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Ролик о съемках «Ирландца»: Аль Пачино в роли профсоюзного босса

Сегодня, 09:21Обсудить0

«Одними только глазами Аль может сказать очень многое», — говорит продюсер «Ирландца» Джейн Розенталь в новом ролике, посвященном одному из центральных персонажей фильма — Джимми Хоффе в исполнении Аль Пачино. Лидер профсоюза, один из самых популярных людей в Америке, он был близким другом киллера Фрэнка Ширана. Хоффа регулярно выступал на публике, благодаря чему Пачино получил массу материалов, на основе которых смог максимально точно воссоздать профсоюзного босса на экране.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Познакомившись с писателем незадолго до смерти, Ширан раскрыл несколько подробностей своей незаконной карьеры. Он признался, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буффалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

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