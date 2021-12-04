«Красавица и дракон» Мамору Хосоды: диснеевская сказка в мире соцсетей

Новое аниме Хосоды — это изобретательное переосмысление сказки о Красавице и Чудовище, в котором нашлось место кибербуллингу, фейк-ньюз и пугающей цифровой анонимности. Но режиссер-оптимист убеждает нас, что любовь и соцсети все-таки спасут мир.



В детстве Судзу беспомощно наблюдала за тем, как ее мама гибнет в бушующей реке в попытке спасти чужого ребенка. Смерть мамы она переживала так сильно, что потеряла способность петь. Годы спустя неуверенная и замкнутая старшеклассница Судзу регистрируется в анонимном приложении U, где каждый пользователь автоматически получает фантазийный аватар, при этом основанный на его биометрических данных; по сути, цифровое альтер эго.

В образе сногсшибательной Белль девушка вновь обретает голос буквально: она становится главной поп-звездой U. Однажды ее многомиллионный виртуальный концерт срывает неукротимый дракон с переливающимися шрамами на теле. Судзу чувствует, что за обликом наводящего страх чудовища скрывается израненная душа, которая отчаянно нуждается в помощи. Заинтригованная, она решает выяснить, кто прячется за маской дракона на самом деле.

Мамору Хосода всегда был увлечен темой виртуальных вселенных. В его дебютном мультсериале «Приключения дигимонов» дети с помощью монстров-напарников пытались обеспечить безопасность цифрового мира, а в «Летних войнах» онлайн-сообщество Oz стало неотъемлемой частью повседневной жизни. U из «Красавицы» — усовершенствованная и более масштабная версия Oz; тут гораздо больше пользователей и больше узнаваемых проблем: распространение фейковых новостей, интернет-травля и цензура. Главным антагонистом Хосода делает самопровозглашенного полицейского-модератора Джастина, одетого в костюм супергероя, который угрожает неугодным пользователям принудительной деанонимизацией — самым страшным наказанием во вселенной U.

Прототипом Джастина стал Гастон из «Красавицы и чудовища». Мультфильм Disney серьезно повлиял на фильмографию Хосоды: отсылки к этой сказке есть и в «Волчьих детях Амэ и Юки», и в «Ученике чудовища». В «Красавице и драконе» режиссер с любовью воспроизводит знаковые мизансцены, использует узнаваемые детали (например, красную розу — в диснеевском мультфильме ее лепестки отсчитывали, сколько дней осталось Чудовищу на то, чтобы найти любовь, а в аниме Хосоды роза оказывается символом близости, который связывает героев) и иронично заменяет оригинальных обитателей волшебного замка (канделябр Люмьер, чашка Чип и другие) на крохотных милых существ, управляемых искусственным интеллектом.

Но вот волшебства в мире Хосоды нет. Медленный танец Белль и дракона в звездном небе, эффектные и молниеносные смены нарядов, загадочное оружие, которое деанонимизирует пользователей — все это объясняется безграничными возможностями цифровой среды. Проклятья колдуньи в этом мире заменяет, конечно же, поток хейтерских комментариев, которые пишут завистливые пользователи, обсуждая внешность и талант Белль.

Онлайн-мегаполис U выглядит фактурно: неуютный, вечно сумрачный город, застроенный обезличенными высотками, похожими на циклопические микросхемы. Идеальный фон для выступления Белль, которая появляется, стоя на спине гигантского кита, плывущего в воздухе (эпизод, словно позаимствованный из киберпанковских фильмов Мамору Осии).

С этим оглушительным, футуристическим и трехмерным пространством, населенным диковинными персонажами, контрастирует тихий и уютный двухмерный пригород, где живет Судзу. Настоящий несовершенный мир наполнен теплыми цветами и трогательными деталями, которые как будто подчеркивают давнюю потерю героини: на любимой кружке заметный скол, послушная собака не может стоять на четырех лапах из-за травмы. Отрешенность Судзу передает и пространство вокруг нее — пустые поезда и долгая безлюдная дорога домой. Девушка держит в секрете свой звездный виртуальный статус, она почти не говорит с отцом и общается только с подругой-гиком Хирокой и заботливым другом детства, школьной звездой Синобу, к которому питает нежные чувства.

Хотя режиссер весь фильм намекает, что именно он дракон из виртуального мира, незамысловатая детективная линия разрешается куда интереснее и пронзительнее. Хосода вообще с удовольствием разрушает зрительские ожидания, иногда делая это в комическом ключе — например, когда выясняется, что самая популярная девочка в школе влюблена вовсе не в Синобу, а в неловкого долговязого спортсмена. Но после того, как личность дракона раскрыта, повествование мгновенно приобретает глубину и более мрачный оттенок, потому что реальность гораздо страшнее угроз виртуального мира, в котором раскрыть свою личность и оказаться заблокированным кажется самым страшным кошмаром.

Тем не менее Хосода дарит нам ощущение надежды, он искренне верит, что интернет - это не столько токсичное поле для троллей и травли, сколько инструмент, с помощью которого можно спасаться от одиночества и исцелять боль, а не причинять ее.