Роберт Дауни-мл. возвращается в киновселенную Marvel. Это хорошо или плохо?

Посетителей презентации Marvel на фестивале Comic-Con в Сан-Диего ждал сюрприз эпических масштабов. Кевин Файги объявил, что братья Энтони и Джо Руссо (режиссеры «Войны бесконечности» и «Финала») возвращаются в киновселенную и снимут два следующих фильма про Мстителей. А сами Руссо анонсировали главного злодея грядущей дилогии — Доктора Дума, которого сыграет «величайший актер в мире». Когда один из стоявших на сцене статистов в костюме персонажа снял маску, под ней оказался… Роберт Дауни-мл. Объясняем, что вообще происходит и почему пока одни фанаты радуются, другие говорят о кризисе идей у команды Файги.

Иван Чернявский Автор Telegram-канала «Иванпанчмен», сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик»

Летом 2022 года в рамках того же SDCC Файги в непривычном для себя пулеметном темпе раскрыл основные планы киностудии Marvel на ближайшие четыре года (и три фазы). Итогом шестой фазы, про которую продюсер рассказал меньше всего, должны были стать фильмы «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», причем обе ленты должны были выйти в 2025 году, в мае и ноябре соответственно. Заодно они бы и закрыли вторую глобальную главу киновселенной — «сагу Мультивселенной». Запись той презентации — теперь исторический, архивный документ. На выступлении и Файги, и зрители верят, что все получится и сбудется. Но спустя какое-то время после презентации машина по производству супергероики ломается.

Кажется, что после грандиозного «Финала» Файги и команда непрерывно находятся под давлением. После пандемии их фильмы больше не зарабатывают в прокате привычные миллиарды, китайский рынок перестал поддерживать американскую супергероику, а пресса чаще ругает, чем хвалит фильмы про новых персонажей. Более того, лояльность рядовых фанатов достигла предела, а в соцсетях нередко встречается грустный тезис: КВМ закончилась на «саге Бесконечности».

Проблем со временем становилось все больше. Руководители Disney требовали от Файги наполнять контентом стриминг Disney+, из-за чего продюсер начал анонсировать проекты, полноценная работа над которыми даже не начиналась (есть ощущение, что и выступление 2022 года из той же оперы). Забастовка Гильдии сценаристов, творческие разногласия и муки поиска съемочных групп на новые фильмы — железобетонный план Marvel на пятую фазу сыпался на глазах. По состоянию на лето 2024-го он реализован ровно наполовину: новый «Капитан Америка» и «Громовержцы*» переехали на 2025-й, а вместе с ними и сериалы про Сорвиголову и Железное Сердце. Фильм про Блэйда находится в производственном аду и до сих пор не обзавелся режиссером. До конца 2024-го фанаты смогут посмотреть только сериал «Это всё Агата». Пилюлю подсластили только «Дэдпул и Росомаха» — единственный кинопрокатный релиз Marvel за весь год.

Но, может быть, даже все эти сложности многоопытная команда студии пережила бы, если бы не грустная сага о Джонатане Мэйджерсе, многообещающем голливудском актере, на которого Файги сделал особенно высокую ставку. Звезду готовили к роли главного антагониста следующей дилогии про Мстителей, а пятый фильм и вовсе назывался в честь его персонажа — «Династия Канга». Мэйджерс успел дважды появиться на экране, но через месяц после премьеры «Квантомании» (сцена после титров обещала целую толпу мультивселенских копий Канга в будущих фильмах) он был арестован по обвинению в избиении своей бывшей девушки. Файги тянул время как мог, избегал заявлений и решений, ожидая ясности, однако в декабре 2023 года суд признал актера виновным (тот чудом избежал тюремного срока), и Marvel сразу же разорвала с ним контракт. В общем, фильмы про Мстителей, которые должны были увязать воедино все многочисленные сюжетные линии четвертой и пятой фаз, вернуть КВМ в зенит славы и восстановить веру миллионов, пришлось в срочном порядке перепридумывать с нуля.

Принимая во внимание весь описанный выше контекст, хочется спросить: а какой вообще был выход у Файги? Пойти на какой-то рискованный эксперимент? В его практике уже есть фильм «Вечные», созданный в обход большинства марвеловских шаблонов, а итогом стал холодный прием критиков и еще более холодная реакция фанатов КВМ. К тому же режиссером пятых «Мстителей» изначально был выбран как раз относительный новичок Дестин Дэниел Креттон, но и тот, видимо, предчувствуя сизифов труд, снялся с проекта еще до судебного вердикта по Мэйджерсу. Учитывая, что через пару месяцев Креттон получил кресло режиссера голливудского ремейка «Наруто», можно полагать, что об упущенных «Мстителях» он недолго переживал. Marvel пришлось идти по иной дороге: релиз фильмов нельзя откладывать бесконечно, они входят в бизнес-план большой компании, поэтому пришлось звать на помощь проверенных и предсказуемых.

Воплощая в жизнь цитату из «Финала» — «Куда это вас привело? Снова ко мне?», — Файги возвращает братьев Руссо.

Братья Энтони и Джо Руссо

А Руссо, пожалуй, и рады вернуться. Карьера авторов одного из самых кассовых и обсуждаемых фильмов в истории кино не задалась после ухода из КВМ. Кто-то еще помнит «Серого человека» или «Цитадель»? Сейчас фамилия братьев в титрах того или иного проекта (чаще они выступают в роли продюсеров) уже не выглядит гарантом качества. А тут они возвращаются в среду, в которой преуспели, причем вместе со сценаристом Стивеном МакФили, работавшим над всеми их марвеловскими фильмами. Главной суперспособностью братьев Руссо было умение жонглировать десятками героев, не давать спутаться в ком многочисленным сюжетным линиям. Откровенно говоря, трудно представить, кто в современном Голливуде был бы лучшим кандидатом на пост режиссеров «Секретных войн».

«Секретные войны» — это название двух разных комиксов Marvel, не имеющих отношения друг к другу (издательство часто использует устоявшиеся, раскрученные названия серий и сюжетов по второму разу). «Секретные войны» 1984 года — сюжет, после которого Джо Руссо, по его собственным словам, полюбил комиксы в детстве; это первый большой кроссовер издательства. В нем всемогущее космическое существо похищает ведущих героев и злодеев Marvel, высаживает их на другой планете и заставляет сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Именно этот комикс братья Руссо имели в виду, когда во время промокампании «Финала» говорили, что если и возвращаться к экранизациям Marvel, то только ради «Секретных войн».

Другие «Секретные войны», уже 2015 года, посвящены столкновениям параллельных вселенных, в ходе которых их число постепенно уменьшается. В результате этого процесса образуется странный гибридный мир, хранящий в себе фрагменты уничтоженных вселенных, и группа сохранивших свои воспоминания супергероев, пытается вернуть Землю к привычному состоянию. Постоянный зритель КВМ уже в курсе, что «сага Мультивселенной» явно готовится к экранизации этой версии; столкновения и играющие важную роль в сюжете комикса Иллюминаты в кадре уже мелькали. Единственная странность в том, что главным злодеем комикса был вовсе не Канг, а Доктор Дум. Он правил «мозаичным» миром, обретая практически божественную силу. Судьба распорядилась так, что киноверсия все-таки пойдет по следам первоисточника, «Династия Канга» превратилась в Doomsday, то есть «Судный день», или же «День Дума».

Сам Доктор Дум (он является активным персонажем и первых «Секретных войн», поэтому можно полагать, что братья Руссо сделают сборную солянку из двух сюжетов) — один из самых популярных злодеев не то что Marvel, а поп-культуры вообще; маг и технократ, гений и диктатор, претендент на мировое господство и жертва своей гордыни. Изначально он главный враг команды «Фантастическая четверка», и часть его мотивации в том, чтобы доказать Риду Ричардсу (Мистер Фантастик, в КВМ его будет играть Педро Паскаль), кто на самом деле величайший изобретатель в мире.

Постепенно Дум вырос в одного из основных и самых опасных злодеев всей комиксной вселенной, поэтому его отсутствие в КВМ ощущалось довольно остро, пока Disney не поглотила киноактивы 20th Century Fox и проданные им права на «Четверку» и ее злодеев не вернулись к Marvel. В разных экранизациях прошлых лет Дума играли Джозеф Калп, Джулиан МакМэхон и Тоби Кеббел, а нового кандидата уже несколько лет обсуждают фанаты. Мадс Миккельсен, Донал Глисон, Эдди Редмэйн? Свое мнение на этот счет было у художника Майка Деодато, который в комиксах после «Секретных войн» начал рисовать Думу лицо Венсана Касселя. Но Файги всех перехитрил. А может быть, просто вспомнил тот факт, что 20 лет назад продюсеры Marvel предлагали роль Дума в фильме 2005 года Роберту Дауни-мл. — еще до Железного человека и КВМ.

Колесо сансары сделало мощнейший полный оборот. Когда-то Файги спас карьеру Дауни, дал ему роль всей его жизни, а тот взамен отдал значительный кусок этой самой жизни Тони Старку. Распрощавшись с героем в «Финале», Дауни как будто сбросил с себя клеймо «актер из комиксов» (доказательство — «Оскар» за «Оппенгеймера»). И вот они снова вместе. Почему — мы наверняка узнаем нескоро (если вообще узнаем). Что было раньше — искренний порыв души или желание заработать все деньги мира? Вполне вероятно, что все же второе. Наверняка руководство Disney настояло, чтобы Файги делал «всё как раньше» и возвращался от экспериментов к знакомым лицам.

Момент, когда Дауни снял маску, уже вошел в историю современной поп-культуры благодаря почти религиозной атмосфере бесконечного фанатского восторга.

Но чуть выдохнув, приходится признавать неизбежное: кураторы КВМ исчерпали все оригинальные идеи и пошли на крайние меры. А новость вызывает только вопросы.

Почему Думом должен быть Дауни, а не кто-то другой? Файги может завлечь — если не за идею, то точно деньгами — практически любого актера планеты. Зачем Дауни играть персонажа, который большую часть времени в комиксе не снимает маску из-за физических увечий? Почему нельзя было заменить актера на роль Канга? А если Дауни-Дум придет из другой вселенной, то продюсеры еще и Криса Эванса со Скарлетт Йоханссон вернут? Неужели все будущие фильмы КВМ пойдут по следам «Нет пути домой», «Мультивселенной безумия», «Дэдпула и Росомахи» и станут бесконечным фестивалем двойников и вереницей камео? В общем, вопросов много даже у лоялистов, что уж говорить о хейтерах.

И все-таки есть ощущение, что в эти дни хотя бы Файги (заодно читая сводки о сборах «Дэдпула») выдохнул и стал лучше спать. Он нашел какое-никакое, но решение практически нерешаемой проблемы. У него есть еще два года, чтобы обдумать все нюансы и сгладить все шероховатости. Даже сам этот процесс как сюжетная линия киновселенной, и, признаться, дико любопытно, как наш герой вывернется. Файги сделал ставку, которая провалилась — время возвращать кредит доверия. А как недавно сказал хитрый Дауни в одном из интервью (вероятно, уже зная, что случится на Comic-Con): «Никогда, никогда не играйте против Файги. Ваша ставка проиграет, а он всегда выигрывает».

Фото: Charley Gallay / Getty Images for Disney, Michael Buckner / Variety via Getty Images