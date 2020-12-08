Marvel показала трейлеры сериалов «Локи», «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»

Во время Дня инвесторов Dinsey показала трейлеры нескольких сериалов Marvel, включая «Локи» и «Сокол и Зимний Солдат», которые выйдут на Disney+, а также анонсировала новые проекты и поделилась деталями будущих фильмов франшизы.

Главные подробности:

На презентации показали первый трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном, его премьера состоится в мае 2021 года.

А также новый ролик «Ванды/Вижна», которые выйдут уже 15 января.

«Сокол и Зимний Солдат» стартуют на Disney+ в марте 2021-го. Ниже — первый трейлер.

А также ролик мультсериала «Что, если...?», в котором покажут события, не связанные с фильмами Marvel.

О том, что Disney рассказала на презентации про будущее «Звездных войн», читайте здесь, а про развитие стриминг-платформ компании — тут.