«Ворон»: проклятый супергеройский фильм, который убил Брэндона Ли и воскресил готическую культуру

Paramount вышла из проекта, но его перекупили братья Вайнштейн из Miramax. Более того, они даже выделили дополнительные 8 миллионов на постпродакшен. Сцены с Ли закончили с помощью дублера Чада Стахелски (будущего режиссера «Джонов Уиков») и компьютерной графики. Фильм собрал в прокате почти 100 млн долларов и даже запустил франшизу из трех неудачных сиквелов, сериала с Марком Дакаскосом (на этих съемках погиб каскадер Марк Экерстрим) и многострадального ремейка (за 16 лет в производственном аду он успел сменить дюжину режиссеров и исполнителей главной роли). Из-за гибели Ли чувством вины и кошмарами до конца жизни мучился Масси. Игривый теглайн «Darker than the bat» оказался правдивым: история «Ворона» получился куда мрачным, чем «Бэтмен».