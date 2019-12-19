Видео о съемках «Однажды в… Голливуде»: Как создавался девятый фильм Тарантино

Студия Sony опубликовала на YouTube 28-минутный фильм о съемках картины Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Видео включает интервью с режиссером и исполнителями главных ролей (Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби), кадры со съемочной площадки и историю Голливуда 1960-х, о котором и рассказывает лента Тарантино.

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями должна в итоге погибнуть от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Девятый фильм Тарантино показал отличный результат в прокате и удостоился нескольких престижных наград. «Однажды в… Голливуде» претендует на премию «Оскар-2020» в 10 номинациях, включая категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

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