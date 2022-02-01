Почему «Атака титанов» — главный сериал мира прямо сейчас

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ВидеоПочему «Атака титанов» — главный сериал мира прямо сейчас

Как аниме «Атака титанов» превращается из военного хоррора в философское высказывание о природе власти? Почему на самом деле сериал устроен как детектив? Какими приемами режиссер Тэцуро Араки создает стремительный экшен? И в чем уникальность эволюции главного героя Эрена Йегера?

В этом видеоэссе мы разбираем, как устроена «Атака титанов», экранизация манги Хадзимэ Исаямы, и почему это не просто сверхпопулярное аниме, а в принципе главный сериал мира прямо сейчас.

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Последняя часть зрелищной киносказки — та самая, с Жар-Птицей — уже в подписке
В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
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