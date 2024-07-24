Как работает мультивселенная «Дэдпула и Росомахи»? Отвечаем на все вопросы

«Дэдпул и Росомаха» продолжают рвать на части мировой прокат. Супергеройский блокбастер, который сдержанно приняли критики, уверенно движется к миллиарду долларов. Фанаты в восторге, но у многих зрителей все равно есть ряд вопросов. Например, как болтливый наемник попал из собственной киновселенной в привычный нам мир «Мстителей»? И как вообще разобраться во всем многообразии параллельных вселенных? Попытались ответить на все вопросы, которые могут остаться у вас после просмотра.

Дэдпул и Росомаха — персонажи комиксов Marvel. Разве они не считались раньше частью киновселенной Marvel?

В середине 90-х годов прошлого века компания Marvel передала права на экранизацию части своих серий комиксов киностудии 20th Century Fox. В сделку главным образом входили многочисленные комиксы о Людях Икс (в придачу шел и Дэдпул). Fox планомерно развивала свою киновселенную вокруг франшизы про мутантов. Никакого отношения к киновселенной, где орудовали Железный человек, Черная Пантера и Капитан Америка, эта серия не имела. Но после того, как в 2019 году Disney (нынешний владелец Marvel) поглотила несколько активов Fox, права на персонажей автоматически вернулись домой.

Помимо саги про Людей Икс, трех фильмов о Росомахе, «Новых мутантов» и двух частей «Дэдпула», Fox снимала и другие экранизации комиксов, не входящие в единую киновселенную. Речь о «Фантастической четверке», а также «Сорвиголове» и «Электре» (права на этих персонажей вернулись Marvel еще раньше).

Хотя Marvel уже несколько лет работает над перезагрузкой саги о Людях Икс в рамках своей киновселенной, в качестве подарков фанатам студия показывает актеров из старых экранизаций, обычно в рамках камео. Теперь эта практика выходит на новый уровень, и весь фильм строится вокруг возвращения старых любимцев. А «Дэдпул и Росомаха» — переработанный триквел «Дэдпула», над которым Райан Рейнольдс работал еще до слияния компаний.

Что за странная монтажная склейка в начале фильма? О каких путешествиях Дэдпула во времени и между вселенными идет речь?

В фильме «Дэдпул 2» сюжет строится вокруг пришельца из будущего по имени Кейбл (Джош Бролин). Он пользуется портативной машиной времени, с помощью которой однажды спасает жизнь Дэдпулу. В финале фильма прибор попадает в руки Дэдпула, и он начинает переписывать историю, причем не только в своей собственной, но и в соседних вселенных. В триквеле выясняется, что с помощью этого прибора Дэдпул и попал в так называемый Священный таймлайн.

Что еще за Священный таймлайн?

Священный таймлайн — концепт, впервые озвученный в сериале «Локи»; по сути, так обозначается мир, в котором разворачивается действие всех основных фильмов и сериалов КВМ. У этого мира также есть и порядковый номер — 616 (хотя с этим согласны далеко не все). Таким образом, выходит, что за шесть лет до событий «Дэдпула и Росомахи» Уэйд посетил киновселенную Marvel и даже попросился в команду «Мстители», но получил вежливый отказ от Хэппи Хогана (Джон Фавро), помощника Тони Старка. Священный таймлайн — термин, который активно используют в Управлении временными изменениями (УВИ).

УВИ? Что это?

Это организация, существующая за пределами времени и пространства. Она следит за порядком в мультивселенной, и ее деятельности посвящен сериал «Локи». УВИ была создана по итогам древней мультивселенской войны, в финале которой также появился и единый Священный таймлайн. Агенты УВИ охраняют его и уничтожают незапланированные ответвления, борются с парадоксами и путешественниками между мирами. В начале фильма агенты УВИ похищают Дэдпула из его мира, чтобы сделать ему оффер мечты: переместиться в Священный таймлайн, то есть в КВМ, поскольку его родная вселенная умирает из-за отсутствия ключевого субъекта.

Что такое ключевой субъект? Мы слышали об этом раньше?

Ключевым субъектом в УВИ называют существо, настолько важное для своей родной вселенной, что после его гибели весь родной мир субъекта постепенно разрушается. До сих пор этот термин в КВМ не использовался. Ключевым субъектом для вселенной Дэдпула считается Росомаха. Как раз после его смерти, показанной в фильме «Логан», и начинается деградация мира.

Давайте разберемся, что за вселенная Дэдпула

Райан Рейнольдс

Согласно сюжету «Дэдпула и Росомахи» родная вселенная Уэйда Уилсона носит порядковый номер 10005, и именно в ней происходят события всех фильмов киновселенной Fox — от первых «Людей Икс» до «Новых мутантов». Это примечательное объявление, поскольку в киновселенной Fox было огромное количество сюжетных противоречий, и порой у зрителя возникало ощущение, что некоторые фильмы стоят вне основного канона. Как раз об этом говорит Кассандра Нова, отмечая, что родная вселенная Дэдпула пришла в такое состояние из-за путешественников во времени. Одним из таких путешественников был и сам Росомаха. Его вмешательство в ход истории в фильме «Дни минувшего будущего» считается основным примером перезагрузки киновселенной «Людей Икс», в результате которой был создан новый таймлайн, игнорирующий фильмы, снятые до 2014 года.

В теории это должно объяснить, например, противоречия в истории самого Дэдпула. В оригинальном таймлайне вселенной 10005 он был наемником в эпоху войны во Вьетнаме, погиб на задании и был воскрешен в виде монстра с суперспособностями сразу нескольких других мутантов («Люди Икс. Начало: Росомаха»). Однако после того, как Росомаха путешествует в прошлое и предотвращает цепочку событий, которая должна привести к войне мутантов и роботов-стражей в его будущем, таймлайн меняется и каноном становится биография Уэйда из первой части «Дэдпула». На практике остается непонятным, как «Дни минувшего будущего», где действие происходит в 1973 году, должны были изменить судьбу Уэйда, если по сюжету «Росомахи» он уже был взрослым человеком к этому моменту. Остается только развести руками или вспомнить трактовку из «Флэша» — фильма совсем другой киновселенной, где провозглашалось, что изменения в таймлайне влияют не только на его будущее, но и переписывают прошлое.

А как быть с «Логаном»?

Хью Джекман

Другой момент, запутавший зрителей и блогеров, связан с фильмом «Логан», чье действие разворачивается в 2029 году. Мол, непонятно, почему УВИ говорит о смерти ключевого субъекта, если во вселенной Дэдпула он еще жив (предполагается, что там сейчас 2024-й)? С этим разобраться гораздо проще: УВИ существует вне времени и может наблюдать и за прошлым, и за будущим одновременно. Поэтому, с точки зрения Управления, смерть Логана уже состоялась, да и сам Дэдпул, пытаясь переубедить УВИ, телепортируется в момент после гибели Росомахи, то есть в свое будущее. Почему он не телепортируется в настоящее или прошлое своего таймлайна, чтобы вытащить Росомаху оттуда, фильм не объясняет (как и то, значит ли финал картины, что ближайшие пять лет на Земле-10005 будет сразу два Росомахи).

Из какой вселенной Дэдпул забирает худшего Росомаху?

В фильме не называется порядковый номер вселенной, равно как и не сообщается почти никаких подробностей о ней. Все, что известно: в этой вселенной Росомаха подвел своих соратников по команде Люди Икс и не пришел им на помощь, когда человечество устроило охоту на мутантов. Логан считает себя виновным в гибели своих друзей, топит грусть в алкоголе и является изгоем; УВИ называет его худшим Росомахой в мультивселенной.

Пытаясь найти этого Логана, Дэдпул посещает еще несколько миров в мультивселенной. Во время этой сцены мы видим образы Росомахи, вдохновленные комиксами разных лет — это чистый фан-сервис, не сильно влияющий на сюжет.

Что такое Бездна?

Райан Рейнольдс и Хью Джекман

Бездна, впервые показанная все в том же сериале «Локи», — огромная свалка остатков уничтоженных вселенных, находящаяся буквально в конце времен. Туда попадают также и все живые существа, которых агенты УВИ удаляют из таймлайна. Но, несмотря на предельно недружелюбную окружающую среду, в Бездне можно выживать. В фильме «Дэдпул и Росомаха» Бездна изображается в большей степени как кладбище экранизаций комиксов Marvel, не связанных с КВМ. В основном в ней встречаются персонажи из фильмов, снятых 20th Century Fox (герои различных версий «Людей Икс», Электра, Джонни Шторм из «Фантастической четверки»). Но есть и представители наследия других кинокомпаний — например, Блэйд (New Line Cinema) или появляющийся на пару секунд злодей Русский из фильма «Каратель» от Lionsgate. Правда, Русского играет другой актер. Так же поступили и с некоторыми персонажами фильмов о Людях Икс — например, с Джаггернаутом и Псайлок.

Кроме банды суперзлодеев, в Бездне нужно опасаться Алиота — чудовища, которое постепенно пожирает все и вся, что находит на своем пути.

Сбежав от Новы, в Бездне Дэдпул и Росомаха встречают еще одну команду — супергероев, чьи вселенные уже уничтожены УВИ, а сами они забыты. В нее входят Электра, Блэйд, Гамбит (из неснятого фильма от 20th Century Fox, поэтому персонаж говорит, что как будто уже родился в Бездне) и Лора Х-23 из «Логана».

Чем все это кончается?

Эмма Коррин

Кульминационная битва фильма разворачивается в родной вселенной Дэдпула 10005. После того как Нова повержена, а заговор в рядах УВИ раскрыт, охотник B-15 (да, тоже из «Локи») объясняет протагонистам, что, хотя переписать историю мира Росомахи она не может, вселенная 10005 разрушена не будет. Дэдпул остается в своем мире (заметьте, он не переезжает в Священный таймлайн!) и приглашает остаться еще и Логана. Дэдпул и B-15 договариваются, что УВИ спасет команду забытых супергероев, но детали этой сделки остаются за кадром.

И что все это значит?

«Дэдпул и Росомаха» неожиданно мало влияют на сюжетное развитие КВМ, если не сказать, что не влияет никак. Дэдпул и Логан остались в своей вселенной; о произошедшем знают только сотрудники УВИ; предположительно, где-то за пределами Бездны спасены Электра, Блейд, Гамбит и Х-23 (хотя конкретно Лору мы потом видим в сцене семейного ужина у Дэдпула). Учитывая, что фильм косвенно задумывался как эпилог киновселенной Fox, это вполне понятно. Но можно ожидать, что Дэдпул, Росомаха и, вероятно, четверка из Бездны, вернутся в фильме «Мстители: Секретные войны», пусть и в рамках камео. Судя по тому, что мы знаем сейчас, эта картина будет кульминацией всей многострадальной сюжетной линии про мультивселенные.