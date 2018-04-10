Модный киллер: 12 культовых образов Вилланель из «Убивая Еву»

Вилланель нарушила все стереотипы о женщинах-киллерах, этих неприметных серых мышках или роковых femme fatale в черном: она носит все самое яркое, стильное и максимально эклектичное в противовес агенту Еве Поластри (Сандра О), которая вообще не умеет одеваться. Именно с помощью одежды Вилланель впервые «соблазняет» Еву: крадет в Берлине ее чемодан, забирает простецкий зеленый шарфик с зебрами (пытаясь тем самым приблизиться к объекту своей одержимости), а потом возвращает Еве чемодан, набитый дорогими дизайнерскими нарядами. И та не может удержаться — надевает черно-белое платье Roland Mouret и внезапно видит себя совершенно другим человеком. Однозначно один из самых сексуальных моментов сериала.

Гардероб Вилланель — предмет зависти многих женщин, и в каждом сезоне над ним трудились разные художницы по костюмам. В первом это была Фиби Де Гайе (до этого она работала с Джоди Комер на съемках исторического сериала «Белая принцесса»). Она утверждает, что главной ее задачей было одеть Вилланель так, чтобы зритель не сразу определил стиль героини. Во втором сезоне эстафету переняла Шарлотта Митчелл, которая номинировалась за «Убивая Еву» на премию Гильдии художников по костюмам. Она признается, что тоже хотела сосредоточиться на эклектичности гардероба Вилланель. Карусель образов должна была подчеркнуть не только психопатию героини и ее множественные личности. Дело в том, что прозвище Вилланель в мире наемных убийц — тальгяль гвищин (dalgyal gwishin). В корейской мифологии это злой дух в форме яйца, без рук, без ног, без лица, смертельно опасный и несущий смерть всем, кто его увидел. Вилланель — демон, который, несмотря на все вызывающие одежки, отлично мимикрирует под окружающую действительность. В Париже она небрежно-романтична, в Риме броско-гламурна, а в Оксфорде, конечно, эффектно-сдержанна.