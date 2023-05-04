В последние годы супергеройское кино пребывает не в лучшей форме. Вселенная «Лиги справедливости» развалилась и была отправлена на перезагрузку, «паучью» франшизу Sony высмеивают в бесчисленных мемах, и даже сага о Мстителях подрастеряла былую аудиторию. В прошлом году единственным ярким пятном в жанре супергероики была третья часть «Стражей Галактики».
С одной стороны, это очень необычный супергеройский цикл, который часто ломает привычные правила. Но вместе с тем он показывает, на что способен жанр, когда в центре оказывается смелое и оригинальное авторское видение. В истории кинокомиксов «Стражи» — уже практически современная классика, а создатель трилогии Джеймс Ганн всего за десять лет прошел путь от режиссера малобюджетных хулиганских комедий до руководителя кинофраншизы DC.
Как же ему это удалось? В чем исключительность «Стражей Галактики»? И какими средствами Джеймс Ганн рассказывает историю? Разбираемся в нашем видеоэссе, посвященном, возможно, лучшим фильмам киновселенной Marvel.
Илья Глазков
Автор сценария
Самая узнаваемая черта «Стражей Галактики» — саундтрек. Старые хиты режиссер использует не просто для того, чтобы порадовать себя или зрителей. Музыка у него помогает рассказывать историю. В начале «Стражей Галактики» мы видим кассетный плеер Питера Квилла, и затем этот образ проходит через всю трилогию. Поначалу музыка служит для героя убежищем. Он слушает сборник любимых песен матери, чтобы не думать о ее смерти, и ревностно оберегает свой плеер от чужаков. Но постепенно Квилл открывается новым друзьям и разделяет свою музыку с ними, чтобы в конце первого фильма буквально победить злодея с помощью песни.
В сиквеле травма вновь всплывает на поверхность, когда родной отец Питера уничтожает плеер — так же безжалостно, как до этого убил его мать. Однако герой обретает спасение в приемной семье, где у него появляются более современный проигрыватель и новые песни. Уже под занавес трилогии Питер отдает плеер Ракете и тем самым отпускает прошлое, становится по-настоящему взрослым и находит в себе силы вернуться домой. А музыка Квилла продолжает объединять тех, кто ему дорог.
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Авторы: Илья Глазков, Анастасия Усанова