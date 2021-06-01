На Disney+ вышел «Локи». Вот что пишут о нем критики

Западные критики уже посмотрели два эпизода «Локи», который стартовал на Disney+ 9 июня. Действие шоу происходит после событий «Мстители: Финал». По сюжету Локи попадает в руки TVA — организации, которая следит, чтобы никто не нарушал ход времени в мультивселенной. Детектив Мобиус просит главного героя исправить временной парадокс, который тот создал, украв Тессеракт в «Финале».

Мнения журналистов о проекте сценариста Майкла Валдрона («Рик и Морти») и режиссера Кейт Херрон («Сексуальное просвещение») в основном положительные: сейчас рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 96%, а средний балл на Metacritic — 73/100. Рассказываем, что пишут в рецензиях.

Локи злодействует в Marvel уже 10 лет. Изменился ли он в сериале?

Похоже, что да. Лиз Шеннон Миллер из Collider пишет, что развитие персонажа волнует сценаристов не меньше, чем визуальный ряд. «Первые две серии подталкивают и Локи, и самого Хиддлстона к новым крайностям и кризисам, которые складываются в один из самых сложных с философской точки зрения сюжетов в киновселенной Marvel», — отмечает критик.

«В основе сериала лежит непростой вопрос: сможет ли Локи действительно искупить свою вину? Сегодня эта тема кажется сложнее, чем несколько лет назад. Да, мы узнали, что очень многие люди из разных сфер вели себя ужасно, но так и не выяснили, как правильно заводить разговор об их поступках и тех, на кого они повлияли», — уточняет журналистка.

А что с новыми героями?

Вунми Моссаку

Шеннон Миллер хвалит персонажей второго плана. Среди них — Охотник B-15 (Вунми Моссаку), которая ловит Локи после его побега с Тессерактом, и судья TVA Равонна Рейнслайнер (Гугу Эмбата-Ро). Со слов автора, героини получились яркими, хотя их основное развитие стоит ждать в следующих сериях.

Но самым интересным вышел детектив TVA Мобиус М. Мобиус, который курирует Локи. Его играет Оуэн Уилсон. По словам Шеннон Миллер, Мобиус пытается убедить бога хитрости решить проблему с временным континуумом и пускает в ход все свое очарование. Кроме того, герой ведет себя расслабленно, словно в противовес Локи, который сильно напряжен после ареста. Еще Мобиус много шутит, и его остроты отлично дополняют историю.

«Сцены, где Локи и Мобиус подшучивают друг над другом, смотрятся выигрышнее эпизодов, где Мобиус пытается быть безмятежным психотерапевтом Локи (ни актер, ни персонаж не могут создать нужную для этого динамику), — пишет Кэролайн Фрамке из Variety. — Но необычная комедийная манера Уилсона, которая сочетает в себе сухую невозмутимость и щенячий энтузиазм, отлично противопоставлена Хиддлстону в сценах, где Локи забывает про экзистенциальную тоску и больше интересуется странным новым миром вокруг себя».

А в целом сериал веселый?

Не всегда. Первая серия построена в основном на диалогах, объясняющих завязку истории. Некоторым критикам эта часть показалась утомительной.

«Трудно закрыть глаза на экспозицию, когда она такая длинная. Да и болтовня героев сильно отвлекает и кажется бесконечной. Все это наводит на мысль: почему они так одержимы разговорами о путешествии во времени? — сетует Бен Трэверс из IndieWire. — Ответ пока такой: этот сериал совсем не про Локи. Он нужен для того, чтобы рассказать про TVA, логистику путешествий во времени и то, как закончится четвертая фаза Marvel в сиквеле „Доктора Стрэнджа“, который также написал Валдрон. Здесь даже есть момент, когда Локи, теряя контроль, кричит: „Не вам, нелепым бюрократам, решать, как закончится моя история!“ На что те отвечают: „Это не твоя история, и она никогда ей не была“».

Другие авторы жалуются, что в первых сериях почти нет характерного юмора Локи.

Впрочем, вторая серия получилась бодрее, чем первая, за счет скачков во времени. «Ранее Валдрон был сценаристом „Рика и Морти“, поэтому ему лучше удается линия двух странных героев, которые путешествуют во времени и пространстве с катастрофическими последствиями. Впрочем, это все равно сдерживается общей сюжетной линией Marvel, которую постоянно усложняют», — считает Фрамке.

На что это похоже?

Том Хиддлстон

По словам Дэна Финберга из The Hollywood Reporter, мрачный юмор «Локи» наводит на мысли о фильмах братьев Коэн и параноидальной атмосфере (как в книгах Филипа К. Дика). А база TVA, оформленная в стиле ар-деко, напоминает декорации из «Бразилии» Терри Гиллиама.

Создатели также вдохновлялись триллерами Дэвида Финчера «Зодиак» и «Семь», «Метрополисом» Фрица Ланга, «Бегущим по лезвию» Ридли Скотта, а также сериалом «Безумцы» и книгой Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».

Каков вердикт?

«Несмотря на все сюрпризы и сюжетные повороты, самое главное в этом сериале — это то, что авторы отлично понимают лучшие и худшие черты Локи и задают действительно сложные вопросы в противовес забавным путешествиям во времени», — Лиз Шеннон Миллер (Collider).

«Финал второй серии намекает, что сюжет будет развиваться в интересном направлении, но пока неясно, как сильно он будет отличаться от типичной марвеловской истории», — Кэролайн Фрамке (Variety).