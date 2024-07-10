Анимационные «Трансформеры» и книжный сиквел «Аколита». Что показали на Comic-Con в Сан-Диего

В Сан-Диего стартовал главный фестиваль популярной культуры Comic-Con. На протяжении четырех дней публику ждут новые анонсы, объявления, тизеры, трейлеры и другие новости их любимых шоу. Кинопоиск рассказывает о главных событиях конвента.

Важные трейлеры и анонсы первого дня

В первый день публике показали новый трейлер анимационного фильма «Трансформеры: Начало». Это не просто эпический приквел про всем известных персонажей, но и трогательная история дружбы двух лучших роботов, которые превратились во врагов. Мы узнаем, как Оптимус Прайм, Мегатрон, Бамблби и остальные обрели свои силы и как разошлись пути Оптимуса и Мегатрона, а трансформеры разделились на автоботов и десептиконов. «Тебе решать, как сложится твоя судьба, — говорит Оптимус в начале трейлера, а в конце уже грустно добавляет: — Мы могли бы построить будущее вместе».

Сценарий первого (за 38 лет!) анимационного фильма по «Трансформерам» написали Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари («Человек-муравей и Оса»), а поставил его Джош Кули («История игрушек 4»). Главные роли озвучивают Крис Хемсворт («Тор»), Брайан Тайри Генри («Вечные»), Скарлетт Йоханссон («Черная Вдова»), Джон Хэмм («Безумцы») и Кигэн-Майкл Ки («Вонка»).

«Трансформеры: Начало» выходит в зарубежный прокат 20 сентября.

Создатели новой экранизации «Ворона» представили свежий полутораминутный ролик. В показанном отрывке главный герой, вернувшийся с того света музыкант в исполнении Билла Скарсгарда («Оно»), пытается отомстить тем, кого винит в смерти своей любимой, но пока что получается так себе. Сам ролик вышел жестоким, кровавым и брутальным, некоторые кадры в нем откровенно не для слабонервных.

Фильм — новая адаптация вышедшей в 1989 году одноименной мини-серии комиксов Джеймса О’Барра. Прошлая экранизация «Ворона» печально знаменита тем, что именно на ее съемках в результате несчастного случая погиб Брэндон Ли («Разборки в маленьком Токио»).

«Ворон» выйдет в российский прокат уже 22 августа.

Teacup

Режиссер «Астрала», «Заклятия» и «Аквамена» Джеймс Ван показал тизер своего нового хоррор-проекта Teacup — телевизионного сериала, который стартует на платформе Peacock 10 октября. Это экранизация романа Роберта Маккаммона «Кусака». В центре сюжета книги — группа людей, пытающихся выжить в захолустном городишке, где объявилась жуткая и таинственная угроза.

Главные роли в сериале исполнят Ивонн Страховски («Рассказ служанки»), Скотт Спидман («Анатомия страсти») и Чэск Спенсер («Эхо»). Ван ограничится ролью исполнительного продюсера, а постановщиком сериала выступит И. Л. Кац («Призраки усадьбы Блай»).

Новости короткой строкой

На следующей неделе стартуют съемки второго сезона телесериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — экранизации одноименного книжного цикла Рика Риордана. В основу шоу ляжет второй роман серии — «Перси Джексон и Море чудовищ». К актерскому составу сериала добавится канадец Дэниэл Димер («Под мостом»), который сыграет сводного брата Перси — циклопа Тайсона.

Сериал «Аколит» получит развитие в виде двух романов. Они увидят свет в следующем году. Действие книги Джастины Айрлэнд «Wayseeker» развернется за 20 лет до событий сериала, а в центре сюжета будет Вернестра Роу. Тесса Граттон напишет подростковый роман о приключениях Йорда и Джеки за пару лет до «Аколита».

Автор: Алексей Ионов