«Ворон»: проклятый супергеройский фильм, который убил Брэндона Ли и воскресил готическую культуру

Впрочем, Игги Поп все-таки сыграл отморозка в сиквеле «Ворона», а продюсеры созвали в саундтрек звезд альтернативного рока, готик-рока и индастриала. На радость О'Барру в фильме звучат Joy Division (правда, в виде кавера «Dead Souls» от Nine Inch Nails) и The Cure (они написали для фильма «Burn»), а также и Rage Against the Machine, The Jesus and Mary Chain, Pantera и Rollins Band (Генри Роллинс перепел песню «Suicide» про марвеловского Призрачного гонщика). Музыкальный сборник трижды стал платиновым в США и запустил моду на хеви-металлические саундтреки (см. «Матрица»).