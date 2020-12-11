«Локи» закончился, но вопросов меньше не стало! Разбираемся, что в нем все-таки произошло

На Disney+ закончился первый сезон «Локи» — третьего после «Ванды/Вижна» и «Сокола и Зимнего Солдата» сериала, снятого самой киностудией Marvel. Это красочное путешествие по разным эпохам и далеким планетам, которое повлияет на всю киновселенную. «Локи» наполнен отсылками, но те, кто не знает предысторию из сериалов, комиксов и фильмов Marvel, могли запутаться. Ведущий подкаста «Через вселенные» Иван Чернявский составил гид, в котором постарался раскрыть секреты «Локи».

Почему Локи вообще жив? Он же погиб от руки Таноса?

Если вы пропустили материал-эксплейнер КиноПоиска, приуроченный к старту сериала, напомним: Локи, которого мы видели в трех фильмах про Тора и нескольких частях «Мстителей», действительно погиб в начале «Войны Бесконечности». Но когда в следующем фильме Мстители отправляются в прошлое, чтобы собрать свою Перчатку Бесконечности, в одной из вылазок они допускают ошибку, и Локи из 2012 года, только-только пойманный после битвы за Нью-Йорк, сбегает с Тессерактом (это один из Камней Бесконечности) за пазухой в неизвестном направлении. Именно тот, более наглый и агрессивный Локи (Том Хиддлстон) — главный герой сериала.

Но Локи ведь вообще часто погибал и воскресал?

Существует тезис, что персонажи фильмов Marvel на самом деле бессмертны. В качестве доказательства часто вспоминают о Локи, который постоянно обманывает смерть. Но это не совсем так.

Первый раз мы видим гибель Локи в финале фильма «Тор», когда он падает в бездну при разрушении Радужного моста, соединяющего Асгард с другими мирами. Однако сцена после титров подсказывает, что Локи не погиб. На самом деле он попал в так называемую кротовую нору и перенесся во владения Таноса и заключил с ним сделку. Во второй части «Тора» Локи тяжело ранен в битве с темными эльфами и умирает на руках у своего брата, но зрители быстро понимают, что это лишь иллюзия, одна из суперспособностей Локи. И только в «Войне Бесконечности» Локи действительно погибает.

Эпизод 1 — «Славная миссия»

Что за организация TVA? Чем она занимается?

Управление временными изменениями (Time Variance Authority) — организация, которая пресекает временные преступления и изменения истории. Как следует из ознакомительного видео, которое Локи смотрит в первом эпизоде, давным-давно произошла война между разными мирами мультивселенной, и она чуть не привела к гибели всего сущего. Войну прекратили Хранители Времени — три могущественных существа, которые соединили мультивселенную в единый мир, или святой таймлайн. Хранители создали TVA и ее сотрудников, чтобы следить за порядком в этом таймлайне. Если кто-то отклоняется от запланированного Хранителями течения истории, происходит «нексус» — создается альтернативная вселенная (существо, которое привело к этому, в TVA называют «вариантом»). Создание новых альтернативных вселенных может привести к новой войне между ними, поэтому сотрудники TVA должны поймать «варианта» и стереть ответвление таймлайна. Это и произошло со вселенной, где Локи в 2012 году сбежал из плена Мстителей — ее больше не существует.

На TVA работают судьи, охотники, минитмены и агенты. Судьи выносят приговоры «вариантам», охотники руководят солдатами-минитменами в полевых операциях по поимке «вариантов», а агенты выступают в роли детективов и помогают охотникам найти беглых преступников. В комиксах управление — это в большей степени юмористически-пародийная бюрократическая организация, которая часто преследует путешествующих во времени супергероев и порой даже пытается их судить. Большинство сотрудников TVA изображены как клоны легендарного сценариста и редактора издательства Marvel Марка Грюнвальда, который блестяще разбирался в хитросплетениях марвеловских комиксов и следил, чтобы сюжетные линии не противоречили друг другу.

Почему Локи соглашается сотрудничать с TVA?

Бог обмана, опытный воин, сын ледяного гиганта и полководец, чуть не захвативший Землю несколько часов назад, Локи осознает, что TVA не просто бюрократы и солдаты в странных костюмах. Сначала во время суда он обнаруживает, что не может пользоваться своей магией, затем, пытаясь вернуть Тессеракт, Локи видит в столе у клерка TVA россыпь подлинных Камней Бесконечности из разных вселенных. Узнав, что некоторые коллеги клерка используют Камни в качестве пресс-папье, Локи осознает, что имеет дело с организацией безграничного могущества, и понимает, что сопротивление бесполезно.

В чем «славная миссия» Локи?

В сериале герой часто повторяет, что на него возложена славная миссия — это начало речи, которую он произносит при встрече с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) в фильме «Мстители». По мнению Локи, его «славная миссия» — освободить землян от свободы, которая «есть величайшая ложь» (проще говоря, он собирается стать правителем всего человечества). Но потом Локи разочаровывается в этой идее и с иронией вспоминает свои прежние амбиции. Кстати, «Славная миссия» — это еще и название первого эпизода сериала.

Кто такой Мёбиус?

Мёбиус (Оуэн Уилсон) — агент TVA, который, как и другие сотрудники сотрудники, уверен, что его создали Хранители Времени. В завязке сериала он пытается поймать «варианта», который истребляет минитменов и забирает их бомбы для перезагрузки вселенной. Мёбиус знает, что «вариант» — Локи из какого-то ответвления, и поэтому решает привлечь Локи из 2012 года в качестве консультанта, полагая, что тот хорошо понимает психологию своих двойников. И хотя коллеги Мёбиуса против, в итоге это решение оказывается верным, и именно Локи вычисляет, как поймать убийцу.

В комиксах Мёбиус появлялся совсем ненадолго — он пытался наказать Фантастическую Четверку за несанкционированные путешествия во времени и судил Женщину-Халка за попытку предупредить друга о его будущей гибели. Впрочем, всякий раз Мёбиус понимал, что супергерои нарушают правила из лучших побуждений, и находил с ними компромисс. Как и другие служащие TVA, в комиксах Мёбиус внешне похож на редактора Марка Грюнвальда. В сериале на него похож только Оуэн Уилсон, которому приклеили усы, одев в костюм клерка.

Эпизод 2 — «Вариант»

Где прячется «вариант» Локи, на которого охотится TVA?

Действия «варианта» приводят к «нексусу» и ответвлению таймлайна. У TVA есть оборудование, которое позволяет обнаружить преступление против времени на ранней стадии и понять, куда высылать боевой отряд. Но двойника Локи с помощью этого оборудования обнаружить не удается. Изучая архивы TVA, Локи понимает, что двойник прячется в апокалипсисах — местах, где в скором времени будет уничтожено абсолютно все, и поэтому действия пришельца из другой эпохи не влияют на ход событий и не оставляют никаких следов. Свою теорию Локи подтверждает, отправившись вместе с Мёбиусом в Помпеи прямо перед извержением вулкана. Он устраивает переполох на улицах города, говорит по-английски, и приборы TVA не показывают никаких отклонений. Убедившись в правоте Локи, Мёбиус вычисляет, что двойник прячется в 2050 году в маленьком городке в Алабаме, который вот-вот сотрет с лица земли разрушительный ураган.

Эпизод 3 — «Ламентис»

Двойником оказывается Сильви. А чего она добивается?

Оказывается, что на солдат TVA охотится женщина, которая называет себя Сильви (Софи Ди Мартино). С точки зрения TVA, рождение Локи-девочки — нарушение задуманного Хранителями плана развития событий, поэтому, когда Сильви была ребенком, ее забрали из Асгарда и стерли ее вселенную. Сильви удалось сбежать, но TVA везде ее находила, пока она не сообразила, что может прятаться в апокалипсисах. Всю свою жизнь Сильви посвятила мести Управлению временными изменениями и попыткам добраться до Хранителей.

После первого появления Сильви в сериале возникло множество фанатских теорий. Те, кто не сомневался в том, что Сильви и есть Локи, оказались правы, а руководствовались они тем, что Локи в комиксах после событий Рагнарёка, уничтожившего Асгард, сам превратился в женщину. Другая теория основывалась на имени Сильви: в комиксах так зовут обычную земную девушку, которую Локи наделил магическими силами. Сильви выдавала себя за жительницу Асгарда и взяла себе псевдоним Чаровница в честь могучей волшебницы-суперзлодейки, с которой много раз сражался Тор. Поскольку Чаровница — довольно важный персонаж комиксов, который еще ни разу не появлялся в киновселенной Marvel, некоторые фанаты решили, что Сильви на самом деле окажется именно ей.

Эпизод 4 — «Нексус»

Как TVA находит Локи и Сильви на Ламентисе?

Локи и Сильви укрываются от агентов Управления временными изменениями в 2077 году на планете Ламентис-1 перед ее столкновением с собственным спутником. Однако покинуть планету им не удается: они ломают гаджет TVA, который открывает портал во времени. Локи и Сильви готовятся к смерти, но вдруг на Ламентисе появляются солдаты TVA и забирают их. В этот момент выясняется, что бог обмана и девушка-двойник чувствуют романтическое влечение друг к другу; когда два «варианта» одного и того же существа влюбляются друг в друга, происходит «нексус», поэтому TVA удается найти беглецов в последний момент, ведь они отслеживают энергию «нексуса».

Почему сотрудники TVA начинают помогать Локи и что случилось в зале Хранителей Времени?

Используя свою способность погружать людей в их собственные воспоминания, Сильви раскрывает охотникам TVA страшную тайну: они не созданы Хранителями Времени, как утверждает корпоративная пропаганда. В действительности сотрудники TVA — похищенные Хранителями «варианты» из разных эпох, которым стерли память. Убедившись в правоте Сильви и Локи, охотники и агенты, в том числе и Мёбиус, переходят на их сторону. Суд Хранителей Времени над парочкой прерывается коротким сражением, в ходе которого раскрывается еще одна тайна: Хранители на самом деле андроиды. Вся история TVA оказывается обманом.

Что произошло с Локи после битвы в зале Хранителей?

Непреклонная судья Ренслеер (Гугу Эмбата-Ро), похитившая Сильви в детстве, атакует Локи оружием, с помощью которого охотники стирают «вариантов» из истории. Выясняется, что на самом деле это оружие перемещает материю в Бездну в конце времен. То же самое происходит и со всеми ответвлениями таймлайна, которые стирают охотники. Таким образом, в конце времен образовалась гигантская свалка из остатков других вселенных. По ней бродит огромное чудовище Алиот, которое пожирает все, что попадает в Бездну. Именно там оказывается Локи. Здесь же обнаруживается Мёбиус, которого тоже пытались стереть, узнав о его предательстве.

Эпизод 5 — «Путешествие в тайну»

И там появляются еще двойники Локи, а они кто?

В Бездне Локи встречает своих двойников — это «варианты» из других таймлайнов, пойманные и стертые TVA, но умудрившиеся выжить в бесчеловечных условиях и скрывающиеся от Алиота.

Классический Локи (Ричард Э. Грант) — в таком виде Локи появлялся в комиксах большую часть своей истории; его костюм и облик должны порадовать гиков со стажем. По сюжету сериала Классический Локи перехитрил Таноса, избежал смерти и много лет скрывался в одиночестве на удаленной планете. Устав от изоляции, он попытался встретиться с Тором, но тут же был найден агентами TVA и отправлен в Бездну.

Юный Локи (Джек Вил) — это Локи, который в детстве убил своего брата. Как и Классический Локи, этот двойник связан с комиксами: после событий сюжета «Осада» о нападении земных суперзлодеев на Асгард Локи погибает, но реинкарнируется в подростка. Новый Локи не помнит часть своих злодеяний и, в отличие от предшественника, старается сражаться на стороне добра.

Локи-аллигатор — Локи в образе крокодила, также прозванный Кроки, который однажды съел соседского кота и поэтому попал в поле зрения TVA. У этой звезды сериала комиксного прототипа нет.

Хвастливый Локи (Деобиа Опарей), вооруженный молотом, — это ответ на вопрос о том, что было бы, если бы Тором был Локи, а не сам Тор; по словам хвастуна, он победил Мстителей и сам собрал Камни Бесконечности. Правда, остальные «варианты» его рассказам не верят. Такого Локи тоже придумали специально для сериала.

Противостоит этой группе двойников Президент Локи — тоже отсылка к комиксам и конкретно к тому, в котором он баллотируется в президенты США.

Что можно заметить в конце времен на свалке историй?

Поскольку в Бездну по сюжету попадают объекты и люди из уничтоженных таймлайнов, для авторов сериала это лучшая возможность порадовать фанатов пасхальными яйцами и скрытыми отсылками. Пятый эпизод «Локи» под названием «Путешествие в тайну» ими просто нашпигован, правда лучше воспринимать их как подмигивания гикам и преданным фанатам.

В Бездне валяются корабли и звездолеты — можно узнать летающий авианосец «ЩИТ» и корабль Ронана из фильма «Стражи Галактики». Особое внимание привлекает вертолет с надписью «Танос» на фюзеляже — это отсылка к детскому комиксу «Spidey Super Stories #39», где Танос зачем-то летал на желтом вертолете со своим именем. Со временем вертолет превратился в мем и заслужил упоминания в киновселенной, так что это ни в коем случае не намек на возвращение титана.

Другая ярчайшая отсылка в эпизоде — банка с Тором-лягушкой, зарытая под землей. На ней можно разглядеть номер T365 — в 365-м выпуске своей серии комиксов Тор, превращенный своим братом в лягушку, находит молот Мьёльнир и снова становится богом грома (но все еще в облике лягушки!). К слову, хотя эту сцену сократили на монтаже, Крис Хемсворт сам записал для нее несколько реплик.

В объектив камеры, летающей над Бездной, периодически попадают разрушенное святилище Доктора Стрэнджа, гигантский шлем, напоминающий шлем Шершня (противника Человека-муравья), трехголовая статуя Живого Трибунала (в комиксах это одно из самых могущественных существ вселенной). Мёбиус ездит на машине с номерным знаком GRN-W1D — это еще один оммаж Марку Грюнвальду, умершему в 1996 году.

Корабль, который Алиот пожирает на глазах у Локи, — реально существовавший американский эсминец «Элридж», который, согласно популярной городской легенде, в 1943 году принимал участие в «Филадельфийском эксперименте». По разным версиям, целью эксперимента было либо сделать корабль невидимым, либо телепортировать.

Наконец, само название эпизода — тоже отсылка. Серия комиксов, в которой в 1962 году дебютировали Тор и Локи, называлась именно «Путешествие в тайну».

Эпизод 6 — «На все времена. Навсегда»

Кого Локи и Сильви встречают в последнем эпизоде?

Случайному зрителю, не следящему за всеми новостями вокруг фильмов и сериалов Marvel, будет трудно понять, что происходит в финале первого сезона, ведь персонажа (Джонатан Мэйджерс), которого встречают Локи и Сильви, даже не называют по имени! Вот как этот ребус разгадывали фанаты:

— В декабре 2020 года Marvel объявила, что в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» актер Джонатан Мэйджерс сыграет Канга-Завоевателя.

— Канг напрямую связан с путешествиями во времени, поэтому многие теории прочили его на роль главного злодея «Локи». Важным аргументом в защиту этих предположений было наличие в сериале персонажей, связанных с Кангом в комиксах: Ренслеер, Алиот, Хранители Времени. А в пятом эпизоде в глаза бросается разрушенная Башня Мстителей, она же Башня Старка, но в Бездне на ней видно другое имя — Кенг. В комиксах корпорация «Кенг» покупает компанию Тони Старка, после чего выясняется, что за ней стоит Канг-Завоеватель. Многие зрители восприняли эту отсылку как важный намек.

— Персонажа Джонатана Мэйджерса, который встречается с Локи в финале сериала, ни разу не называют Кангом, но на самом деле это он и есть, вернее, одна из его версий.

Даже по меркам самых мудреных сюжетов Marvel у Канга очень запутанная биография: супергерои шутят, что у них начинает болеть голова, когда они пытаются в ней разобраться. Если кратко, Канг — гениальный ученый Натаниэль Ричардс из XXXI века, освоивший путешествия во времени и одержимый властью. Сначала Ричардс отправляется в Древний Египет, где под именем Рама-Тут становится фараоном, но Фантастическая Четверка прерывает его правление. После этого Канг попадает в настоящее, где начинает конфликтовать в том числе и с Мстителями (в комиксах он станет одним из самых могущественных врагов команды). Пытаясь вернуться в родное время, Натаниэль случайно оказывается в сороковом веке, где Земля погружена в разрушительную войну, а человеческая цивилизация деградировала. Взяв себе псевдоним Канг-Завоеватель, он с легкостью захватывает послевоенный мир, но решает, что хочет управлять Землей в эпоху ее расцвета, и пытается вернуться в XX век, но всякий раз терпит поражение от земных супергероев. Кроме того, в комиксах фигурируют альтернативные версии Канга, прибывшие из смежных таймлайнов, причем чаще всего они враждуют друг с другом. Самый известный из таких двойников — Иммортус, который в довершение всего часто выдает себя за основного Канга, чтобы окончательно запутать супергероев (и читателей). Кстати, прототип судьи Ренслеер в комиксах — принцесса Равонна Ренслеер из сорокового века, возлюбленная Канга.

В сериале персонаж рассказывает похожую версию своей биографии, заодно раскрывая тайну создания TVA: это он развязал войну между параллельными вселенными, конфликтуя со своими двойниками, а затем прекратил ее, научившись распознавать «нексусы» и уничтожать другие миры. Злодей убеждает Локи и Сильви, что если они его убьют, то начнется массовое разветвление таймлайнов и в их мир вторгнутся куда более опасные и кровожадные двойники Канга.

Объясните уже, что произошло с Локи (и Кангом) в самом конце?

Канг предлагает Локи и Сильви сделку: либо они работают на него, возглавляют TVA и продолжают истреблять ответвления таймлайнов, либо убивают его во имя свободной воли и разбираются с диктаторами, которые придут ему на смену. Локи не нравится второй вариант, но Сильви выталкивает его через портал и убивает Канга, запустив разветвление.

Кстати, выходит, что из-за этого в фильме «Квантомания» главным злодеем будет не оригинальный Канг — Сильви убила именно его. Соответственно, дальше во вселенной Marvel новому поколению героев придется бороться с кем-то из его двойников из других таймлайнов.

После гибели ученого Локи оказывается в штаб-квартире TVA, где Мёбиус его не узнает, а вместо статуи Хранителя Времени штаб украшает статуя Канга. Это значит, что герой попал в другой таймлайн.

Что будет дальше?

До определенного момента в фильмах Marvel тема мультивселенной поднималась очень редко. Лишь Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) путешествовал в иные миры, ну и во время «Финала» героям объяснили, что их действия могут создавать новые таймлайны. Но после событий «Локи» ясно, что после победы над Таносом именно мультивселенная станет главной проблемой для нового поколения супергероев. Мультивселенной так или иначе посвящено сразу несколько грядущих фильмов Marvel: новый «Доктор Стрэндж» имеет подзаголовок «Мультивселенная безумия», о том же, по слухам, будет грядущий «Человек-паук: Нет пути домой», плюс, как мы уже упоминали, полноценный дебют Канга состоится в третьем «Человеке-муравье». Таким образом, получается, что «Локи» не только первый сериал киностудии Marvel, который получил второй сезон. Это еще и пролог к глобальным событиям, которые отразятся на всей остальной киновселенной.