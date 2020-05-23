Видео к фильму «Джентльмены»: Яркие персонажи криминальной ленты Гая Ричи

В сети появилась коллекция роликов, посвященных главным действующим лицам криминальной картины Гая Ричи «Джентльмены». Видео, по полминуты каждое, названы по именам актеров, которые играют персонажей, и кратко рассказывают, кто есть кто. Суровый Мэттью разбирается с делами, Шантаж Хью хочет по-быстрому заработать на чужих секретах, а Работяга Чарли просто решает проблемы.

Суровый Мэттью

Шантаж Хью

Работяга Чарли

Гангстер Колин

Размеренная Мишель

Молодой Генри

В центе сюжета — американский экспат Микки Пирсон, разбогатевший на торговле марихуаной в Лондоне. Устав возиться с травкой, Микки решает выйти из игры, и его окружение тут же начинает войну за то, кому достанется империя Пирсона.

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