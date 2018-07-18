Тайка Вайтити назвал Скарлетт Йоханссон главной актрисой десятилетия

В специальном номере The Hollywood Reporter режиссер Тайка Вайтити рассказал, почему считает Скарлетт Йоханссон главной актрисой 2010-х. Только в этом году она появилась в трех фильмах, включая его комедию «Кролик Джоджо». THR подсчитал, что за 10 лет Йоханcсон снялась в 23 картинах, которые в общей сложности заработали почти 13 млрд долларов. Самыми кассовыми из них ожидаемо стали блокбастеры Marvel, тем не менее актриса снималась и в авторских проектах, среди которых «Остров собак», «Да здравствует Цезарь!» и уже упомянутый «Кролик Джоджо». Недавно на Netflix вышла «Брачная история» Ноа Баумбака, за которую Йоханссон прочат номинацию на «Оскар».

«Мне всегда были интересны люди, которые способны удивлять не только других, но и самих себя, которым не все равно, что они делают, — говорит Вайтити. — Я, определенно, предвзят, но все это чувствуется в том, как Скарлетт сыграла в моем фильме. Она очень заботлива и неравнодушна к людям, у нее точное чувство юмора, и все эти качества она отразила в роли Рози из „Кролика Джоджо“. Я бы хотел увидеть ее и в других умных комедиях — не в массовых, а в чем-то неглупом. У нее прекрасное чувство иронии и сарказма, которые идеально подходят для этого жанра».

Вайтити похвалил актрису за смелость и уверенность в своих силах, добавив, что она всегда прямолинейна в тех случаях, если ее что-то не устраивает. «Люди вроде Скарлетт всегда скажут режиссеру, если им некомфортно или если у них что-то не получается. Не потому, что хотят причинить неудобство, а потому, что они лучше себя знают», — отмечает режиссер.

«Кролик Джоджо»

Напоследок Вайтити вспомнил один из съемочных дней «Кролика Джоджо», в который Йоханссон проявила инициативу. «Зачастую на съемках фильмов ты волнуешься за актеров, но работать со Скарлетт — все равно что иметь творческого партнера на площадке. Однажды у меня возникли проблемы с ее диалогами, и я погрузился в сценарий. Так мы просидели 15 минут. В таких случаях люди начинают ходить туда-сюда и волноваться. Очень трудно заставить себя не спешить и убедиться, что при съемках ты получаешь то, что тебе нужно. Но в тот момент Скарлетт сказала мне: „Ты больше никогда не вернешься на эту площадку. Это единственный шанс. Мы должны все сделать сейчас. Мы все здесь. На каждом свой грим, съемочная группа тоже тут. Так что давайте не будем торопиться. Если мы хотим сделать все как надо, то давайте сделаем как надо“».

«Кролик Джоджо» — история 10-летнего мальчика, который живет в нацистской Германии и пытается стать правильным членом гитлерюгенда. Он тяжело переживает потерю отца и придумывает себе воображаемого друга — доброго Гитлера. Ситуация осложняется тем, что мама мальчика прячет дома еврейскую девочку, и будущему образцовому нацисту надо определиться, как быть. Критики уже назвали «Кролика Джоджо» одной из лучших антивоенных сатир, включив его в свои списки лучших картин года. Также «Кролик Джоджо» получил номинации на премию Гильдии актеров Америки и явно будет претендовать на номинации оскаровские. Информации о том, выйдет ли фильм в российский прокат, пока нет.



Источник: THR

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