Как сняты фильмы-номинанты на операторский «Оскар». Экспертный разбор

Почему «1917» можно было снять только при облаках? Чем «Маяк» похож на немое кино? Почему «Джокер» снят в формате IMAX , а «Однажды в Голливуде» — в трех разных форматах? Зачем камера в «Ирландце» копирует повадки главного героя? Российские операторы объясняют работу американских коллег, претендующих на «Оскар».

Все фильмы, номинированные в этом году на операторский «Оскар», исторические (гид по всем номинациям читайте здесь). Действие каждого разворачивается в прошлом, с конца XIХ века до 1970-х. И оператор каждого из них пытался погрузиться в соответствующую эпоху, применяя совершенно разные методики съемки, формата и обработки материала. Подробнее о съемочной технике операторов- номинантов КиноПоиску рассказывают их российские коллеги: Максим Осадчий (лауреат премий «Золотой орел» и «Ника»), Алексей Стрелов (обладатель премий «ТЭФИ» и «Святая Анна») и Денис Клеблеев (оператор и режиссер-документалист, преподаватель Московской школы кино).