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«Фронт кровавой блокады» — аниме для тех, кому нравятся «Люди в черном» и «Стража»

На Кинопоиске появилось два сезона аниме-сериала «Фронт кровавой блокады». Рассказываем, почему его обязательно надо посмотреть сейчас. Да-да, и вам тоже!

О чем это?

Прошло три года, с тех пор как посреди Нью-Йорка открылся портал в другое измерение. Чтобы оградить весь мир от пришедших из разлома пришельцев, маги обоих миров окружили город волшебным барьером, а оставшимся за ним людям теперь приходится уживаться с монстрами и демонами. В новом мегаполисе, названном Хеллсалемом, за порядком неофициально следит организация «Либра», все члены которой обладают сверхъестественными способностями. Однажды к ним прибивается молодой фотограф Леонард Вотч, недавно переехавший в город. Он кажется самым обычным парнем, но у него есть уникальный дар — видеть то, что скрыто от глаз других людей и существ.

Леонард сталкивается с множеством опасностей и по неопытности постоянно попадает в передряги. Его выручают новые коллеги: задира Запп, который умеет управлять собственной кровью и использовать ее как оружие, девушка-оборотень Чейн, звероподобный лидер организации Клаус фон Райнхерц и многие другие.

Аниме снято по одноименной манге Ясухиро Найто (автор популярного «Тригана») студией Bones. Это один из ведущих японских производителей аниме; культовые «Цельнометаллический алхимик», «Проза бродячих псов» и «Бродячий бог» — это все Bones.

Как оно сделано?

Структура сюжета очень простая: члены организации «Либра» в течение серии разбираются с одним «монстром недели», а заодно узнают немного о проблемах, с которыми им предстоит столкнуться в финале. По такому же принципу работают многие сериалы: «Я — зомби», «Люцифер», «Шерлок» и другие процедуралы. Но с экшеном во «Фронте кровавой блокады» тоже все хорошо: здесь есть и красивые погони через искореженный город, и рукопашные бои, и магические приемы, и даже эффектно оформленные многочасовые шахматные партии.

Вот как выглядит шахматная партия с внеземным гроссмейстером

Еще одна сильная сторона этого аниме — проработанность мира. Хеллсалем — это не просто эффектный задник; у всего вокруг есть смысл — от граффити в переулке до того, как выглядят разрушенные здания (по мере приближения к разлому архитектура руин меняется). И город, и все его обитатели нарисованы живо и выпукло, и в каждой серии дается достаточно времени на то, чтобы оценить их шарм. «Фронт» — это очень красивое аниме, которое приятно смотреть и рассматривать.

Я не разбираюсь в аниме. Мне будет интересно?

«Фронт кровавой блокады» — отличная точка входа для тех, кто не увлекается аниме или смотрел совсем немного. Зрителю не нужно глубоко разбираться в японской мифологии и поп-культуре. Действие сериала разворачивается в привычных декорациях условного Нью-Йорка, который хорошо знаком всем по фильмам. Поэтому большинство отсылок считываются очень легко: похожий на Шрека монстр в кофейне, постоянно звучащая в домах героев классическая музыка, идущий в летнем кинотеатре фильм «Близнецы» с ДеВито и Шварценеггером и так далее. Время от времени герои даже упоминают фильмы вселенной Marvel! Конечно, без классических японских тропов тут тоже не обошлось, но быстро разобраться в них можно с помощью нашего гида.

Аниме вышло в 2015 году. Оно все еще актуально?

Да, и будет актуально еще очень долго. Одна из его центральных тем — как мирно уживаться с теми, кто выглядит не так, как мы. Этому, например, целиком посвящена невероятно трогательная шестая серия первого сезона — «Don’t Forget to Don’t Forget Me», — которая заслуживает отдельного упоминания. В ней Леонард знакомится с безобидным грибоподобным существом, которое постоянно сталкивается с дискриминацией со стороны людей. Несмотря ни на что, это существо не ожесточается, но люди относятся к нему все более озлобленно. И — это характерно для всех серий — чтобы разрешить ситуацию, нужно применить не суперсилы, а немного понимания, любви и человечности.

Кроме того, здесь хорошо обыгран популярный японский троп: одинокий герой находит людей, с которыми наконец чувствует себя своим. Для японцев принадлежность к группе имеет огромное значение, именно поэтому они могут проводить в офисе по 12 часов каждый день, включая выходные, ведь так делает весь коллектив. И в аниме герои, вписавшиеся в коллектив, часто отдаются общему делу целиком, забывая, что где-то есть еще какая-то жизнь. Присоединившись к «Либре», Леонард находит коллег и наставников, его жизнь обрастает множеством мелочей и ритуалов, но жизнь вне работы для него не теряет своей важности. Он общается с друзьями, пьет кофе в любимой кофейне и занимается другими личными делами. Пожалуй, самое фантастическое тут — то, что герою удается выстроить хоть какое-то подобие work-life balance.

На что это похоже и кому понравится?

В первую очередь «Фронт кровавой блокады» понравится всем, кто любит истории о соприкосновении миров — от «Людей в черном», в которых люди прекрасно уживаются с пришельцами, пока те не нарушают закон и порядок, до «Тихоокеанского рубежа» с его гигантскими монстрами, крушащими города. Очень много общего у «Фронта» с фильмом «Яркость» и сериалом «Стража»: альтернативный Лос-Анджелес, населенный эльфами и орками, и хаотичный панковский Анк-Морпорк очень похожи на Хеллсалем. И, конечно, во всех трех шоу важна динамика внутри разношерстной группы героев. В ней и заключается главный урок сериала: конфликты растут из неприятия и нетерпимости, и, чтобы разрешить их, нужно не убивать всех на своем пути, а выслушать и попытаться понять другого.

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В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
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