«Крэйвен-охотник» выходит на тропу войны. Что мы знаем о новом блокбастере Sony

13 декабря выйдет шестой фильм во вселенной Человека-паука от Sony, в которой уже есть две части «Венома» (и скоро к ним присоединится триквел), «Морбиус» и «Мадам Паутина». На этот раз в центре внимания окажется культовый Сергей Кравинов. Зрители увидят, как Охотник заслужил свой титул и стал легендой.

Кто такой Крэйвен-охотник

Крэйвен-охотник — один из самых ранних врагов Человека-паука. Впервые он появился на страницах комиксов в 1964 году в «Amazing Spider-Man #15». Настоящее имя Крэйвена — Сергей Кравинов. Он родился в дворянской семье в Волгограде в начале ХХ века. После революции 1917 года его семья бежала в США. Со временем его отец Николай завел любовницу, благодаря чему у Сергея появился сводный брат Дмитрий Смердяков. Он хорошо известен фанатам комиксов под прозвищем Хамелеон.

Крэйвен годами тренировался и совершенствовал свое искусство, он стал одним из опытнейших охотников в мире и стремился стать лучшим. Для этого он поставил себе цель поймать самого опасного зверя — человека, а наиболее подходящей целью выбрал Человека-паука. Изначально Кравинов был обычным человеком, но на пределе физических возможностей — всё благодаря тренировкам и огромной практике выслеживания опасных животных. Однако в более поздних сюжетах он также стал принимать допинг в виде специальных трав, усиливающих его тело, и использовать в охоте современные технологии вроде дронов (таким персонаж предстает, например, в недавней игре Marvel’s Spider-Man 2).

Как и многие антагонисты, Крэйвен прошел долгий путь от злодея к антигерою, был участником «Зловещей шестерки» и оказался тем редким врагом, кто смог победить Человека-паука в бою. В сюжете «Последняя охота Крэйвена» 1987 года Охотник не просто одолел Паучка, он забрал его костюм, надел и выдавал себя за Человека-паука. Этим Крэйвен показал превосходство над супергероем, которое надолго определило их дальнейшие взаимоотношения.

Кто работает над фильмом

Режиссером блокбастера выступил Джей Си Чендор («Предел риска», «Тройная граница»). Сценаристы — Ричард Уэнк («Великий уравнитель») и дуэт Арта Маркама и Мэтта Холлоуэя («Железный человек», «Каратель: Территория войны», «Морбиус»).

Другие важные создатели «Крэйвена» — оператор Бен Дэвис, снимавший «Капитана Марвел», «Доктора Стрэнджа» и «Мстители: Эра Альтрона», и продюсеры Ави Арад и Мэтт Толмак, участвовавшие в разработке всех последних «паучьих» фильмов (как во вселенной Человека-паука от Sony, так и в рамках киновселенной Marvel).

Работа непосредственно над «Крэйвеном-охотником» началась в 2020 году, когда сценаристы Маркам и Холлоуэй закончили «Морбиуса» и взялись за новый фильм. «Крэйвен-охотник» будет первым кинокомиксом Sony с рейтингом R.

Долгий путь Крэйвена на киноэкраны

Аарон Тейлор-Джонсон

Изначально дебютом Кравинова должен был стать четвертый фильм о Человеке-пауке от Сэма Рэйми. Режиссер рассчитывал использовать его наравне со Стервятником и Мистерио, но студия закрыла проект в 2010-м в пользу перезапуска с Эндрю Гарфилдом.

В 2013-м при анонсе второго «Нового Человека-паука» обсуждалось создание кроссовера о «Зловещей шестерке», которой противостоял бы Питер Паркер в исполнении Гарфилда. Частью команды должен был стать Крэйвен. Позднее режиссер фильма Марк Уэбб рассказывал, что хотел сделать Охотника главным антагонистом сиквела, тем не менее выбор впоследствии пал в пользу Электро и Гоблина.

В 2017 году, уже после соглашения с Marvel Studios о совместном использовании Человека-паука в фильмах, Sony объявила о планах на фильмы об антигероях, первым из которых стал «Веном». Предполагалось, что ряд антагонистов из комиксов предстанет в качестве антигероев, после чего они, подобно Мстителям, встретятся в каком-то кроссовере. Sony хотела сделать Крэйвена одним из таких персонажей.

Из любопытного: режиссер «Черной Пантеры» при разработке фильма хотел добавить Крэйвена в сюжет, потому что ему понравился эпизод в комиксах, где Т’Чалла сражается с Кравиновым. Но постановщику не позволили это сделать, потому что у Marvel Studios не было возможности использовать персонажа.

Режиссер КВМ-трилогии Человека-паука Джон Уоттс планировал использовать Крэйвена в третьей части, однако и от этого сюжета студия отказалась в пользу истории с мультивселенной. Зато Кравинов появился в небольшом камео в виде силуэта в финале блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». В сцене разлома вселенной можно увидеть Охотника среди других антагонистов, знающих секрет Питера Паркера.

Крэйвен — частый гость анимации с участием Человека-паука, но самый яркий образ — Сергей Кравинов из мультсериала 1994 года, где он предстал сначала как антагонист дружелюбного соседа, а впоследствии как его союзник. Здесь образ тоже был переработан, однако сохранил в себе важные черты биографии Охотника: одержимость величием, любовь к жрице вуду Калипсо (она умеет воскрешать мертвых и контролировать человеческое сознание), физическое превосходство над Человеком-пауком. К слову, в мультсериале обоняние Крэйвена сравнимо с Росомахой: он смог найти Паука в Нью-Йорке, ориентируясь по запаху.

Кто в касте «Крэйвена-охотника»

Рассел Кроу

Ариана Дебоуз

В фильме также небольшую роль исполнил российский актер Юрий Колокольников («Конец света», «Мастер и Маргарита»). Кого именно он сыграл, пока неизвестно.

Кто мог сыграть в фильме

По слухам, до Аарона Тейлора-Джонсона роль Сергея Кравинова предлагали Брэду Питту, Киану Ривзу, Джону Дэвиду Вашингтону и Адаму Драйверу, но Тейлор-Джонсон так впечатлил руководство Sony образом в «Быстрее пули», что решено было остановить выбор на нем.

Джоди Тёрнер-Смит предлагали сыграть Калипсо. Инсайдеры сообщали, что Коди Смит-Макфи мог исполнить Хамелеона.

О чем будет фильм

Судя по трейлеру, фокус в картине будет на непростых отношениях Сергея с отцом Николаем и братом Дмитрием (в этой версии они, похоже, не сводные). При этом покажут флешбэки в прошлое Кравинова, объясняющие, что отец с детства сурово обходился с сыном и не видел в нем достойного наследника.

Любопытно, что в трейлере капля львиной крови наделяет Крэйвена силами зверя, в то время как в комиксах свою суперсилу он в разные годы брал из других источников — от трав и специальных препаратов до магии и симбиотов. Фанаты, кстати, остались в недоумении, почему в трейлере у Сергея Кравинова нет русского акцента.

Рассел Кроу, прежде уже игравший в супергероике (Джор-Эл в «Человеке из стали» и Зевс в «Тор: Любовь и гром»), назвал «Крэйвена-охотника» фильмом с «неожиданно темным миром». Его мысль развивает режиссер Джей Си Чендор, характеризуя свой фильм как трагический: «Эта история — трагедия. На финальных титрах, если вы были внимательны, у вас не будет ощущения, что все закончилось хорошо».

Сам Аарон Тейлор-Джонсон уже третий раз играет в супергеройском кино — после Дэйва в «Пипце» и Пьетро Максимоффа в «Мстители: Эра Альтрона». В интервью актер рассказывал, что не гонится за крупными франшизами, несмотря на то что неоднократно принимал в них участие. Для него важнее проводить время с близкими.

Леви Миллер

В той же беседе Тейлор-Джонсон отмечал, что подготовка к роли Крэйвена стала для него настоящим вызовом, потому что необходимо было достичь пределов своих физических возможностей. А чтобы лучше проникнуться духом Охотника, Аарон даже преследовал оленей. Ему было важно понять, что испытывает Кравинов, выслеживая добычу и в какой момент он ощущает чувство вины. При этом его версия Сергея будет «защитником природы» и «любителем животных», что, судя по трейлеру, будет означать, что герой способен находить общий язык с любым зверем.

В финале трейлера показывают, как персонаж Алессандро Ниволы (в комиксах тоже русский, Алексей Сицевич) вкалывает себе неизвестное вещество, что вызывает у него мутацию. Он буквально покрывается серой броней, напоминающей знаменитый костюм Носорога (Рино) в комиксах. В интервью актер рассказывал, что эта трансформация произойдет лишь в конце фильма, так что, вероятно, полноценным антагонистом герой станет уже в сиквеле, а в «Крэйвене-охотнике» покажут лишь один поединок с Сергеем. Образ Носорога, кстати, будет сильно отличаться от Пола Джаматти в «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», где экзоскелет был механическим. В комиксах Носорог не был мутантом, он носил костюм из сверхпрочного полимера, от которого не мог избавиться.

Как «Крэйвен-охотник» связан со вселенной Человека-паука от Sony

До выхода фильма судить о связи с другими проектами Sony сложно, впрочем, некоторые намеки все же найти можно. Так, например, в трейлере есть эпизод, где Крэйвена принимают за некоего мистера Таглина, которого Кравинов убил незадолго до этой сцены. Этот же персонаж не был показан, но упоминался в «Веноме» 2018-го как сотрудник юридической компании Micheline and McFarland, где работала Энн Вейинг, возлюбленная Эдди Брока.

Также, как упоминалось ранее, в комиксах Крэйвен — член «Зловещей шестерки», а она уже начала формироваться в киновселенной Sony. В сцене после титров «Морбиуса» Майкл Морбиус встречается с Эдрианом Тумсом, переместившимся в этот мир из киновселенной Marvel. Sony не предоставила объяснение, почему герой остался в этом мире, а частичка Венома — в другом. Факт в том, что в команде злодеев уже двое участников, и Крэйвен может стать третьим. Возможно, и его брат заодно. Хамелеон тоже состоял в »Зловещей шестерке» в комиксах.

Веном, ставший антигероем за два своих фильма, может выступить заменой для Человека-паука, и «Зловещая шестерка» будет противостоять ему. В комиксах был сюжет, где Крэйвен сражался с симбиотом, защищавшим дино-людей в Нью-Йорке, Сергей же хотел на них поохотиться. Возможно, первые намеки на будущий кроссовер появятся в сцене после титров фильма «Веном: Последний танец», который выйдет 25 октября, за несколько недель до «Крэйвена-охотника». Судя по трейлеру, лента позволит попрощаться с Эдди Броком, но, вероятно, у симбиота появится новый владелец.

Третий «Веном» и «Крэйвен-охотник» не станут последними частями киновселенной Sony. Так, в активной разработке находится сериал «Паук-нуар», действие которого будет происходить в альтернативном мире в 1930-х. Одну из главных ролей исполнит Николас Кейдж, а в сериале также появятся Брендан Глисон, Ламорн Моррис и Ли Цзюнь Ли.

Но было и несколько закрытых проектов: «Эль Муэрто» о борце со сверхчеловеческой силой был отменен; мини-сериал «Шелк: Паучье общество» о девушке Синди Мун, которую укусил тот же радиоактивный паук, что и Питера Паркера, тоже положен на полку. Остальные проекты Sony пока зависли в производстве и сильно зависят от сборов ближайших кинорелизов.

Когда выйдет фильм

Изначально «Крэйвен-охотник» должен был выйти 6 октября 2023 года, но премьера была несколько раз перенесена. Сперва из-за забастовки сценаристов дата выхода переехала на 30 августа 2024 года, затем — на 13 декабря того же года. СМИ предполагают, что повторный перенос вызван провалом «Мадам Паутины», предыдущего релиза киновселенной Sony, и студия хочет дистанцироваться от ленты, прежде чем выпускать новую.