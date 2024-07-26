8 безбашенных комиксов про Дэдпула, которые лучше, чем «Дэдпул и Росомаха»

Фильм «Дэдпул и Росомаха», долгожданный кроссовер двух героев с исцеляющим фактором, уже собрал в прокате миллиард долларов! По этому поводу Кинопоиск предлагает вспомнить сюжеты из комиксов, в которых Уэйд Уилсон устраивал еще более сумасшедшие приключения, чем в своем новом фильме.
«Кейбл и Дэдпул»
Cable & Deadpool
Фабиан Нициеза, Марк Брукс, Крис Стивенс, Дэйв Росс. 2004–2008
Кейбл и Дэдпул — полные противоположности. Всегда рассудительный и дальновидный Нэйтан и импульсивный Уэйд, живущий моментом, точно не могли бы стать друзьями, но им пришлось. Они буквально не могут никуда телепортироваться друг без друга. «Кейбл и Дэдпул» показывают множество причудливых ситуаций, в которых персонажи оказываются вместе. То мир спасут поневоле, то переместятся во времени, а то и вовсе окажутся посреди гражданской войны супергероев.
А еще здесь буквально тонны камео — от Мстителей и Людей Икс до более неожиданных персонажей, которые со временем плотно войдут в окружение Уэйда Уилсона: агент «Гидры» Боб, Домино и, конечно, Росомаха. Иронично, что предыдущие серии про Кейбла и Дэдпула были не особо успешны, но стоило авторам столкнуть персонажей вместе, как их приключения стали хитом. Этот сборник до сих пор считается одним из лучших в истории обоих персонажей.
«Дэдпул: Секретное вторжение»
Deadpool: Secret Invasion
Дэниел Уэй, Пако Медина. 2008
Во время вторжения на Землю расы инопланетян — скруллов, способных менять облик, Уэйд Уилсон атакует их, чтобы привлечь внимание. Оказывается, он не против поработать на захватчиков, а пришельцы заинтересованы в его исцеляющем факторе. ДНК скруллов способна адаптироваться и присваивать черты других рас, поэтому они соглашаются использовать Дэдпула, чтобы с его помощью создать отряд бессмертных солдат.
Вот только генетики скруллов не предусмотрели, что в их нестабильной структуре ДНК Уилсона, ежедневно умирающего от рака и регенерирующего, окажется деструктивной. Фактически Уэйд в этой истории выступает биологической бомбой, которую Ник Фьюри втайне подбросил захватчикам, надеясь, что что-то пойдет не так. А пошло не так буквально все!
В четвертом томе «Дэдпула» Дэниела Уэя немало смешных сюжетов. В одном из них Уэйд противостоит Злому Дэдпулу, сшитому из его же потерянных частей тела, которых за годы накопилось немало.
«Дэдпул: Без умолку наемник»
Deadpool: Merc with a Mouth
Виктор Гишлер, Бонг Дэдзо. 2009–2010
Дэдпул берется за работу для преступной исследовательской организации A.I.M. и оказывается на Дикой Земле. В краю, где динозавры до сих пор не вымерли, Уэйд Уилсон находит племя доисторических людей, поклоняющихся его собственной зомби-голове. С каждым новым поворотом этот комикс накручивает градус происходящего безумия. Болтливый наемник оказывается посреди конфликта между A.I.M. и «Гидрой», его преследует зомби-тираннозавр, а новый босс планирует обмануть Уилсона, чтобы прибрать к рукам его версию из другой вселенной и превратить в оружие.
Хэдпул, кстати, заслуживает отдельного внимания: это версия Дэдпула с Земли, где все человечество (и супергерои) пало жертвой зомби-вируса. В комиксе этот герой очень смешной: то пытается убить Уэйда, чтобы завладеть его телом, то втирается в доверие, «случайно» кусая врагов. А самое смешное — путешествие в родную вселенную Хэдпула. Значительная часть сюжета происходит в постапокалиптическом мире, где Уэйд устраивает хаос в и без того потрепанной вселенной.
Еще именно в этом комиксе впервые появилась Леди Дэдпул, которая в будущем станет членом Корпуса Дэдпулов. Ее, как и Хэдпула, вы могли видеть в новом фильме.
«Дэдпул уничтожает вселенную Marvel», «Дэдпул уничтожает литературу» и «Дэдпул уничтожает Дэдпула»
Deadpool Kills Marvel Universe, Deadpool: Killustrated, Deadpool Kills Deadpool
Каллен Банн, Далибор Таладжич, Маттео Лолли и Сальва Эспин. 2012–2013
Дэдпулу промывают мозги, и он узнает страшную правду: все вокруг не настоящее, а выдуманное, а сам Уэйд Уилсон и правда живет в комиксе. Раз ничего не имеет смысла, то почему бы не бросить вызов самому себе? Дэдпул решает истребить всех героев и злодеев вселенной Marvel, в чем преуспевает. Когда он побеждает, то обращает внимание на героев литературы, ведь персонажи комиксов основаны на архетипах из классических романов. А финальный аккорд — Уилсон решает уничтожить всех других Уилсонов во всем многообразии миров мультивселенной. И здесь уже появляются другие версии Дэдпула, готовые бросить вызов своему безумному собрату.
Главная фишка всех частей трилогии — неожиданные способы того, как Уэйд убивает тех или иных героев. С кем-то он обходится достаточно банально (например, увеличивает молот Тора, чтобы при возвращении тот прихлопнул хозяина), а с кем-то придумывает хитрую тактику. Так, например, Уилсон пересаживает часть своего мозга Чудовищу Франкенштейна, чтобы получить могучего союзника. И таких причуд здесь множество.
Комикс ругают за несерьезность и банальность, но с главной задачей он справляется — развлекает читателя, подбрасывая множество вау-моментов. Точно как и «Дэдпул и Росомаха».
«Дэдпул: Хороший, плохой, злой»
Deadpool: Good, Bad, Ugly
Джерри Дагган, Брайан Посен, Скотт Коблиш, Деклан Шелви. 2013
Пожалуй, самый серьезный комикс в подборке. Дэдпул просит Росомаху и Капитана Америка помочь на тайной миссии в Северной Корее. Оказывается, когда он был в плену, с помощью его исцеляющего фактора ученые пытались найти способ создавать искусственных мутантов. Подопытные, кому вживляли гены Уилсона, оказались изуродованы, как и он, но суперсилы все же получили. И теперь несчастных и их близких держат в плену, желая превратить в живое оружие.
В этом сюжете Уэйд Уилсон удивительно серьезен: он помнит, каково это, когда на тебе ставят опыты; жизнь оставила неисчезающие шрамы на его лице, из-за чего он вынужден в прямом и переносном смысле прятаться под маской балагура. И в этом сюжете Дэдпул пытается сделать хорошее дело, потому что верит, что сможет таким образом если не исправить какие-то ошибки прошлого, то хотя бы помочь не допустить их тем, кто оказался в схожей ситуации. А Росомаха и Капитан Америка понимают Уэйда и поддерживают в его борьбе. Оба проходили через страшные эксперименты и с болью смотрят на любого, кто пострадал от этого.
Истории фейковых Людей Икс крайне трагичны, что лишь подчеркивает параллель с судьбой самого Уилсона.
«Ночь живого Дэдпула»
Night of the Living Deadpool
Каллен Банн, Рамон Розанас. 2014
Дэдпул приходит в себя посреди зомби-апокалипсиса. Супергерои погибли, как и большинство окружающих Уэйда людей. Остается искать выживших и вместе с ними бороться с ожившими мертвецами. Любопытно, что весь комикс черно-белый, а Уилсон — цветной. Это создает наглядный контраст между мрачной вселенной и несерьезным Дэдпулом, который даже конец света не может воспринимать нормально.
В комиксе нестандартные зомби: они способны разговаривать и сохранили сознание, вот только свои тела не контролируют. Мертвецы тянут руки к жертвам, умоляя их бежать подальше, разрывают их на куски, повторяя, что сожалеют, и вгрызаются в плоть, проговаривая вслух последние воспоминания перед смертью. Неожиданно жуткая подача для комикса с участием Болтливого наемника.
А еще здесь множество отсылок к самым разным фильмам и играм про зомби — от Left 4 Dead до Джорджа Ромеро.
«Дэдпул и его секретно-секретные войны»
Deadpool’s Secret Secret Wars
Каллен Банн, Матео Лолли. 2015
«Секретные войны» — классический кроссовер Marvel 1984–1985 годов, в котором могущественная космическая сущность Потусторонний решает оценить потенциал героев Земли, столкнув их со злодеями. В комиксе произошло множество культовых событий — например, Человек-паук нашел симбиотический костюм, а Женщина-Халк впервые присоединилась к Фантастической четверке (хоть и на время). В мини-серии Каллена Банна рассказывается о том, что Дэдпул тоже принимал участие в этом сюжете, вот только все забыли почему.
Этому и посвящен сюжет: Дэдпул сражается с Кангом Завоевателем, Ящером, знакомится с Веномом, помогает Мстителям и даже лично бросает вызов Потустороннему (не забывая сыпать поп-культурными отсылками к событиям, которые еще даже не произошли). Но никто не может вспомнить, что он там вообще был, и неважно, что в комиксах он появился на шесть лет позже «Секретных войн».
Бонус: в этом комиксе можно увидеть самого красивого усатого блондина Уэйда Уилсона в истории комиксов. Пусть и ненадолго.
«Человек-паук/Дэдпул»
Spider-Man/Deadpool
Джо Келли, Эд МакГиннесс, Райли Браун, Скотт Коблиш, Уилл Робсон. 2016–2019
Дэдпул обожает бромансы. По его мнению, нет ничего лучше настоящей мужской дружбы. После чрезмерно вспыльчивого Логана и крайне серьезного Кейбла он обратил свой взор на Человека-паука. У них ведь много общего: носят красное, (не)смешно шутят и избавляют мир от преступности. Пожалуй, с последним все же не сходится, и именно это причина, почему Паркера так бесит Уилсон — тот слишком несносный даже для дружелюбного соседа (а еще он здесь не просто журналист, а CEO собственной компании).
На протяжении долгой серии чего только не происходит: то Дэдпул пробует (вполне успешно) убить Питера Паркера, чтобы тот не мешал их с Уэйдом дружбе; то кто-то создает клон из ДНК обоих героев, и эта Крошка-паучок становится идеальным четырехруким убийцей; то неуязвимый андроид попадает к безумной парочке на перевоспитание. Словом, дружба проходит через всевозможные испытания.
Бонус — забавный сюжет, где Уилсон на время излечивается от своей уродливости, а вернуть облик обратно не может, что, конечно же, не нравится его жене — демонессе Шикле (да, и такое было!).
Автор: Денис Варков