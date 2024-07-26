«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.



В новом выпуске ведущие разбирают сериал «На автомате» и обсуждают, почему исполнители главных ролей подобраны идеально, а бандитская история состоит не из клише. О том, как проходил кастинг и почему Астрахань — идеальное место действия для этой истории, рассказал режиссер сериала Борис Акопов.

