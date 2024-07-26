Спойлеры! Раскрываем все очевидные и скрытые пасхалки «Дэдпула и Росомахи»

«Дэдпул и Росомаха» стали первым крупным успехом Marvel за долгое время. Хотя критики остались, скорее, недовольны, фанаты пребывают в дичайшем восторге. Еще бы, ведь это целый парад камео и пасхалок, причем далеко не всегда очевидных случайным зрителям! Кинопоиск собрал самые интересные детали, которые вы могли пропустить.
Варианты Дэдпула
В фильме появляется огромное количество Болтливых наемников из разных вселенных — какие-то перекочевали прямиком из комиксов, а прочие были придуманы сценаристами «Дэдпула и Росомахи». А озвучили или сыграли их не случайные люди! Увы, как это часто бывает в дубляже, радость узнавания теряется.
- Леди Дэдпул (Блейк Лайвли). Да-да, Ванду Уилсон, одну из альтернативных версий антигероия, сыграла жена Райана Рейнольдса. В другой сцене еще до ее появления на экране Дэдпул пошутил, что, когда он смотрит «Сплетницу», где Лайвли сыграла главную роль, в его теле становится на одну кость больше. Без комментариев!
- Кидпул (Инес Рейнольдс). Дочь Райана и Блейк сыграла еще один вариант Болтливого наемника.
- Догпул, или Мэри Пессинс. Помесь мопса и китайской хохлатой по кличке Пегги удостоилась сомнительного титула «Самая уродливая собака Британии». Но Дэдпул в ней души не чает, как и мы!
- Хэдпул (Нэйтан Филлион). Зомби-версию Дэдпула, от которой остались только голова с половиной рта, озвучила звезда «Светлячка», «Касла» и «Новичка».
- Ковбой Дэдпул (Мэттью Макконахи). С характерным акцентом!
- Уэлшпул (Пол Маллин). Здесь личность сыгравшего эту короткую роль актера интереснее персонажа. Пол Маллин — один из игроков футбольного клуба «Рексхем», совладельцем которого является Рейнольдс.
- Милпул. Исполнителем этой роли указан некий Гордон Рейнольдс — альтер эго актера из нескольких интервью и рекламных роликов. Вот только если Гордон Рейнольдс — более грубая версия Райана, то сыгранный им Милпул — милый и еще более канадский вариант Дэдпула. К сожалению, не унаследовал его исцеляющего фактора, за что и поплатился головой.
- Питерпул, он же Питер Уиздом (Роб Делани). Друг Дэдпула и его товарищ по продаже подержанных автомобилей. Питер изначально появился во втором «Дэдпуле», где вступил в ряды Силы Икс, несмотря на то что не имел никаких мутантских способностей.
Варианты Росомахи
Различных Логанов в фильме меньше, чем Дэдпулов, но ни один из них не был случаен! Почти всех, кстати, играет сам Хью Джекман.
- Оригинальный Логан. Точнее, его труп, появляется в самом начале фильма, когда Дэдпул раскапывает могилу героя. Затем с помощью адамантиевых костей Росомахи Дэдпул расправляется с целым отрядом охотников Управления временными изменениями.
- Коротышка Росомаха. В комиксах Логан был одним из самых низких персонажей Marvel, и единственной претензией фанатов к Хью Джекману был его слишком высокий рост. В фильме же Дэдпулу довелось встретить в баре Логана, который еще ниже своей комикс-версии.
- Оружие Омега. Бородатый однорукий Росомаха появился прямиком из культового комикс-кроссовера «Эра Апокалипсиса». Там он жил в альтернативной вселенной, где наступило темное и мрачное будущее. Отвратительное настроение героя не спасает даже то, что в этой версии мира Джин Грей осталась с ним, а не с Циклопом.
- Пэтч. Скорее даже не вариант Росомахи, а его альтер эго, под которым Логан работает в качестве шпиона на острове Мадрипур. Ведь никто же не узнает в этом стильном джентльмене в белом смокинге с повязкой на глазу участника Людей Икс! У Пэтча даже есть своя одноименная мини-серия комиксов, вышедшая в 2022 году.
- Старик Логан. Постаревший Росомаха из одноименного культового комикса, в котором злодеи объединились и перебили почти всех героев, но Логан выжил и дожил до старости, мучаясь чувством вины за то, что не смог спасти других Людей Икс. Именно он встречает Дэдпула выстрелом из дробовика.
- Распятый Росомаха на горе из черепов. Пришел прямиком с обложки комикса «Uncanny X-Men #251» (1989).
- Росомаха в коричневом костюме от Джима Бирна. В нем он впервые появился в комиксах в 1974 году на страницах «The Incredible Hulk #180». И да, тогда он сражался с Зеленым Голиафом!
- Кавиллмаха (Генри Кавилл). Австралийская версия Росомахи в исполнении Генри Кавилла — дань всем фанатским теориям, сватавшим актера на разные роли в Marvel, после того как Кавилл освободился от DC и «Ведьмака». Разумеется, Дэдпул не мог не пнуть конкурентов и пообещал, что здесь «Кавилла на руках носить будут, не то что эти уроды из другой студии».
А кто еще был в фильме?
- Хэппи Хоган (Джон Фавро). Водитель и телохранитель, а также один из лучших друзей Тони Старка, впервые появился в самом первом «Железном человеке» (также Фавро был режиссером фильма) и находится в КВМ до сих пор. Именно с ним разговаривал Дэдпул, когда провалил собеседование в отряд Мстителей в самом начале фильма.
- Икс-23 (Дафни Кин). Клон оригинального Логана, ради которой он пожертвовал жизнью в концовке «Логана». Лидер организации Других — вариантов, которые противостоят Кассандре Нове.
- Гамбит (Ченнинг Татум). Татум мечтал сыграть Гамбита еще со времен третьих «Людей Икс» и несколько лет носился с идеей сольного фильма о герое, но проект стал одной из жертв слияния Fox и Disney. И вот наконец в «Дэдпуле и Росомахе» мечта актера сбылась. Поскольку Татум, как и Реми Лебо, родом из Нового Орлеана, он пытался говорить все свои реплики с густым каджунским диалектом, поэтому остальные персонажи часто не понимают, что он говорит.
- Блэйд (Уэсли Снайпс). В 1998 году Снайпс был в авангарде моды на фильмы о супергероях, снявшись в экранизации комикса про охотника на вампиров. Сейчас Marvel пытается перезапустить «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли, но проект уже несколько лет горит в производственном аду. Разумеется, «Дэдпул и Росомаха» не могли пройти мимо этого факта. «Есть только один Блэйд, — говорит Снайпс. — Всегда будет только один Блэйд». Вторая гениальная шутка героя касается отношений Снайпса с самим Рейнольдсом — по слухам, два актера очень сильно не ладили на съемках третьего «Блэйда». Поэтому первым делом встретив Дэдпула охотник на вампиров говорит: «Ты меня бесишь». «Я никогда тебе не нравился», — пожимает плечами Болтливый наемник.
- Человек-факел (Крис Эванс). До роли Капитана Америка актер успел сыграть Джонни Шторма в двух частях «Фантастической четверки» — фильма, о котором сейчас стараются не вспоминать. Тем неожиданнее было его появление. Даже Дэдпул ожидал, что персонаж Эванса сейчас выкрикнет не «Пламя», а «Мстители, общий сбор!». Ну и пожалуй, по первым двум фильмам было не понять, что Факел — такой отъявленный сквернослов.
- Электра (Дженнифер Гарнер). Актриса появилась в роли наемницы Электры в печально известном «Сорвиголове» с Беном Аффлеком, а затем даже получила собственный спин-офф — еще более провальную «Электру». В фильме Дэдпул высказывает сожаление, что сам Сорвиголова в исполнении Аффлека не дожил до этого момента, но воительница безразлично отмахивается. Шутка становится смешнее, если вспомнить, что Гарнер в то время была замужем за Аффлеком, но их брак развалился.
- Охотник Б-15 (Вунми Мосаку). Агент УВИ из «Локи», которая доросла до одного из руководящих постов.
- Саблезубый (Тайлер Мейн), Пиро (Аарон Стэнфорд), Джаггернаут (Аарон Рид), Жаба (Дэниел Медина Рамос), Азазель (Эдуардо Гаго Муньос) и Леди Смертельный Удар (Джейд Лай) — злодеи из разных частей «Людей Икс», которые теперь работают на Кассандру. Но только Саблезубого и Пиро сыграли оригинальные актеры.
- Каратель. Лично в фильме не появляется, но когда Дэдпул узнает, что антигерой погиб при попытке атаковать Кассандру Нову, то спрашивает: «Который из них?» Персонажа в разных экранизациях успели сыграть Дольф Лундгрен, Томас Джейн, Рэй Стивенсон и Джон Бернтал.
И еще немного пасхалок
- В офисе Хэппи Хогана можно увидеть на полу законченный щит Капитана Америка, реактор Тони Старка, игрушечную маску Железного человека, фото Тони с Питером Паркером (лицо Паркера скрыто игрушкой, чтобы не бесить Sony) и журнал Forbes с Пеппер Потс на обложке.
- Среди машин в конвое Пиро есть транспорт Фантастической четверки, фургон с мороженым из «Лунного рыцаря» и автомобиль Красного Черепа из «Первого мстителя».
- В Пустоши встречаются разбитый геликарриер Щ.И.Т., один из кораблей Таноса и полузасыпанное песком лого студии 20th Century Fox.
- Кассандра Нова основала базу в скелете гигантского Человека-муравья (такой встречался в комиксе «Старик Логан»). «Наконец-то Пол Радд состарился», — замечает Дэдпул.
- Сине-желтый костюм Росомахи Дэдпул объясняет тем, что Логан набрал веса после развода. Это отсылка к реальному разводу Джекмана.
- Милпул, обращаясь к зрителям, вспоминает «Предложение» — главный хит из ранней карьеры Рейнольдса.
- Сцены с конвоем Пиро до такой степени напоминают «Безумного Макса», что удержаться трудно: когда Логан отрубает голову Саблезубому, Дэдпул демонстрирует ее остальным мутантам с криком «Смотрите! Вот ваша любимая царица! Фуриоса!».
- Когда Дэдпул и Росомаха сражаются с корпусом Дэдпулов, позади видна магазинная вывеска «Ноги Лифилда». Роб Лифилд — создатель Дэдпула, которого регулярно обвиняли в том, что он не умеет рисовать ноги персонажей.
Автор: Алексей Ионов
Какие камео «Дэдпула и Росомахи» понравились вам больше всего? И какие отсылки вы не считали после просмотра?
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