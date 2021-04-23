На Disney+ скоро выйдет «Локи». Что нужно про него знать и почему он важен?

9 июня на Disney+ стартует «Локи» — новый сериал по комиксам Marvel, посвященный брату Тора. Рассказываем, что нужно знать о шоу до просмотра.

Но Локи умер от рук Таноса. Как же он стал героем сериала?

Все просто. Локи погиб в начале «Войны бесконечности», но в «Финале» Мстители вернулись в прошлое, в тот самый день, когда он завладел Тессерактом и призвал на Землю армию читаури. В итоге ему удалось сбежать, прихватив артефакт. Из-за этого Локи создал альтернативный временной поток, где теперь и существует. Иными словами, мы увидим Локи образца 2012 года. Этот персонаж ничего не знает о событиях после первых «Мстителей»: он не застал смерть матери («Тор: Царство тьмы»), не помог Тору победить богиню Хелу («Тор: Рагнарёк») и не встретился с Таносом («Война бесконечности»). «Одно из последних воспоминаний Локи — то, как его избил Халк», — подтверждает Том Хиддлстон.

В сериале Локи контролирует полиция времени. А это что такое?

Управление временными изменениями (Time Variance Authority, или просто TVA) — организация, которая находится в нулевом часовом поясе. Она следит за тем, что происходит в мультивселенной, и реагирует, если ходу времени угрожает опасность. Сотрудники TVA ранее охотились на Фантастическую четверку (команда отправилась в прошлое, чтобы спасти Вселенную), Женщину-Халка (пыталась предупредить Клинта Бартона о его грядущей смерти) и Дэдпула (тот убил Джастиса Писа, одного из наемников TVA).

И с кем Локи там будет контактировать?

С героями, которых мы еще не видели. Среди них — мистер Мобиус, сотрудник TVA, которого играет Оуэн Уилсон. В комиксах Мобиус — хороший и внимательный детектив, из-за чего его даже повышали в должности. Но потом снова понизили, когда из TVA сбежала Фантастическая четверка. Еще он участвовал в суде над Женщиной-Халком и даже успел поработать на Канга Завоевателя — злодея, способного перемещаться во времени.

В сериале Мобиус — куратор главного героя. «Локи привык провоцировать окружающих, будь то его отец, брат или кто-то из Мстителей. Он любит привлекать внимание. Но Мобиус не реагирует на Локи так, как ему хочется. В итоге у них складываются необычные отношения, к которым Локи не привык», — объясняет Кевин Файги.



Сам Мобиус будет отчитываться перед судьей TVA Равонной Рейнслайнер. Ее сыграла Гугу Эмбата-Ро, известная по сериалам «Утреннее шоу» и «Черное зеркало».

А Вунми Моссаку («Страна Лавкрафта») появится в роли Охотника B-15 — солдата TVA, которая поймает Локи после его побега с Тессерактом.

А путешествия во времени будут?

Конечно. Мобиус потребует, чтобы Локи исправил временной парадокс, вызванный кражей Тессеракта. В описании шоу сказано, что Локи будет путешествовать во времени и даже влиять на исторические события. В трейлере намекнули, что он побывает в Помпеях накануне их гибели, а на одном из промо трикстер гуляет по Нью-Йорку на фоне афиши «Челюстей», вышедших в 1975 году.

Еще Локи встретит другие версии самого себя из параллельных таймлайнов.

На каких комиксах основан сериал?

«Локи» не является дословной экранизацией конкретного комикса, но в трейлере есть отсылка к серии «Vote Loki» («Голосуйте за Локи»), вышедшей в 2016 году. В ней Локи решил стать президентом, пообещав американцам «придать их жизни здравого смысла» («Make Things Sane Again» по аналогии с лозунгом Дональда Трампа «Make America Great Again»). Один из кадров ролика почти повторяет фрагмент комикса: мы видим Локи в зеленой жилетке и темном пиджаке со значком «Vote Loki».

Будет ли продолжение?

Скорее всего, да. Marvel не делала никаких анонсов, но издание Production Weekly, отслеживающее съемочные графики, уже сообщило, что производство второго сезона «Локи» стартует в январе 2022 года. В графе «рабочее название» написано Architect, что можно перевести как «Архитектор» или «Творец».

Почему «Локи» важен для киновселенной Marvel?

«Локи» — один из ключевых проектов четвертой фазы MCU. Еще в 2019 году Кевин Файги раскрыл, что события сериала подведут ко второй части «Доктора Стрэнджа». Как и «Локи», фильм с Бенедиктом Камбербэтчем затронет концепцию мультивселенной, согласно которой несколько миров могут существовать параллельно. А учитывая, что «Доктор Стрэндж 2» свяжет события «Ванды/Вижна» и «Человека-паука 3», «Локи» может иметь куда большее влияние на франшизу, чем нам кажется.

Кто работал над сериалом?

Шоураннером «Локи» стал Майкл Валдрон, он же написал сценарий пилота. Ранее Валдрон продюсировал «Рика и Морти» (и написал одну серию — «СтаРИК и седалище»), а в прошлом году Marvel наняла его в качестве сценариста сиквела «Доктора Стрэнджа». В первом сезоне «Локи» будет шесть эпизодов, которые сняла Кейт Херрон, работавшая над «Сексуальным просвещением». Постановщица черпала вдохновение из «Метрополиса» Фрица Ланга, «Бразилии» Терри Гиллиама, «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта, а также из сериалов «Безумцы» и «Телепузики» и культовой книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».