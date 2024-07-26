Спойлеры! Раскрываем все очевидные и скрытые пасхалки «Дэдпула и Росомахи»

«Дэдпул и Росомаха» стали первым крупным успехом Marvel за долгое время. Хотя критики остались, скорее, недовольны, фанаты пребывают в дичайшем восторге. Еще бы, ведь это целый парад камео и пасхалок, причем далеко не всегда очевидных случайным зрителям! Кинопоиск собрал самые интересные детали, которые вы могли пропустить.

Варианты Дэдпула

Райан Рейнольдс

В фильме появляется огромное количество Болтливых наемников из разных вселенных — какие-то перекочевали прямиком из комиксов, а прочие были придуманы сценаристами «Дэдпула и Росомахи». А озвучили или сыграли их не случайные люди! Увы, как это часто бывает в дубляже, радость узнавания теряется.

Леди Дэдпул (Блейк Лайвли). Да-да, Ванду Уилсон, одну из альтернативных версий антигероия, сыграла жена Райана Рейнольдса. В другой сцене еще до ее появления на экране Дэдпул пошутил, что, когда он смотрит «Сплетницу», где Лайвли сыграла главную роль, в его теле становится на одну кость больше. Без комментариев!

(Блейк Лайвли). Да-да, Ванду Уилсон, одну из альтернативных версий антигероия, сыграла жена Райана Рейнольдса. В другой сцене еще до ее появления на экране Дэдпул пошутил, что, когда он смотрит «Сплетницу», где Лайвли сыграла главную роль, в его теле становится на одну кость больше. Без комментариев! Кидпул (Инес Рейнольдс). Дочь Райана и Блейк сыграла еще один вариант Болтливого наемника.

(Инес Рейнольдс). Дочь Райана и Блейк сыграла еще один вариант Болтливого наемника. Догпул, или Мэри Пессинс. Помесь мопса и китайской хохлатой по кличке Пегги удостоилась сомнительного титула «Самая уродливая собака Британии». Но Дэдпул в ней души не чает, как и мы!

Помесь мопса и китайской хохлатой по кличке Пегги удостоилась сомнительного титула «Самая уродливая собака Британии». Но Дэдпул в ней души не чает, как и мы! Хэдпул (Нэйтан Филлион). Зомби-версию Дэдпула, от которой остались только голова с половиной рта, озвучила звезда «Светлячка», «Касла» и «Новичка».

(Нэйтан Филлион). Зомби-версию Дэдпула, от которой остались только голова с половиной рта, озвучила звезда «Светлячка», «Касла» и «Новичка». Ковбой Дэдпул (Мэттью Макконахи). С характерным акцентом!

(Мэттью Макконахи). С характерным акцентом! Уэлшпул (Пол Маллин). Здесь личность сыгравшего эту короткую роль актера интереснее персонажа. Пол Маллин — один из игроков футбольного клуба «Рексхем», совладельцем которого является Рейнольдс.

(Пол Маллин). Здесь личность сыгравшего эту короткую роль актера интереснее персонажа. Пол Маллин — один из игроков футбольного клуба «Рексхем», совладельцем которого является Рейнольдс. Милпул . Исполнителем этой роли указан некий Гордон Рейнольдс — альтер эго актера из нескольких интервью и рекламных роликов. Вот только если Гордон Рейнольдс — более грубая версия Райана, то сыгранный им Милпул — милый и еще более канадский вариант Дэдпула. К сожалению, не унаследовал его исцеляющего фактора, за что и поплатился головой.

. Исполнителем этой роли указан некий Гордон Рейнольдс — альтер эго актера из нескольких интервью и рекламных роликов. Вот только если Гордон Рейнольдс — более грубая версия Райана, то сыгранный им Милпул — милый и еще более канадский вариант Дэдпула. К сожалению, не унаследовал его исцеляющего фактора, за что и поплатился головой. Питерпул, он же Питер Уиздом (Роб Делани). Друг Дэдпула и его товарищ по продаже подержанных автомобилей. Питер изначально появился во втором «Дэдпуле», где вступил в ряды Силы Икс, несмотря на то что не имел никаких мутантских способностей.

Варианты Росомахи

Хью Джекман

Различных Логанов в фильме меньше, чем Дэдпулов, но ни один из них не был случаен! Почти всех, кстати, играет сам Хью Джекман.

Оригинальный Логан. Точнее, его труп, появляется в самом начале фильма, когда Дэдпул раскапывает могилу героя. Затем с помощью адамантиевых костей Росомахи Дэдпул расправляется с целым отрядом охотников Управления временными изменениями.

Точнее, его труп, появляется в самом начале фильма, когда Дэдпул раскапывает могилу героя. Затем с помощью адамантиевых костей Росомахи Дэдпул расправляется с целым отрядом охотников Управления временными изменениями. Коротышка Росомаха . В комиксах Логан был одним из самых низких персонажей Marvel, и единственной претензией фанатов к Хью Джекману был его слишком высокий рост. В фильме же Дэдпулу довелось встретить в баре Логана, который еще ниже своей комикс-версии.

. В комиксах Логан был одним из самых низких персонажей Marvel, и единственной претензией фанатов к Хью Джекману был его слишком высокий рост. В фильме же Дэдпулу довелось встретить в баре Логана, который еще ниже своей комикс-версии. Оружие Омега. Бородатый однорукий Росомаха появился прямиком из культового комикс-кроссовера «Эра Апокалипсиса». Там он жил в альтернативной вселенной, где наступило темное и мрачное будущее. Отвратительное настроение героя не спасает даже то, что в этой версии мира Джин Грей осталась с ним, а не с Циклопом.

Бородатый однорукий Росомаха появился прямиком из культового комикс-кроссовера «Эра Апокалипсиса». Там он жил в альтернативной вселенной, где наступило темное и мрачное будущее. Отвратительное настроение героя не спасает даже то, что в этой версии мира Джин Грей осталась с ним, а не с Циклопом. Пэтч . Скорее даже не вариант Росомахи, а его альтер эго, под которым Логан работает в качестве шпиона на острове Мадрипур. Ведь никто же не узнает в этом стильном джентльмене в белом смокинге с повязкой на глазу участника Людей Икс! У Пэтча даже есть своя одноименная мини-серия комиксов, вышедшая в 2022 году.

. Скорее даже не вариант Росомахи, а его альтер эго, под которым Логан работает в качестве шпиона на острове Мадрипур. Ведь никто же не узнает в этом стильном джентльмене в белом смокинге с повязкой на глазу участника Людей Икс! У Пэтча даже есть своя одноименная мини-серия комиксов, вышедшая в 2022 году. Старик Логан . Постаревший Росомаха из одноименного культового комикса, в котором злодеи объединились и перебили почти всех героев, но Логан выжил и дожил до старости, мучаясь чувством вины за то, что не смог спасти других Людей Икс. Именно он встречает Дэдпула выстрелом из дробовика.

. Постаревший Росомаха из одноименного культового комикса, в котором злодеи объединились и перебили почти всех героев, но Логан выжил и дожил до старости, мучаясь чувством вины за то, что не смог спасти других Людей Икс. Именно он встречает Дэдпула выстрелом из дробовика. Распятый Росомаха на горе из черепов. Пришел прямиком с обложки комикса «Uncanny X-Men #251» (1989).

Пришел прямиком с обложки комикса «Uncanny X-Men #251» (1989). Росомаха в коричневом костюме от Джима Бирна. В нем он впервые появился в комиксах в 1974 году на страницах «The Incredible Hulk #180». И да, тогда он сражался с Зеленым Голиафом!

В нем он впервые появился в комиксах в 1974 году на страницах «The Incredible Hulk #180». И да, тогда он сражался с Зеленым Голиафом! Кавиллмаха (Генри Кавилл). Австралийская версия Росомахи в исполнении Генри Кавилла — дань всем фанатским теориям, сватавшим актера на разные роли в Marvel, после того как Кавилл освободился от DC и «Ведьмака». Разумеется, Дэдпул не мог не пнуть конкурентов и пообещал, что здесь «Кавилла на руках носить будут, не то что эти уроды из другой студии».

А кто еще был в фильме?

Райан Рейнольдс и Хью Джекман

Хэппи Хоган (Джон Фавро). Водитель и телохранитель, а также один из лучших друзей Тони Старка, впервые появился в самом первом «Железном человеке» (также Фавро был режиссером фильма) и находится в КВМ до сих пор. Именно с ним разговаривал Дэдпул, когда провалил собеседование в отряд Мстителей в самом начале фильма.

(Джон Фавро). Водитель и телохранитель, а также один из лучших друзей Тони Старка, впервые появился в самом первом «Железном человеке» (также Фавро был режиссером фильма) и находится в КВМ до сих пор. Именно с ним разговаривал Дэдпул, когда провалил собеседование в отряд Мстителей в самом начале фильма. Икс-23 (Дафни Кин). Клон оригинального Логана, ради которой он пожертвовал жизнью в концовке «Логана». Лидер организации Других — вариантов, которые противостоят Кассандре Нове.

(Дафни Кин). Клон оригинального Логана, ради которой он пожертвовал жизнью в концовке «Логана». Лидер организации Других — вариантов, которые противостоят Кассандре Нове. Гамбит (Ченнинг Татум). Татум мечтал сыграть Гамбита еще со времен третьих «Людей Икс» и несколько лет носился с идеей сольного фильма о герое, но проект стал одной из жертв слияния Fox и Disney. И вот наконец в «Дэдпуле и Росомахе» мечта актера сбылась. Поскольку Татум, как и Реми Лебо, родом из Нового Орлеана, он пытался говорить все свои реплики с густым каджунским диалектом, поэтому остальные персонажи часто не понимают, что он говорит.

(Ченнинг Татум). Татум мечтал сыграть Гамбита еще со времен третьих «Людей Икс» и несколько лет носился с идеей сольного фильма о герое, но проект стал одной из жертв слияния Fox и Disney. И вот наконец в «Дэдпуле и Росомахе» мечта актера сбылась. Поскольку Татум, как и Реми Лебо, родом из Нового Орлеана, он пытался говорить все свои реплики с густым каджунским диалектом, поэтому остальные персонажи часто не понимают, что он говорит. Блэйд (Уэсли Снайпс). В 1998 году Снайпс был в авангарде моды на фильмы о супергероях, снявшись в экранизации комикса про охотника на вампиров. Сейчас Marvel пытается перезапустить «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли, но проект уже несколько лет горит в производственном аду. Разумеется, «Дэдпул и Росомаха» не могли пройти мимо этого факта. «Есть только один Блэйд, — говорит Снайпс. — Всегда будет только один Блэйд». Вторая гениальная шутка героя касается отношений Снайпса с самим Рейнольдсом — по слухам, два актера очень сильно не ладили на съемках третьего «Блэйда». Поэтому первым делом встретив Дэдпула охотник на вампиров говорит: «Ты меня бесишь». «Я никогда тебе не нравился», — пожимает плечами Болтливый наемник.

(Уэсли Снайпс). В 1998 году Снайпс был в авангарде моды на фильмы о супергероях, снявшись в экранизации комикса про охотника на вампиров. Сейчас Marvel пытается перезапустить «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли, но проект уже несколько лет горит в производственном аду. Разумеется, «Дэдпул и Росомаха» не могли пройти мимо этого факта. «Есть только один Блэйд, — говорит Снайпс. — Всегда будет только один Блэйд». Вторая гениальная шутка героя касается отношений Снайпса с самим Рейнольдсом — по слухам, два актера очень сильно не ладили третьего «Блэйда». Поэтому первым делом встретив Дэдпула охотник на вампиров говорит: «Ты меня бесишь». «Я никогда тебе не нравился», — пожимает плечами Болтливый наемник. Человек-факел (Крис Эванс). До роли Капитана Америка актер успел сыграть Джонни Шторма в двух частях «Фантастической четверки» — фильма, о котором сейчас стараются не вспоминать. Тем неожиданнее было его появление. Даже Дэдпул ожидал, что персонаж Эванса сейчас выкрикнет не «Пламя», а «Мстители, общий сбор!». Ну и пожалуй, по первым двум фильмам было не понять, что Факел — такой отъявленный сквернослов.

(Крис Эванс). До роли Капитана Америка актер успел сыграть Джонни Шторма в двух частях «Фантастической четверки» — фильма, о котором сейчас стараются не вспоминать. Тем неожиданнее было его появление. Даже Дэдпул ожидал, что персонаж Эванса сейчас выкрикнет не «Пламя», а «Мстители, общий сбор!». Ну и пожалуй, по первым двум фильмам было не понять, что Факел — такой отъявленный сквернослов. Электра (Дженнифер Гарнер). Актриса появилась в роли наемницы Электры в печально известном «Сорвиголове» с Беном Аффлеком, а затем даже получила собственный спин-офф — еще более провальную «Электру». В фильме Дэдпул высказывает сожаление, что сам Сорвиголова в исполнении Аффлека не дожил до этого момента, но воительница безразлично отмахивается. Шутка становится смешнее, если вспомнить, что Гарнер в то время была замужем за Аффлеком, но их брак развалился.

(Дженнифер Гарнер). Актриса появилась в роли наемницы Электры в печально известном «Сорвиголове» с Беном Аффлеком, а затем даже получила собственный спин-офф — еще более провальную «Электру». В фильме Дэдпул высказывает сожаление, что сам Сорвиголова в исполнении Аффлека не дожил до этого момента, но воительница безразлично отмахивается. Шутка становится смешнее, если вспомнить, что Гарнер в то время была замужем за Аффлеком, но их брак развалился. Охотник Б-15 (Вунми Мосаку). Агент УВИ из «Локи», которая доросла до одного из руководящих постов.

(Вунми Мосаку). Агент УВИ из «Локи», которая доросла до одного из руководящих постов. Саблезубый (Тайлер Мейн), Пиро (Аарон Стэнфорд), Джаггернаут (Аарон Рид), Жаба (Дэниел Медина Рамос), Азазель (Эдуардо Гаго Муньос) и Леди Смертельный Удар (Джейд Лай) — злодеи из разных частей «Людей Икс», которые теперь работают на Кассандру. Но только Саблезубого и Пиро сыграли оригинальные актеры.

(Тайлер Мейн), (Аарон Стэнфорд), (Аарон Рид), (Дэниел Медина Рамос), (Эдуардо Гаго Муньос) и (Джейд Лай) — злодеи из разных частей «Людей Икс», которые теперь работают на Кассандру. Но только Саблезубого и Пиро сыграли оригинальные актеры. Каратель. Лично в фильме не появляется, но когда Дэдпул узнает, что антигерой погиб при попытке атаковать Кассандру Нову, то спрашивает: «Который из них?» Персонажа в разных экранизациях успели сыграть Дольф Лундгрен, Томас Джейн, Рэй Стивенсон и Джон Бернтал.

И еще немного пасхалок

Кадр со съемок фильма «Дэдпул и Росомаха»

В офисе Хэппи Хогана можно увидеть на полу законченный щит Капитана Америка, реактор Тони Старка, игрушечную маску Железного человека, фото Тони с Питером Паркером (лицо Паркера скрыто игрушкой, чтобы не бесить Sony) и журнал Forbes с Пеппер Потс на обложке.

Среди машин в конвое Пиро есть транспорт Фантастической четверки, фургон с мороженым из «Лунного рыцаря» и автомобиль Красного Черепа из «Первого мстителя».

В Пустоши встречаются разбитый геликарриер Щ.И.Т., один из кораблей Таноса и полузасыпанное песком лого студии 20th Century Fox.

Кассандра Нова основала базу в скелете гигантского Человека-муравья (такой встречался в комиксе «Старик Логан»). «Наконец-то Пол Радд состарился», — замечает Дэдпул.

Сине-желтый костюм Росомахи Дэдпул объясняет тем, что Логан набрал веса после развода. Это отсылка к реальному разводу Джекмана.

Милпул, обращаясь к зрителям, вспоминает «Предложение» — главный хит из ранней карьеры Рейнольдса.

Сцены с конвоем Пиро до такой степени напоминают «Безумного Макса», что удержаться трудно: когда Логан отрубает голову Саблезубому, Дэдпул демонстрирует ее остальным мутантам с криком «Смотрите! Вот ваша любимая царица! Фуриоса!».

Когда Дэдпул и Росомаха сражаются с корпусом Дэдпулов, позади видна магазинная вывеска «Ноги Лифилда». Роб Лифилд — создатель Дэдпула, которого регулярно обвиняли в том, что он не умеет рисовать ноги персонажей.

Автор: Алексей Ионов