссер картины Оз Перкинс? И как студия Neon сумела создать вокруг фильма целую легенду еще до выхода? В новом видео «Почему все смотрят» рассказываем о сюжете, создателях, актерах и впечатляющем промо «Собирателя душ».