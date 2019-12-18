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Видео о съемках «Ирландца»: Первая читка сценария

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Стрим-сервис Netflix опубликовал видео с первой читки сценария фильма «Ирландец», которая прошла в 2013 году. Режиссер Мартин Скорсезе собрал в одном месте Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, чтобы продемонстрировать инвесторам привлекательность проекта, а заодно проверить, насколько хорошо работают те или иные реплики и как звучат актеры в выбранных ролях.

Съемки «Ирландца» шли на протяжении 108 дней с участием 6000 актеров второго плана и в 295 локациях. Бюджет картины оценивается в 159 млн долларов, и большая часть его потребовалась для омоложения основного актерского состава.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брандта «Говорят, ты красишь дома» о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец, с которым автор познакомился незадолго до его смерти. Тот признался писателю, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буффалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

Лента Скорсезе удостоилась девяти номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

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