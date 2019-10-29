Как снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра

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ВидеоКак снят «1917» и в чем секрет бесконечного кадра

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Как устроена операторская работа в фильме «1917»? Почему режиссер Сэм Мендес решил снимать фильм о Первой мировой войне так, чтобы создавалось ощущение одного непрерывного кадра? Как в кино использовался длинный кадр и какие задачи он выполняет в «1917»? И почему фильм оказался не просто технически совершенным творением оператора Роджера Дикинса, а очень личным и гуманистическим высказыванием? В этом видеоэссе разбираем главного фаворита оскаровской гонки — военную драму «1917».

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