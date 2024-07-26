8 безбашенных комиксов про Дэдпула, которые лучше, чем «Дэдпул и Росомаха»

В этом сюжете Уэйд Уилсон удивительно серьезен: он помнит, каково это, когда на тебе ставят опыты; жизнь оставила неисчезающие шрамы на его лице, из-за чего он вынужден в прямом и переносном смысле прятаться под маской балагура. И в этом сюжете Дэдпул пытается сделать хорошее дело, потому что верит, что сможет таким образом если не исправить какие-то ошибки прошлого, то хотя бы помочь не допустить их тем, кто оказался в схожей ситуации. А Росомаха и Капитан Америка понимают Уэйда и поддерживают в его борьбе. Оба проходили через страшные эксперименты и с болью смотрят на любого, кто пострадал от этого.