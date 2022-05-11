Что происходит в четвертой фазе киновселенной Marvel? Рассказываем про то, что уже вышло и что будет дальше

В соцсетях часто можно наткнуться на мнение, что после окончания «саги Бесконечности» киновселенная Marvel «уже не та». Подтвердить или опровергнуть это утверждение сложно, поскольку критериев для оценки слишком много. Например, три из пяти уже вышедших фильмов нынешней фазы («Черная Вдова», «Шан-Чи» и «Вечные») действительно не могут похвастаться большими сборами, каждый из них собрал в мировом прокате меньше полумиллиарда долларов. Свою роль сыграли пандемийные ограничения 2021 года, но нельзя исключать, что неизвестные широкой публике герои не смогли заинтересовать случайных зрителей (а еще «Шан-Чи» не вышел в прокат в Китае, что явно изменило бы цифру общих сборов). С другой стороны, напичканные фан-сервисом «Человек-паук: Нет пути домой» и новый «Доктор Стрэндж» собрали приличную кассу (два миллиарда долларов и почти миллиард соответственно). Так что говорить о финансовом провале фазы еще рано; четвертый «Тор», по всем прогнозам, тоже будет успешным.