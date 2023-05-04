В последние годы супергеройское кино пребывает не в лучшей форме. Вселенная «Лиги справедливости» развалилась и была отправлена на перезагрузку, «паучью» франшизу Sony высмеивают в бесчисленных мемах, и даже сага о Мстителях подрастеряла былую аудиторию. В прошлом году единственным ярким пятном в жанре супергероики была третья часть «Стражей Галактики».

С одной стороны, это очень необычный супергеройский цикл, который часто ломает привычные правила. Но вместе с тем он показывает, на что способен жанр, когда в центре оказывается смелое и оригинальное авторское видение. В истории кинокомиксов «Стражи» — уже практически современная классика, а создатель трилогии Джеймс Ганн всего за десять лет прошел путь от режиссера малобюджетных хулиганских комедий до руководителя кинофраншизы DC.

Как же ему это удалось? В чем исключительность «Стражей Галактики»? И какими средствами Джеймс Ганн рассказывает историю? Разбираемся в нашем видеоэссе, посвященном, возможно, лучшим фильмам киновселенной Marvel.