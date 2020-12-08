Marvel показала трейлеры сериалов «Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»

Во время Дня инвесторов Dinsey показала трейлеры нескольких сериалов Marvel, включая «Локи» и «Сокол и Зимний Солдат», которые выйдут на Disney+, а также анонсировала новые проекты и поделилась деталями будущих фильмов франшизы.
Главные подробности:
- На презентации показали первый трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном, его премьера состоится в мае 2021 года.
- А также новый ролик «Ванды/Вижна», которые выйдут уже 15 января.
- «Сокол и Зимний Солдат» стартуют на Disney+ в марте 2021-го. Ниже — первый трейлер.
- Marvel анонсировала сериал «Секретное вторжение». В нем появится Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона и лидер инопланетян Талос, которого сыграет Бен Мендельсон (персонаж уже появлялся в «Капитане Марвел»).
- Еще один новый сериал линейки — «Ironheart» («Железное сердце»). Главной героиней станет девушка Рири Уилльямс (ее сыграет Доминик Торн), которая изобрела свою версию брони Железного человека.
- Кроме того, Дон Чидл вернется к роли Воителя в сольном сериале «Armor Wars» («Броневойны»).
- Про Грута снимут серию короткометражных фильмов, их можно будет посмотреть на Disney+.
- Главную роль в сериале «Женщина-Халк» исполнит Татьяна Маслани. Вместе с ней в шоу появятся Тим Рот, который вновь сыграет Мерзость из «Невероятного Халка», и Марк Руффало.
- Marvel показала видео о создании «Мисс Марвел» — сериала о первом мусульманском персонаже Marvel Камале Хан (она также появится в «Капитане Марвел 2»). Главная героиня умеет растягивать свое тело и менять внешний облик. Премьера — в конце 2021 года.
- А также ролик мультсериала «Что, если...?», в котором покажут события, не связанные с фильмами Marvel.
- Кристиан Бэйл сыграет в четвертом «Торе» злодея Горра, также известного как Убийца Богов.
- Сиквел «Доктора Стрэнджа» свяжет сюжетные линии третьего «Человека-паука» и «Ванды/Вижны».
- Джон Уоттс, режиссер «Человека-паука» с Томом Холландом, снимет перезапуск «Фантастической четверки».
- По словам Кевина Файги, студия не будет брать нового актера на роль Черной Пантеры вместо Чедвика Боузмана.
- Триквел «Человека-муравья» получил подзаголовок «Квантумания» («Quantumania»). Среди героев фильма — Высота (в комиксах — дочь Скотта Лэнга, которая тоже способна уменьшаться и увеличиваться в размерах) и злодей Канг Завоеватель.
- Сериал «Соколиный глаз» стартует на Disney+ осенью 2021 года.
- «Стражи Галактики 3» выйдут в прокат в 2023 году. Кроме того, Джеймс Ганн снимет по франшизе праздничный спецвыпуск, который выйдет на Disney+ в 2022 году.
- Marvel подтвердили, что «Черная Вдова» появится в кинотеатрах в мае 2021 года.
О том, что Disney рассказала на презентации про будущее «Звездных войн», читайте здесь, а про развитие стриминг-платформ компании — тут.
Источник: Marvel
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