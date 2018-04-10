Модный киллер: 12 культовых образов Вилланель из «Убивая Еву»

Вышел новый сезон сериала об игре в кошки-мышки скромной сотрудницы MI5 и убийцы-психопатки. Историк кинокостюма Катерина Крупнова рассказывает, как создавались наряды героини Джоди Комер, и выбирает самые эффектные.
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Сериал «Убивая Еву» — новый «Секс в большом городе» в плане костюмов. Каждая серия не только праздник актерской игры и напряженного противостояния-притяжения героинь, но и настоящее модное шоу, за которым вот уже два года зрительницы планеты следят, затаив дыхание. Хладнокровная убийца Вилланель, урожденная Оксана Астанкина — отпетая модница. Обожает шопинг и отмечает хорошо выполненную работу налетом на бутики. Если ей не надо перевоплощаться в уборщицу или медсестру ради задания, она готова бегать за продуктами в нарядах Alexander McQueen или жарить сосиски в бархатной пижаме Erdem.
Вилланель нарушила все стереотипы о женщинах-киллерах, этих неприметных серых мышках или роковых femme fatale в черном: она носит все самое яркое, стильное и максимально эклектичное в противовес агенту Еве Поластри (Сандра О), которая вообще не умеет одеваться. Именно с помощью одежды Вилланель впервые «соблазняет» Еву: крадет в Берлине ее чемодан, забирает простецкий зеленый шарфик с зебрами (пытаясь тем самым приблизиться к объекту своей одержимости), а потом возвращает Еве чемодан, набитый дорогими дизайнерскими нарядами. И та не может удержаться — надевает черно-белое платье Roland Mouret и внезапно видит себя совершенно другим человеком. Однозначно один из самых сексуальных моментов сериала.
Гардероб Вилланель — предмет зависти многих женщин, и в каждом сезоне над ним трудились разные художницы по костюмам. В первом это была Фиби Де Гайе (до этого она работала с Джоди Комер на съемках исторического сериала «Белая принцесса»). Она утверждает, что главной ее задачей было одеть Вилланель так, чтобы зритель не сразу определил стиль героини. Во втором сезоне эстафету переняла Шарлотта Митчелл, которая номинировалась за «Убивая Еву» на премию Гильдии художников по костюмам. Она признается, что тоже хотела сосредоточиться на эклектичности гардероба Вилланель. Карусель образов должна была подчеркнуть не только психопатию героини и ее множественные личности. Дело в том, что прозвище Вилланель в мире наемных убийц — тальгяль гвищин (dalgyal gwishin). В корейской мифологии это злой дух в форме яйца, без рук, без ног, без лица, смертельно опасный и несущий смерть всем, кто его увидел. Вилланель — демон, который, несмотря на все вызывающие одежки, отлично мимикрирует под окружающую действительность. В Париже она небрежно-романтична, в Риме броско-гламурна, а в Оксфорде, конечно, эффектно-сдержанна.
Люксовые вещи как фетиш Вилланель и ее желание выглядеть безукоризненно обыгрываются практически в каждой серии, зачастую не без иронии. Вспомним сцену в больнице из второго сезона, где героиня, корчась от отвращения, вынуждена надеть безвкусные кроксы. По словам Шарлотты Митчелл, их специально покрасили в отвратительный бледно-зеленый цвет и налепили дурацкие стикеры, чтобы они выглядели еще несуразнее.
За два сезона у Вилланель набралась целая галерея сногсшибательных образов, и рассказать обо всех попросту невозможно. Например, в пятой серии второго сезона самая модная убийца меняет девять нарядов. Поэтому мы остановимся на самой запоминающейся убийственной дюжине. И, чтобы никто не подрался, расположим наряды в хронологическом порядке появления в сериале.
1
Изящная парижанка
С небрежной легкостью истинной француженки Вилланель возвращается после шопинга в свои парижские апартаменты. На героине тренч Burberry цвета пыльной розы, струящиеся брюки в черно-белую полоску, блузка Lanvin и ботильоны Balenciaga с открытым носом. Кто бы мог подумать, что накануне эта милая девушка хладнокровно убила русского политика в Вене. Этот сбалансированный образ с легким налетом романтики — отличный пример того, как интегрировать в свой лук актуальную нынче открытую демисезонную обувь.
2
Романтичная мотоциклистка
Лаконичный и при этом запоминающийся ансамбль, в котором Вилланель бороздит чарующие тосканские просторы на мотоцикле, — женственная бирюзовая блузка с бантом Chloe, короткие джинсовые шорты Paige и грубые черные ботинки Dr. Martens. С одной стороны, выбор обуви неслучаен: героиня не просто собралась на пикник, ей надо вскарабкаться по стене виллы ее следующей жертвы, влиятельного итальянского мафиози. С другой стороны, сочетание нежной одежды с брутальными ботинками — самый модный тренд.
3
Добропорядочная синьора
В шкафу жены хозяина тосканского дома Вилланель находит нежно-голубое платье Burberry с белой кружевной вышивкой и очень органично смотрится в нем среди гостей шумного торжества. Маскировка 80-го уровня — максимально женственный и расслабленный фасад, за которым скрывается хладнокровная убийца. Символично, что орудием убийства престарелого мафиози станет такой стильный атрибут, как винтажная заколка для волос.
4
Соседка на стиле
Жаккардовый бомбер 3.1 Phillip Lim с цветочной вышивкой, нежно-розовая блуза Stella McCartney и спортивные брюки Roksanda — небанальный и очень удачный микс; спортшик может быть весьма соблазнительным. И хотя в этом наряде Вилланель проводит меньше минуты экранного времени, общаясь у подъезда со своим французским соседом, смотрится она в нем очень эффектно, даже несмотря на синяки на лице, полученные во время выполнения болгарской миссии. Неудивительно, что парень влюбился.
5
Брутальная принцесса
Культовый образ Вилланель, мгновенно ставший одним из самых узнаваемых в истории современного телевидения. Наберите в поисковике «платье „Убивая Еву“» и получите подборку фото из розового воздушного платья Molly Goddard. Художник по костюмам Фиби Де Гайе купила его напрямую у популярного дизайнера, получившей прозвище «королевы тюля».
Вилланель надевает это буйство розового для теста на профпригодность у психоаналитика. Изначально продюсеры хотели, чтобы образ этакой кукольной принцессы дополнили балетки, однако Де Гайе настояла на массивных ботинках Balenciaga и не прогадала.
Де Гайе рассказывает, что в сценарии было написано: на героине объемное пышное платье. Сценаристка и продюсер первого сезона Фиби Уоллер-Бридж явно представляла себе что-то более классическое, но Де Гайе увидела в творении Молли Годдард нечто бунтарское. Художница объясняет, что в этом платье Вилланель выглядит так, будто бы всем своим видом хочет сказать: «Ок, я оденусь как маленькая девочка и буду вести себя как сумасшедшая маленькая девочка». И вот как раз из этого контраста воздушного розового платья и грубых черных ботинок и рождается образ маленькой бунтарки.
Это платье произвело эффект разорвавшейся бомбы и вдохновило не только многочисленных инстадив и любителей Хеллоуин-вечеринок, но и звезд на красных дорожках. Взять хотя бы церемонию вручения «Оскар» 2019 года, где розовый цвет стал самым популярным, и в платьях а-ля Вилланель блистали многие красотки — от певицы Кейси Масгрейвс в Giambattista Valli до актрисы Джеммы Чан в Valentino.
6
Убийца в жаккардовом
В брючном жаккардовом костюме с принтом Dries Van Noten, который она разбавила зеленым шарфом с зебрами из чемодана Евы, Вилланель выглядит как мрачный Арлекин-убийца. В нем она путешествует по берлинской подземке, а позже на танцполе ночного клуба убьет Билла, коллегу Евы. Джоди Комер признавалась: ей настолько понравился этот ансамбль, что она хотела выкупить его по окончании съемок, но в итоге передумала, поскольку он уж слишком ассоциировался с ее смертоносной героиней.
7
Мисс Эклектика
Кто угодно может выглядеть нелепо, сочетая бархатный пиджак Chloe с лошадками (из дебютной коллекции Наташи Рамсей-Леви для модного дома), шелковую сиреневую блузу Isabel Marant с гофрированным воротником и брюки-скинни в полоску этой же марки оттенка серебристый металлик. Кто угодно, только не Вилланель. Этот ансамбль она составила из вороха одежды, который заказала в свой гостиничный номер отеля в Паддингтоне как компенсацию тяжелой психологической травмы: в прошлых сериях бедняжке пришлось разгуливать в подростковой супергеройской пижаме и старушечьей ночной сорочке с кружавчиками.
8
Эксцентричная туристка
Вилланель и ее наставник Константин прибыли в Амстердам ради очередного заказа. На нашей убийце — эксцентричный ансамбль из игривого белого топа Ann Howell Bullard с красными губами, брюк Etro с цветочным принтом и асимметричного шерстяного блейзера Alexander McQueen цвета фуксии. Неудивительно, что с таким буйством красок девушке может стать скучно в музее классического искусства, хотя именно увиденное там мрачное полотно Яна де Бана «Тела братьев де Витт» вдохновит Вилланель на способ следующего убийства.
9
Инстадива в розовом
Все-таки розовый необычайно идет Вилланель. Рубашка Rosie Assoulin, завязанная узлом, объемная юбка из тафты в тон и шикарные массивные винтажные серьги 1980-х Christian Lacroix — лук на зависть любой Insta girl. Как раз одна из них и подошла к Вилланель, сидящей за столиком в открытом амстердамском кафе, и попросила сделать фото для своего Instagram. Ответ был: «Нет, конечно! Не будь убогой и заведи уже реальную жизнь!» Слава богу, что та вообще осталась в живых.
10
Queen of Drama
По признанию Шарлотты Митчелл, черное платье из органзы с вуалью — ее любимый образ Вилланель. Выбор наряда для потенциально смертоносного свидания с Евой не случаен. Винтажное платье Alexander McQueen идеально соответствует пожеланию продюсеров, чтобы образ символизировал траур души героини и ее гардероба. Драматизм усиливает красная помада.
Митчелл нашла это редкое платье из одной из ранних коллекций Сары Бертон однажды ночью на сайте, где на аукцион были выставлены винтажные вещи. Дизайнер переслала ссылку Джоди Комер, которая ответила, что платье божественное, и Митчелл его тут же купила. «Оно идеально, так как на 100 процентов в духе Вилланель. С высоким горлом и достаточно закрытое, хотя мы все равно видим ее руки сквозь полупрозрачные рукава. Наряд очень экстравагантный. И я еще сама придумала облегченную вуаль, чтобы она не перегрузила образ и ни в коем случае не отвлекала от лица или сцены».
Кстати, на церемонии «Золотой глобус» в 2019 году Джоди Комер появилась в похожем черном платье Ralph & Russo.
11
Прилежная студентка
В Оксфорде, куда Вилланель специально отправляется, чтобы пообщаться с Нико, мужем Евы, она выглядит максимально аутентично. Этакая Энни Холл наших дней: хрустящая белая рубашка, галстук с затейливым принтом, брюки Raey с высокой талией, подчеркнутой ремнем, и винтажный свитер крупной вязки на плечах. Отличный пример андрогинного преппи-стиля (smart casual с налетом ученичества). К гадалке не ходи — отличница.
12
Красная дьяволица
В финале последней серии второго сезона наряд Вилланель идеально соответствует развалинам Вечного города, ведь алый — цвет воинствующих римских легионеров. Практически всю серию Вилланель проходила в красных топе и брюках Lanvin, перехваченных черным ремнем Gucci, и черных туфлях на шпильках. В данном случае красный одновременно символизирует и страсть, и опасность. А еще, конечно, Сатану, который весь последний эпизод стремится склонить свою Еву к грехопадению.
Автор: Катерина Крупнова