Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс не хотел снимать фильм по комиксам

В интервью о создании фильма «Джокер» режиссер Тодд Филлипс рассказал, почему он решил взяться за историю главного противника Бэтмена. По словам постановщика, его мало интересовал популярный злодей, он, скорее, хотел сделать фильм об интересном персонаже. К счастью для него, студия Warner поддержала его идею и не пыталась диктовать, какой должна быть история, а лишь изредка переживала, как это скажется на продаже игрушек.

«Сперва я предложим им только идею, и они сказали: „Окей, иди и исследуй“, — говорит Филлипс. — Я встретился с людьми из DC, после чего мы написали сценарий. Мы со Скоттом Сильвером писали его год и вернулись со сценарием, но от них не было правил или указаний. Мы действительно отошли от комиксов, придумали нового персонажа, дали ему имя, придумали его, так сказать, от фонаря».

«Я никогда особо не хотел снимать фильм по комиксам, — продолжает режиссер. — Меня скорее интересовала идея исследования образа персонажа, но кого-то, о ком люди ничего не знали: кто, что, откуда он и все такое. Так что я подошел с этой стороны. Не было так: „О, я хочу снять фильм о Джокере“. Скорее так: „Как сделать отличное исследование персонажа, чтобы люди захотели его посмотреть?“»

«И, наверное, к разочарованию настоящих фанатов комиксов, мы не показали, как Артур Флек падает в чан с кислотой и его кожа становится белой. Мы не такой фильм снимали. Мы просто хотели сделать фильм, привязанный к реальности», — добавил Филлипс.

Отсутствие вмешательства со стороны студии еще не означало, что руководство Warner было на все 100% уверено в «Джокере». В другом интервью Филлипс признался, что, когда фильм начали обсуждать в СМИ из-за высокого уровня насилия, он искренне испугался, что картину вообще не выпустят. В дополнение к этому внутри студии шли обсуждения, что «Джокер» может помешать продажам сопутствующих товаров с персонажем.

«Мы столкнулись с трудностями при создании „Джокера“, что звучит забавно, потому что он существует в мире супергероев, но на самом деле это не один из тех фильмов, — рассказал Филлипс во время круглого стола режиссеров. — Мы год провели с Warner, и я видел переписку, где они буквально говорили: „Он понимает, что мы продаем пижамы с Джокером в Target?“ Я такой: „Но ведь фильмы важнее пижам? Пижамы диктуют, какими должны быть фильмы?“»

В конечном счете «Джокера» поддержала глава отдела маркетинга Блэр Рич, которая донесла остальному руководству Warner мысль о том, какой фильм снимает Филлипс — антифильм по комиксам.

«Джокер» стал одним из главных фильмов 2019 года и самой кассовой картиной с рейтингом R (1,06 млрд долларов при бюджете в 55 млн долларов). Лента Филлипса также попала в список КиноПоиска «Лучшие фильмы 2019 года» и стала одной из главных зарубежных картин десятилетия.

Источник: ComicBook.com

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.