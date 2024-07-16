«Дэдпул и Росомаха»: самый метасимпатичный «Дэдпул» в истории

В мировой прокат вышел единственный в этом году блокбастер MCU. Наконец-то Дэдпул-Уилсон и оживший благодаря мультивселенной Росомаха-Логан сражаются бок о бок. Впрочем, это не столько супергеройское кино, сколько метакомедия на тему. С подробностями — Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

После того как Уэйда Уилсона (Райан Рейнольдс) не берут в «Мстители», он впадает в депрессию, заводит парик, устраивается продавцом подержанных автомобилей, и даже Ванесса (Морена Баккарин) его бросает. Несколько лет спустя в разгар уилсоновского дня рождения Уэйда похищают солдаты из Управления временными изменениями. Бюрократ мультивселенной по имени Мистер Парадокс (Мэттью Макфэдиен) манит его супергероическими карьерными перспективами и выдает новенький костюм Дэдпула, а заодно сообщает, что собирается уничтожить его таймлайн вместе со всеми его близкими, поскольку тот все равно пришел в негодность после смерти Росомахи-Логана (Хью Джекман). Дэдпул бросается искать таймлайн, где Росомаха еще жив.

В нашем таймлайне у Дэдпула было несколько тревожных лет. После того как «Дэдпул 2» в 2018 году стал самым кассовым в истории фильмом категории R (с тех пор его подвинули другие антигерои — Джокер и Оппенгеймер), перспективы выглядели сияющими. Но пока в Fox спорили, какой должна быть третья часть, мейджора сожрала Disney, и голова на эту тему стала болеть уже у Кевина Файги. А пока Файги раздумывал, как бы лучше засунуть Дэдпула в MCU, сама MCU вдруг начала стремительно схлопываться. И поскольку будущее мутантов (да и всех остальных) — в густом тумане, третий «Дэдпул» (он же четвертый фильм пятой фазы MCU) в итоге обращен не вперед, а назад: это веселые похороны, подведение итогов супергеройской эры Fox. Причем не только лично дэдпуловских и росомаховских, но и вообще «Людей Икс», о чем лишний раз напоминает неожиданно трогательный монтаж на финальных титрах.

Нюансы корпоративных слияний и переделов интеллектуальной собственности можно было бы оставить в стороне, но они не только источник бесчисленных меташуток Дэдпула — де-факто это и есть сюжет фильма. Вся центральная его часть проходит в пространстве под названием Вакуум, которое выглядит пародией на мир «Безумного Макса» (что Дэдпул, разумеется, не раз прокомментирует) и является чем-то средним между мусорным баком и Чистилищем — туда отправляются потерявшие свою ценность супергерои. Камео звезд фильмов, вышедших десятилетия назад (и как минимум одного зарубленного еще на подготовительной стадии), едва ли не самое веселое, что здесь есть, но не будем портить радость узнавания. Точно можно сообщить, что главную злодейку играет Эмма Коррин. Ее героиня Кассандра Нова, всевластная хозяйка Вакуума, — злая близняшка Профессора Икс, о чем можно догадаться по ее черепу. Ей почему-то не придумали хороших шуток, и Коррин выглядит красиво, но несколько не в своей тарелке.

Эмма Коррин

Чего, конечно, не скажешь о главных героях, которые к своим комбинезонам и бакенбардам уже практически приросли. Долгожданная встреча после фальстарта (15 лет назад!) в первой «Росомахе» и всех шуточек в «Дэдпулах» — событие в нерд-координатах значительное. И броманс (то и дело грозящий, откровенно говоря, перерасти в нечто большее) двух мужчин с плюс-минус одинаковыми суперспособностями и противоположными характерами — подходящая основа для экшен-комедии. Мог ли этот дуэт быть еще смешнее и, например, чуточку разнообразнее? Наверное, да, но после нескольких затяжных драк в разных комбинациях (Дэдпул против Росомахи, Дэдпул вместе с Росомахой, Дэдпул вместе со скелетом Росомахи) и каскадов шуток про анальный секс и компанию Disney об этом уже нет сил задумываться. Встретились — и отлично. Вопрос, стоило ли доставать Логана из могилы ради этого балагана, остается открытым, но что спорить, если такова воля покойного.

Шон Леви, который прежде работал и с Джекманом, и с Рейнольдсом, не бог весть какой автор (его главное достижение — три фильма «Ночь в музее»), но человек очень опытный и вполне подходящий для сборки двухчасового корпоративного видеоклипа. В комедии он чувствует себя увереннее, чем в экшене, но это в данном случае нормально: «Дэдпул и Росомаха» скорее мюзикл, чем боевик.

Райан Рейнольдс

Разумеется, это кино главным образом для фан-базы, причем самой подготовленной: хорошо бы помнить не только Допиндера и Хэппи Хогана (если говорить о шоферах), но и сериал «Локи», разные вариации «Фантастической четверки» и еще сто фильмов и комиксов. В противном случае не сработает масса гэгов, да и вообще происходящее будет иметь мало смысла. Хорошая новость заключается в том, что смысла и так немного, а гэгов, наоборот, столь много, что какие-то нестрашно и пропустить. Этому фильму далеко до лучших (да и худших) из «Людей Икс», однако из «Дэдпулов» он, пожалуй, самый симпатичный, почти что сентиментальный: словно бы злой подросток из интернета больше не единственная целевая аудитория Уэйда Уилсона. Что касается нынешней MCU, то для нее фильм с любой большой аудиторией — уже победа.