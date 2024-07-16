«Дэдпул и Росомаха» — лучший фильм Marvel или грандиозный провал? Собрали мнения критиков и первых зрителей

26 июля в американский прокат выходят «Дэдпул и Росомаха» — третья часть похождений Болтливого наемника, в которой он заручается поддержкой «худшего» Логана в мультивселенной. Мы собрали мнения прессы и обычных зрителей, которым уже удалось посмотреть фильм.

О чем фильм

Карьера Уэйда Уилсона (Райан Рейнольдс), известного как Дэдпул и Болтливый наемник, закончилась. Его бросила любовь всей жизни Ванесса (Морена Баккарин), а Мстители официально отказали во вступлении в их команду. Устав от супергеройских будней, Уэйд повесил красно-черный костюм на гвоздь и устроился на работу продавцом подержанных автомобилей.

Райан Рейнольдс и Мэттью Макфэдиен

Однако когда агенты Управления временными аномалиями хватают Уэйда и приводят его на прием к агенту Парадоксу (Мэттью Макфэдиен), выясняется, что Дэдпул — единственное существо в этом мире, заслуживающее спасения. После гибели Логана (Хью Джекман) его с Дэдпулом вселенная начала распадаться. Поэтому УВА планирует скукожить ее, а самого Уэйда переселить в Священную хронологию основной киновселенной (см. сериал «Локи»).

Узнав, что все его друзья и близкие неизбежно погибнут, Уэйд решает найти нового Росомаху в одной из альтернативных вселенных. Однако обнаруженный им Логан — худший во всей мультивселенной, жалкий, опустившийся на самое дно и пытающийся найти утешение на дне бутылки.

Парадокс приходит в ярость и отправляет героев в Пустоту — бесцветную и безжизненную пустошь, куда ссылают всех вышедших в тираж супергероев и где правит Кассандра Нова (Эмма Коррин), злобная и жестокая сестра-близнец профессора Ксавье.

Как картину встретила пресса

Хью Джекман и Райан Рейнольдс

На момент выхода текста у «Дэдпула и Росомахи» 80%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes (на основе 141 рецензии), при этом всего 54 балла на Metacritic (на основе 45 рецензий). Мнения прессы очень сильно разошлись — от «лучшего фильма Marvel со времен „Мстители: Финал“» (USA Today) до «двухчасового сборника дешевых шуток и сцен после титров» (Entertainment Weekly).

За что фильм хвалят

За слом четвертой стены. «Необузданное самосознание Дэдпула идеально подходит для того, чтобы напомнить людям, за что они вообще полюбили супергеройские фильмы. Бесконечные перезагрузки? Осиротевшие франшизы? Неприкрытая эксплуатация ностальгической преданности зрителей персонажам, на которых они выросли? „Дэдпул и Росомаха“ — мегабюджетная лента Мёбиуса, которая превращает все эти недостатки в достоинства. Черт побери, весь сюжет этого фильма основывается на одном из самых больших клише супергеройских фильмов: герои в них практически никогда не умирают раз и навсегда», — подмечает Дэвид Эрлих из IndieWire.

За удачные камео. «Многочисленные камео в фильме впечатляют и найдут отклик у любого, кто последние тридцать лет ходил в кинотеатры (меня одно такое камео заставило смеяться до слез), а лучшие из них и вовсе с любовью расширены до настоящих второстепенных ролей», — продолжает хвалить картину IndieWire.

За юмор. «Можно подумать, очередной фильм Marvel доверили снимать Мэлу Бруксу, — восторгается USA Today. — „Дэдпул и Росомаха“ ни на минуту не останавливают вал меташуток, стирающих грань между вымыслом и реальностью. Картина ловко подшучивает над всем — от футбольного клуба „Лос-Анджелес Рэмс“ и „Сплетницы“ до других ролей Джекмана и Рейнольдса и самой киновселенной Marvel. И я еще не говорю о танце Дэдпула под „Bye Bye Bye“ от NSYNC и пасхалках, которые оценят только поклонники комиксов».

Хью Джекман

За Хью Джекмана. «В любой вселенной есть одна константа: Хью Джекман всегда неотразим. Пятидесятипятилетний австралиец щеголяет мускулистым торсом на протяжении большей части грандиозного финала, и хотя в голливудском фильме никогда не угадаешь, в каком месте применяется компьютерная графика, от этого мужчины нельзя оторвать глаз. Кроме того, в этом легкомысленном фильме Джекману поручено не только сверкать мускулами — в некоторых сценах от него требуется актерская игра, и ему удается придать этим сценам некоей глубины, — умиляется Entertainment Weekly, прежде чем добавить: — Чего нельзя сказать о Райане Рейнольдсе в тех сценах, когда внимание камеры переключается на него». «В фильме с миллионом идиотских шуток ниже пояса Джекману удается выдать по-настоящему трогательную арку персонажа и заслужить чести второго достойного ухода», — добавляет Empire.

За химию между Джекманом и Рейнольдсом. «В основе своей это чрезвычайно приятный фильм о двух приятелях, почти идеально сыгранных Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Вместе они просто мечта. Оба очень комфортно чувствуют себя в своих ролях и, по-видимому, готовы на все, чтобы рассмешить публику», — продолжает Empire.

За что фильм ругают

За плоский сюжет. «Логика здесь редко бывает последовательной, а сюжет остается лишь тонким предлогом, чтобы поместить этих персонажей в одно и то же место», — сетует Эрлих. «Здесь есть хорошие моменты — несколько действительно забавных шуток и зрелищные сцены насилия, но все они связаны корпоративной синергией, а не персонажами, сюжетами или какой-то другой идеей, кроме того, насколько же крута компания Marvel, что наконец-то сняла фильм с рейтингом 18+», — добавляет The Wrap.

«„Дэдпул и Росомаха“ — фильм, полностью состоящий из сцен после титров. Это карнавал шуток, самоотсылок и разрывов четвертой стены, который существует лишь для того, чтобы поздравить зрителей с тем, что они не отстают. В нем нет никакой драмы и лишь самые циничные применения креативности. А больше всего удручает, что это все еще может заработать миллиард долларов в прокате. Можно вечно пинать дохлую лошадь, если у нее есть исцеляющий фактор», — добивает Entertainment Weekly.

Райан Рейнольдс

За беззубость. «„Дэдпул и Росомаха“ могут быть оскорбительными, подрывными или самоуничижительными ровно настолько, насколько это выгодно для репутации студии. Фильм бунтарский ровно настолько, насколько ему позволено быть, то есть вообще не бунтарский. Это бесстыдная попытка самопоздравления, подпитываемая самоканнибализмом, поскольку студия, построившая свою идентичность на супергеройских кроссоверах, наконец-то отказалась от попытки подвести под них драматическое обоснование, — возмущается The Wrap. — Фильм Шона Леви — это трагическое признание того, что студия Marvel опирается на мультивселенную не для того, чтобы сочинять хорошие истории, а для того, чтобы эксплуатировать свою интеллектуальную собственность с минимальными творческими усилиями».

За образ Логана. «Всякое искупление Логана терпит неудачу, потому что это совершенно новый Логан, которого мы прежде не встречали, он лишь точная копия того персонажа, который нам дорог. Авторы фильма пользуются нашей ностальгией по старому персонажу, чтобы уйти от ответственности за полый образ нового», — продолжает громить картину The Wrap. «Леви запорол образ Росомахи», — соглашается Эрлих.

За образ Кассандры Новы. «Бесцветное пополнение в длинном ряду британских злодеев, призванных продемонстрировать, что хороший акцент по сути своей — зло. Кассандра Нова в исполнении Эммы Коррин не приносит особой искры, пусть даже она превращает в ад жизнь Дэдпула, Росомахи и других ссыльных персонажей MCU», — считает The Hollywood Reporter.

За дешевые шутки. «Третий фильм попросту слишком повторяющийся, слишком незрелый и слишком раздражающий, чтобы получить от него удовольствие, — подытоживает Entertainment Weekly. — Картина состоит из двух часов дешевых шуток, кульминацией которых становится самый длинный в истории эпизод „Гриффинов“. Лента так старается выглядеть умной, что в итоге скатывается в кринж. К счастью, „Смерч 2“ все еще в прокате, если вы его пока не видели».

Что говорят обычные зрители

Эмма Коррин

Зрителям, которые смогли попасть на предпремьерные показы фильма и уже поделились своими эмоциями в соцсетях, картина по большей части понравилась.

«Я давно не слышала, чтобы зрители так шумели и реагировали на фильм, причем не на фильм Marvel, а на любой фильм со времен „Мстители: Финал“», — подмечает Молли Фриман.

«Должна сказать, что посреди всех этих шуток, ругательств и кровавых бань „Дэдпул и Росомаха“ заставили меня пролить слезинку-другую, — восторгается The Distracted Tatiana. — Браво Райану Рейнольдсу и Хью Джекману, они отлично поняли, что миллениалы вроде меня любили в фильмах 20th Century Fox».

«Идеальный фильм. Никаких но. Невероятное путешествие и трибьют вселенным Marvel и Fox, — пишет Джозеф Декельмайер. — Полностью стоило ожиданий, и все камео были не зря. Один из лучших фильмов MCU на сегодняшний день. И я очень рад, что избежал спойлеров. Все сюрпризы на мне сработали».

«Не могу объяснить почему, но на финальных титрах у меня слезы на глаза навернулись. Это был особенный вечер — смотреть фильм в компании людей, для которых эта вселенная значит столько же, сколько для меня», — считает Эрен.

«Пожалуй, это самое крутое, что я видел от Marvel за последнее время», — уверен Noobmaster69.

Автор: Алексей Ионов