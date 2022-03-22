От шпионского фильма клипмейкера Depeche Mode до неоджалло Питера Стриклэнда: 7 лучших триллеров Кинопоиска

Все оттенки саспенса, ужаса и подозрения — выбрали самые характерные примеры главных поджанров триллера, доступных на Кинопоиске.



Политический триллер

«Враг государства»

Благодатной почвой для появления и стремительного расцвета этого поджанра стали 1970-е с их эскалацией холодной войны и коллективным страхом ядерного гриба. Именно тогда появились самые яркие параноидальные триллеры: «Три дня Кондора», «Заговор „Параллакс“», «Принцип домино», «Вся президентская рать». Зло в них приняло будничный вид бюрократа в помятом плаще, что, конечно, не сделало его менее смертоносным. Другое направление — фильмы по реальным политическим событиям, где упор делался не на вязком ожидании неизбежного, а на нерв и драйв (яростные «Дзета» и «Осадное положение» Коста-Гавраса, «День Шакала», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе») и политинформацию.

Классический пример относительно современного политического триллера — «Враг государства» Тони Скотта, где успешного адвоката (Уилл Смит) по непонятной причине преследуют спецслужбы. Сознательные переклички с «Тремя днями Кондора» и «Разговором» (их связывает безупречный Джин Хэкмен в роли цэрэушника на пенсии, поэтому фильм даже считают неофициальным сиквелом картины Копполы) заметны невооруженным глазом, но главное тут — визуально и монтажно насыщенный стиль Скотта. И, конечно, солидный актерский состав, где некоторые звезды появляются буквально на несколько минут, чтобы исчезнуть, как персонаж Гэбриела Бирна, или быть убитой, как героиня Лизы Боне.

Шпионский триллер

«Самый опасный человек»

Классические остросюжетные картины Фрица Ланга («Шпионы», «Министерство страха») и Альфреда Хичкока («Человек, который слишком много знал», «Дурная слава») оказали огромное влияние на формирование образа рыцарей плаща и кинжала, но эталоном шпионских триллеров стала безысходная картина «Шпион, пришедший с холода» 1965 года по роману Джона Ле Карре (кстати, после успеха книги он ушел из разведывательной службы МИ-6 и сосредоточился на литературном заработке). Советские кинематографисты 1960-х тоже держали планку — достаточно вспомнить первые фильмы тетралогии Вениамина Дормана про резидента Жженова, «Государственного преступника» по сценарию Александра Галича и «Человека без паспорта» с потрясающим Заманским в роли шпиона.

Еще одна достойная упоминания и относительно новая экранизация сочинений Ле Карре — «Самый опасный человек» Антона Корбейна, правда шпионский сюжет кажется довольно неожиданным выбором для клипмейкера и фотографа (Корбейн снимал клипы для Depeche Mode, Джонни Кэша и Nirvana). Филип Сеймур Хоффман играет сотрудника ФБР, который берет в разработку русско-чеченского эмигранта Мусу (Григорий Добрыгин), чтобы доказать его связи с террористами. Помогает ему в этом с виду дружелюбная цэрэушница (Робин Райт). Циничная и горькая картина про волчий мир спецслужб стала достойной точкой в рано оборвавшейся карьере Хоффмана, если проигнорировать, конечно, вышедшие чуть позже «Голодные игры».

Джалло

«Маленькое красное платье»

Италодетективы, подчас лишенные логики, но радующие глаз пышными интерьерами и кровавыми убийствами, получили свое жаргонное название от pulp-издательства «Мондадори». Оно с 20-х годов прошлого века выпускало свои романы в желтых обложках — так слово «желтый» («giallo») стало обозначать «бульварный детектив». В 1960-х основу кинематографического джалло заложил Марио Бава со своими изящными детективами «Девушка, которая слишком много знала» и «Шесть женщин для убийцы». Именно он сделал неотъемлемой чертой джалло субъективную камеру, которая позволяла зрителю видеть все глазами убийцы. Затем пришли Дарио Ардженто («Кроваво-красное»), Лючио Фульчи («Ящерица в женской коже»), Серджо Мартино («Торсо») и многие другие, выбравшие эстетизацию насилия вместо стройных сюжетных линий. Да и так ли важно, кто убийца, когда можно так красиво снять само место преступления, окропив красным модные интерьеры в стиле ар-деко и барокко?

Черная ретрокомедия британца Питера Стриклэнда «Маленькое красное платье» про демонический и фатальный предмет гардероба, несущий несчастья, больше похожа на условную серию «Баек из склепа», чем на классическое джалло. Однако ДНК с итальянцами у него явно общая: тут и ведьмы из «Суспирии», и монотонные синтезаторные всхлипывания на саундтреке, и торжество стиля над содержанием. Продюсером выступил Бен Уитли («Высотка», «Список смертников»), и комики из абсурдистского сериала «Майти Буш», что уже само по себе является достаточной рекомендацией.

Криминальные триллеры

«Мерзлая земля»

Границы этого поджанра крайне широки — сюда попадает и кино про ограбление, где все пошло не так (например, «Убийство» Стэнли Кубрика), и фильмы про поиски маньяка (эталонные «Молчание ягнят», «Семь», «Зодиак»), и про людей, случайно угодивших в сложную ситуацию (многие фильмы Хичкока и его последователей). Фактически выросшие из нуара, эти психологические аттракционы вызывают мощный выброс адреналина.

Не самый очевидный, но вполне достойный образец криминального триллера — «Мерзлая земля», фильм, основанный на реальных событиях, в котором непривычно сдержанный Николас Кейдж пытается вывести на чистую воду примерного семьянина и серийного убийцу (игравший его Джон Кьюсак как раз был в поисках нового амплуа). Живописные леса Аляски, мрачная атмосфера, холодные тона и два актера, отчаянно старающиеся доказать, что их рано списывать со счетов.

Триллеры в замкнутом пространстве

«Погребенный заживо»

Родоначальником поджанра можно смело назвать Альфреда Хичкока. Его «Веревка» и «Окно во двор» задали новую (и очень высокую) планку для герметичных триллеров. Его дело с разной степенью успеха продолжили очень разные режиссеры — от Артура Пенна («Смерть зимой») до Дэвида Финчера («Комната страха») и Джеймса Вана (хоррор «Пила»). В XXI веке подобные фильмы превратились фактически в моноспектакли, держащиеся на харизме исполнителя главной роли и, конечно, на напряжении («Телефонная будка» Джоэла Шумахера, датский «Виновный» и его американский ремейк с Джейком Джилленхолом).

Эталонный пример — «Погребенный заживо», в котором Райан Рейнольдс пытается вызвать помощь по телефону из гроба. Саспенс не ослабевает до самых последних минут. Тут и свойственная людям клаустрофобия, и боязнь темноты, и страх, что телефон может разрядиться в самый неподходящий момент. Ко всему прочему действие еще и происходит во время войны в Ираке.

Эротические триллеры

«Цвет ночи»

Выросшие из нуара фильмы с сексуальными сценами расцвели буйным цветом в 1980-е и 1990-е. Безусловными фаворитами проката и критиков можно назвать «Роковое влечение» и «Основной инстинкт», но разбавлять насилие сексом начал еще обожающий Хичкока Брайан де Пальма («Бритва», «Подставное тело»). К исходу 1990-х жанр выродился в пародийные руководства по объективации, где мускулистые самцы и силиконовые красавицы лениво изображали страсть под саксофон. Впрочем, и тут есть свои отважные героини, не один год возделывавшие ниву эроса, — Шэннон Твид (три части «Непристойного поведения», «Недозволенные сны») и Джоан Северанс («Преступные намерения», «В объятиях зла»). То, что позиционируется как эротический триллер сегодня, конечно, сильно проигрывает в бесстыдстве фильмам ушедших лет, — и попавший в прокат «Флирт с дьяволом», и пролетевшие мимо больших экранов «Глубокие воды» мэтра Эдриана Лайна.

Стоит освежить в памяти психоаналитический софткор-триллер «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом. Сразу и не скажешь, что забавнее — Уиллис в роли приехавшего в Лос-Анджелес психоаналитика или то, что он принял за мужчину свою любовницу (Джейн Марч), когда она всего лишь поменяла прическу и надела очки. Множество эротических сцен, отличный второй план (Лэнс Хенриксен, Брэд Дуриф) и несправедливые номинации на «Золотую малину» во всех категориях (получена только одна, за худший фильм).

Мистические триллеры

«Ребенок Розмари»

Грань между мистикой и ужасами порой очень тонка и эфемерна. Например, «Омен» — типичный параноидальный триллер, хоть и рассказывает о приходе Антихриста. Или «Сердце Ангела» — нуаровый триллер с ритуалами вуду и Де Ниро в роли самого Люцифера. Сверхъестественное служит здесь лишь декоративным украшением, добавляющим жути в без того тревожный сюжет. Совсем другое дело — попадающие в этот раздел «Шестое чувство» и «Другие», где за мистикой и готикой скрываются откровенно мелодраматичные истории.

Безусловный шедевр жанра — «Ребенок Розмари» Романа Поланского. Молодая бездетная пара (Миа Фэрроу и Джон Кассаветис) въезжает в шикарный дом на Манхэттене и знакомится с четой стариков из соседней квартиры. Постепенно милое знакомство перерастает в сатанинский заговор, жертвой которого становится несчастная Розмари. Вторая часть «квартирной трилогии», куда также входят «Отвращение» и «Жилец», словно стала проклятьем для создателей: год спустя Шэрон Тейт, жена Поланского, была убита членами «Семьи» Мэнсона, а написавший гениальную музыку композитор Кшиштоф Комеда в год выхода фильма получил травму головы, впал в кому и вскоре умер. Его друг, писатель Марек Хласко, случайно столкнувший его со склона, не справился с чувством вины и покончил с собой.