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«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В новом выпуске ведущие разбирают сериал «На автомате» и обсуждают, почему исполнители главных ролей подобраны идеально, а бандитская история состоит не из клише. О том, как проходил кастинг и почему Астрахань — идеальное место действия для этой истории, рассказал режиссер сериала Борис Акопов.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Химия Ромы и Жени, Славы Копейкина и Дениса Косикова, просто опьяняет. Создается впечатление, что герои растут над собой, становятся сильнее, преодолевают противоречия. При этом парни видят друг в друге и друзей, и врагов — иными словами, большого Другого, если обращаться к Лакану. Так, слабости другого они превращают в свои силы, и наоборот. Короче, вихрь взросления, который герои преодолевают к финалу, позволяет каждому из них сделать шаг к себе настоящему. И актеры не просто справились с этой задачей на отлично, а привнесли в мир российских сериалов двух новых народных героев, достойных обожания.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Мне кажется, прямо до народности не дойдет, поголовного повторения их фраз или стилька не будет. Но в остальном я полностью согласен. Дуэт смотрится отлично, особенно Денис Косиков, который для меня свежее лицо на экране. А главное, что подкупает в них двоих, — то, что у каждого из братьев есть своя отличительная черта, которая не может существовать в отрыве от него. У Жени есть потребность полюбить, понять и испытать это чувство, именно поэтому он летит к своей вебкамщице, впрягается за нее, когда надо, пытается вместе с ней убежать от проблем. А у Ромы есть поэзия, его творчество, с которым он хочет шагнуть во взрослую жизнь и пронести его в себе. Обе эти вещи очень очеловечивают ребят и приземляют их в глазах зрителя.
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Показался ли вам «На автомате» глотком свежего воздуха среди российских сериалов?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов