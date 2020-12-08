КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Marvel показала трейлеры сериалов «Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»

Обсудить0

Во время Дня инвесторов Dinsey показала трейлеры нескольких сериалов Marvel, включая «Локи» и «Сокол и Зимний Солдат», которые выйдут на Disney+, а также анонсировала новые проекты и поделилась деталями будущих фильмов франшизы.

Главные подробности: 

  • Marvel анонсировала сериал «Секретное вторжение». В нем появится Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона и лидер инопланетян Талос, которого сыграет Бен Мендельсон (персонаж уже появлялся в «Капитане Марвел»).
  • Еще один новый сериал линейки — «Ironheart» («Железное сердце»). Главной героиней станет девушка Рири Уилльямс (ее сыграет Доминик Торн), которая изобрела свою версию брони Железного человека.
  • Кроме того, Дон Чидл вернется к роли Воителя в сольном сериале «Armor Wars» («Броневойны»).
  • Про Грута снимут серию короткометражных фильмов, их можно будет посмотреть на Disney+.
  • Главную роль в сериале «Женщина-Халк» исполнит Татьяна Маслани. Вместе с ней в шоу появятся Тим Рот, который вновь сыграет Мерзость из «Невероятного Халка», и Марк Руффало.
  • Marvel показала видео о создании «Мисс Марвел» — сериала о первом мусульманском персонаже Marvel Камале Хан (она также появится в «Капитане Марвел 2»). Главная героиня умеет растягивать свое тело и менять внешний облик. Премьера — в конце 2021 года.
  • А также ролик мультсериала «Что, если...?», в котором покажут события, не связанные с фильмами Marvel.

О том, что Disney рассказала на презентации про будущее «Звездных войн», читайте здесь, а про развитие стриминг-платформ компании — тут.

Источник: Marvel

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Фото со съемок «Соколиного Глаза»: Хейли Стайнфелд в костюме Кейт Бишоп

Фото со съемок «Соколиного Глаза»: Хейли Стайнфелд в костюме Кейт Бишоп

9 декабря3
Альфред Молина сыграет Отто Октавиуса в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

Альфред Молина сыграет Отто Октавиуса в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

8 декабря15
Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

Reddit назвал самые популярные фильмы и сериалы года. Лидируют «Довод», «Клан Сопрано» и «Дюна»

8 декабря2
Сэмюэл Л. Джексон и Лиза Кудроу снимутся в комедии Чарли Брукера о событиях 2020 года

Сэмюэл Л. Джексон и Лиза Кудроу снимутся в комедии Чарли Брукера о событиях 2020 года

8 декабря6

Главное сегодня

Фильм недели: «Серебряные коньки» — новогодний ответ «Титанику»

Вчера16
Фильм недели: «Серебряные коньки» — новогодний ответ «Титанику»
Как снят «Манк» и почему это лучший фильм Финчера

ВидеоКак снят «Манк» и почему это лучший фильм Финчера

Вчера10
Marvel показала трейлеры сериалов «Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»

Marvel показала трейлеры сериалов «Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»

час назад1
Хейден Кристенсен сыграет Дарта Вейдера в сериале про Оби-Вана Кеноби

Хейден Кристенсен сыграет Дарта Вейдера в сериале про Оби-Вана Кеноби

3 часа назад1
Что смотреть в кино: «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и «Кровные узы»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Серебряные коньки», «Неадекватные люди 2» и «Кровные узы»

Вчера1
Шоураннер «Фарго» готовит сериал по франшизе «Чужой» для FX и Hulu

Шоураннер «Фарго» готовит сериал по франшизе «Чужой» для FX и Hulu

Сегодня, 02:430
Disney снимет 10 сериалов по комиксам Marvel и еще 10 — во вселенной «Звездных войн»

Disney снимет 10 сериалов по комиксам Marvel и еще 10 — во вселенной «Звездных войн»

Сегодня, 02:260
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт