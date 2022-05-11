Что происходит в четвертой фазе киновселенной Marvel? Рассказываем про то, что уже вышло и что будет дальше

Куратор киновселенной Marvel Кевин Файги заявил, что зрители вот-вот начнут понимать, к чему движется глобальный сюжет четвертой фазы саги. Мы пытались сделать это еще осенью 2019 года. Некоторые фильмы и сериалы уже вышли, другие проекты застопорились из-за пандемии, а кое-что тогда не было анонсировано. Поэтому перед выходом фильма «Тор: Любовь и гром», который находится примерно в середине фазы, мы снова собрали всю доступную информацию о текущем и грядущем состоянии киновселенной.
Иван Чернявский
Владелец магазина «Чук и Гик» и ведущий подкаста «Через вселенные»
Напомните, что такое фаза киновселенной Marvel?
Фазы — это условная группировка фильмов (а теперь и сериалов) киностудии Marvel. В основном это обозначение используется в фанатских обсуждениях или маркетинговых материалах. В самих фильмах и сериалах нет никаких пометок о том, к какой фазе они относятся. Чаще всего об этом разделении вспоминают, когда Marvel рассказывает о расписании релизов на ближайшие годы; на презентации анонсируется много проектов, и, как правило, они и составляют новую фазу. Фазы длятся от трех до пяти лет, в них может входить разное количество фильмов (и сериалов).
Первые три фазы киновселенной охватывают период с 2008 по 2019 год и объединены вместе под названием «сага Бесконечности». Общая тема 23 фильмов, входящих в сагу, — становление земных (и не только) супергероев, их знакомство друг с другом, создание команды «Мстители» и конфликт с инопланетным диктатором Таносом, после победы над которым Мстители фактически прекратили существовать.
Четвертая фаза была анонсирована на Comic-Con в Сан-Диего летом 2019 года. Она должна была начаться в 2020 году и продлиться два года, изначально в нее входило пять фильмов и семь сериалов. Но планы Marvel поменялись из-за пандемии, поэтому старт фазы был перенесен на 2021 год. Постепенно расширились и ее рамки: теперь в нее входит 11 фильмов (пять уже вышло) и 12 сериалов (вышло либо стартовало семь из них), а закончится она не раньше 2023 года. То есть сейчас мы находимся примерно в середине четвертой фазы.
Что уже вышло в рамках четвертой фазы?
Четвертую фазу открыли сериалы на Disney+. На этом сервисе теперь выходят новые шоу, которые считаются полноправной частью киновселенной. В январе 2021 года вышли «Ванда/Вижн», в марте — «Сокол и Зимний Солдат». И только в июле наконец-то состоялся релиз первого фильма — «Черная Вдова» (первоначально она должна была открыть фазу, но кинотеатральный прокат перенесли из-за пандемии).
Еще на Disney+ вышли сериалы «Локи» и «Соколиный Глаз», а также мультсериал «Что, если?..». А в кинопрокате эстафету «Вдовы» подхватили «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Вечные» и «Человек-паук: Нет пути домой».
2022 год в киновселенной тоже начался на стриминговом сервисе Disney+. В марте стартовал сериал «Лунный Рыцарь», в начале июня — «Мисс Марвел». А в мае в кинотеатрах вышел фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Какие фильмы и сериалы четвертой фазы выйдут до конца 2022-го?
Ближайшая премьера — четвертый фильм про Тора с подзаголовком «Любовь и гром» (с 8 июля в США). А 11 ноября должен выйти сиквел «Черной Пантеры» с подзаголовком «Ваканда навсегда». Пока про фильм известно мало что. Сценарий сиквела был написан до того, как скончался Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры, поэтому съемочной группе пришлось вносить коррективы в этот проект максимально оперативно.
А еще нас ждет несколько сериальных премьер на Disney+: «Я есть Грут» (спин-офф «Стражей Галактики» выйдет 10 августа), комедия про кузину Брюса Бэннера «Женщина-Халк» (17 августа), а также второй сезон анимационной антологии «Что, если?..». Заявлено и два интригующих спецвыпуска — безымянный хеллоуинский хоррор про Ночного Оборотня (по слухам, главную роль исполнит Гаэль Гарсиа Берналь) и рождественский спешел про Стражей Галактики от Джеймса Ганна.
А что ждать в 2023-м?
Дальнейшее расписание известно лишь частично. Но мы уверены, что в следующем году выйдет как минимум четыре новых сериала (они уже анонсированы и находятся в производстве). В шпионском триллере «Секретное вторжение» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) будет сражаться с инопланетной угрозой. «Железное сердце» расскажет о юной изобретательнице Рири Уильямс (Доминик Торн), которая идет по стопам Тони Старка (героиня дебютирует в «Ваканде навсегда»). «Войны брони» посвящены Воителю (Дон Чидл), соратнику Старка, который сталкивается со злодеями, использующими технологии Железного человека. А «Эхо» про Майю Лопес (Алаква Кокс) будет спин-оффом «Соколиного Глаза». По слухам, этот сериал используют, чтобы ввести в киновселенную персонажей совместных сериалов Marvel и Netflix, таких как Уилсон Фиск и Сорвиголова.
Еще в 2023-м можно ждать второй сезон «Локи» (съемки уже начались). Из более туманных проектов — безымянный сериал про Ваканду (над ним работает режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер) и «Агата: Дом Харкнесс», спин-офф «Ванды/Вижна». Но их могут перенести и на 2024-й.
А с полнометражными фильмами практически все понятно. В феврале 2023 года выйдет «Человек-муравей и Оса: Квантомания», в мае — третья и заключительная часть «Стражей Галактики», в июле — «Марвелы» (сиквел «Капитана Марвел», где появятся Моника Рамбо из «Ванды/Вижна» и Мисс Марвел из одноименного сериала). Единственная интрига — перезапуск франшизы «Фантастическая четверка» в рамках киновселенной Marvel. Пока про этот фильм известно лишь, что он тоже входит в четвертую фазу. Но официального названия, даты релиза и режиссера у него еще нет. Первоначально к проекту был прикреплен Джон Уоттс, автор новой трилогии про Человека-паука, но в апреле 2022 года он решил, что хочет отдохнуть от супергеройского жанра. Все другие анонсированные фильмы и сериалы к четвертой фазе не относятся, поэтому можно сделать вывод, что, вероятно, она завершится в 2023 году (если, конечно, Marvel успеет выпустить «Фантастическую четверку»).
По длительности четвертая фаза уже совпадает со второй — она продлится три года (если не считать пропущенного 2020-го). По насыщенности, скорее, похожа на третью: в нее входит 11 фильмов (с учетом «Фантастической четверки»), а это три-четыре релиза в год. А по количеству контента она уже рекордсмен, ведь в этой фазе есть не только фильмы, но и сериалы. Так что новые главы киновселенной выходят с завидной регулярностью, практически в течение всего года.
Основные темы четвертой фазы
Marvel не озвучивает общие темы каждой фазы, но они очевидны и так. Первая фаза показывала становление супергероев и зарождение Мстителей, вторая была посвящена тяжелым испытаниям и показывала многообразие вселенной, а третья строилась вокруг финального столкновения с армией Таноса и последствиями этого.
А вот какие идеи и темы можно считать ключевыми для четвертой фазы.
Мультивселенная
Где фигурирует: «Человек-паук: Нет пути домой», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Локи», «Что, если?..»
Где ожидается: «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
В предыдущих фазах тема параллельных миров поднималась вскользь, мы знали лишь о существовании альтернативных временных линий и видели причудливые измерения (за это отвечал Доктор Стрэндж). Но в четвертой фазе все гораздо сложнее: Человек-паук (Том Холланд) встречается со своими версиями (Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд) и их врагами из других миров, а тот же Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) идет еще дальше. Действие антологии «Что, если?..» происходит в отдельной альтернативной вселенной, а ближе к концу сезона жители этих вселенных пересекаются друг с другом.
Заглавный герой сериала «Локи» (Том Хиддлстон) во время работы на агентство, которое борется с временными аномалиями, знакомится с целой толпой удивительных копий самого себя (включая крокодилью). А в финале первого сезона он встречается с загадочным безымянным персонажем (его сыграл Джонатан Мэйджерс), который утверждает, что научился контролировать рождение параллельных вселенных. Этот персонаж — одна из версий Канга-Завоевателя, чей полноценный дебют состоится в «Квантомании». Вероятно, именно Канг будет новым главным злодеем нескольких грядущих фаз (раньше эту роль выполнял Танос). Подробнее об этой очень путаной истории можно прочитать в нашем тексте про «Локи».
Правительственный контроль и шпиономания
Где фигурирует: «Черная Вдова», «Сокол и Зимний Солдат», «Соколиный Глаз»
Где ожидается: «Войны брони»
Американское правительство пыталось взять супергероев под контроль еще в самых первых фильмах киновселенной — вспомните охоту генерала Росса на Халка или судебные слушания о технологиях Тони Старка. Со временем эти попытки стали интенсивнее. В сериале «Сокол и Зимний Солдат» мы узнаем, что правительство пыталось создать нового Капитана Америка, им должен был стать военный Джон Уокер (Уайатт Рассел). Но он дискредитирует себя и лишается звездного имени. Тогда с ним связывается загадочная графиня Валентина Аллегра де Фонтейн. Она намекает, что в правительстве остаются сторонники жестких методов Уокера, и дает ему новое имя — Агент США. Де Фонтейн выражается туманно, но явно имеет доступ к самым серьезным правительственным секретам и собирает контакты лояльных супергероев. Именно она отправляет Елену Белову (Флоренс Пью), новую Черную Вдову, на охоту за Соколиным Глазом.
В том же «Соколе» есть и другая важная линия: бывшая агент «Щ.И.Т.» и соратница Капитана Америка Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп) амнистирована и принята на работу в ЦРУ (после событий фильма «Первый мститель: Противостояние» она была в розыске как пособница террористов). Вот только в последней серии оказывается, что Шэрон, на самом деле, не примирилась с обидчиками из правительства и собирается наладить нелегальную продажу вооружения США на черном рынке. С большой вероятностью этой темы будет касаться и сериал «Войны брони» — так или иначе, технологии, связанные с супергероями, начнут попадать не в те руки.
Многоликий пантеон
Где фигурирует: «Вечные», «Лунный Рыцарь»
Где ожидается: «Тор: Любовь и гром»
Создатели комиксной вселенной Marvel Стэн Ли и Джек Кирби охотно использовали не только придуманных ими персонажей, но и героев древних мифов и легенд. В киновселенной поступили точно так же. Еще в первом «Торе» боги скандинавского пантеона оказались инопланетянами, которые находятся на принципиально другом уровне технологического развития. В грядущей четвертой части «Тора» появятся и боги Олимпа. Небольшую путаницу, правда, вносит сюжет фильма «Вечные», где выясняется, что многие легенды о героях и богах (Афина, Цирцея и Меркурий) в реальности основаны на подвигах Вечных.
События этого фильма также привлекли к Земле повышенное внимание Целестиалов, создателей расы Вечных. Эти инопланетяне обладают таким могуществом, что их смело можно называть богами. Один из них, Аришем, собирался уничтожить Землю, но ее удалось спасти Вечным.
Однако не все пантеоны в киновселенной инопланетного происхождения. Например, египетские боги из «Лунного Рыцаря» в новой интерпретации так и остались богами. Все это делает космологию киновселенной Marvel еще более запутанной.
Фанаты, подражатели и сторонники супергероев
Где фигурирует: «Сокол и Зимний Солдат», «Соколиный Глаз», «Мисс Марвел»
Где ожидается: «Женщина-Халк», «Железное сердце», «Марвелы»
Мстители и другие супергерои — звезды не только в нашем мире, но и в своем собственном. Тема их популярности редко поднималась в прошлых фильмах киновселенной (исключением была трилогия о Человеке-пауке). Но четвертая фаза активно использует тот факт, что Мстители появились в своем мире десять с лишним лет назад и уже заняли особое место в сердцах и умах людей.
Теперь преданные фанаты и сами становятся супергероями. Уже упомянутый Джон Уокер мечтал стать новым Капитаном Америка. Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) с детства была поклонницей Соколиного Глаза, Камала Хан (Иман Веллани) обожает Капитана Марвел, косплеит ее и ходит на фан-конвенты в честь Мстителей. А в будущих проектах зрителей ждут знакомство с Рири Уильямс, фанаткой Железного человека, встреча Камалы со своим кумиром и взгляд на бытовые аспекты супергероев. Например, в сериале «Женщина-Халк» главной героине придется участвовать в судебных распрях, связанных с суперспособностями.
Как принимают четвертую фазу зрители и критики?
В соцсетях часто можно наткнуться на мнение, что после окончания «саги Бесконечности» киновселенная Marvel «уже не та». Подтвердить или опровергнуть это утверждение сложно, поскольку критериев для оценки слишком много. Например, три из пяти уже вышедших фильмов нынешней фазы («Черная Вдова», «Шан-Чи» и «Вечные») действительно не могут похвастаться большими сборами, каждый из них собрал в мировом прокате меньше полумиллиарда долларов. Свою роль сыграли пандемийные ограничения 2021 года, но нельзя исключать, что неизвестные широкой публике герои не смогли заинтересовать случайных зрителей (а еще «Шан-Чи» не вышел в прокат в Китае, что явно изменило бы цифру общих сборов). С другой стороны, напичканные фан-сервисом «Человек-паук: Нет пути домой» и новый «Доктор Стрэндж» собрали приличную кассу (два миллиарда долларов и почти миллиард соответственно). Так что говорить о финансовом провале фазы еще рано; четвертый «Тор», по всем прогнозам, тоже будет успешным.
Та же ситуация и с оценками прессы и зрителей. «Вечные» — самый низко оцененный критиками и зрителями фильм франшизы, а «Нет пути домой» — в числе самых обласканных. Говорить о творческом провале четвертой фазы рано, но напрашивается следующий вывод: пока что знакомство с новым поколением героев идет туго, но у знакомых персонажей все хорошо.
При этом в четвертой фазе выбран курс на расовое, возрастное и гендерное разнообразие персонажей — это отпугивает внушительную часть консервативной аудитории и влияет на оценки. Но консерваторам придется смириться, потому что будущие первые лица киновселенной — это женщина в костюме Тора, чернокожий Капитан Америка и мусульманка Мисс Марвел. Наверняка спустя какое-то время все привыкнут и будут сравнивать новичков уже с ними.
Что будет дальше?
Уже сейчас в общих чертах известно, какие проекты находятся у студии в планах. Они и составят костяк следующей, пятой фазы киновселенной.
Ближе всего анонсированный еще в 2019 году фильм «Блэйд», где главную роль сыграет Махершала Али. Хотя его съемки должны стартовать в июле 2022 года, Кевин Файги относит фильм уже к пятой фазе. Режиссер «Блэйда» — Бассам Тарик («Откуда ты родом?»), других подробностей пока нет.
В следующем году должны начаться съемки третьего фильма о Дэдпуле. Главную роль снова сыграет Райан Рейнольдс, а режиссером станет Шон Леви («Главный герой», «Очень странные дела»). Создатели утверждают, что картина сохранит взрослый возрастной рейтинг.
Еще в работе у Marvel находятся сиквел «Шан-Чи», фильмы о новом Капитане Америка (это сиквел сериала «Сокол и Зимний Солдат») и суперзлодеях — Громовержцах (как мы и предсказывали еще в 2019 году), которые выполняют секретные правительственные задания. Также студия работает над перезапуском франшизы «Люди Икс».
Сериалов в ранней стадии разработки тоже немало. Свой спин-офф появится у «Что, если?..»; анимационный сериал «Зомби Marvel» продолжит историю мира, в котором герои и злодеи превратились в ходячих мертвецов. Другой анимационный сериал посвящен первым приключениям Человека-паука, до того как его нашел Тони Старк.
Весной 2022 года в прессу утекла информация о том, что Marvel Studios готовит перезапуск сериала о Сорвиголове с Чарли Коксом в главной роли. Тогда же стало известно, что студия готовит сценарий сериала о космическом полицейском Нове (Кинопоиск тоже это предсказывал). И совсем недавно появились сведения о том, что режиссер «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон разрабатывает для Marvel комедийный сериал «Чудо-человек» о супергерое-кинозвезде. Так что не стоит беспокоиться за то, что в пятой (а также шестой, седьмой и так далее) фазе у Marvel не останется героев и сюжетов. Вот только уследить за ними станет сложнее.
Автор: Иван Чернявский
Фото: Amy Sussman / Getty Images, Arnold Jerocki / Getty Images