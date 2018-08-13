Кинопоиск
Интервью

Мамору Хосода: «Я 30 лет мечтал сделать свою версию „Красавицы и чудовища“»

В прокате — новое аниме создателя «Мирай из будущего» и «Ученика чудовища» — «Красавица и дракон». Это история тихой школьницы, которая становится звездой в вымышленной фантастической соцсети U и находит там общий язык с агрессивным юзером-драконом. Впрочем, за злобным аватаром скрывается такой же потерянный подросток, как и она. Александр Пасюгин поговорил с Хосодой о том, почему интернет не так страшен, как любят показывать в социальном доккино, и о безнадежном моральном отставании американской студийной анимации.

— Сюжет «Белль» (в международном прокате фильм Хосоды идет под таким названием. — Прим. ред.) — явная вариация на тему Красавицы и Чудовища. Когда вы работали над картиной, вы вели какой-то внутренний диалог с диснеевской «Красавицей»?

— Конечно! У фильма вообще очень долгая история. 30 лет назад я окончил университет и начал работать на студии Toei Animation. Работы было очень много — слишком много для меня. Было так трудно, что я постоянно сомневался, смогу ли я вообще остаться в этой индустрии и выжить. И вдруг в 1991 году вышла диснеевская лента «Красавица и чудовище». Я пошел смотреть и был совершенно сражен. Это была анимация невероятного уровня! И вот тогда я подумал, что если однажды я сам смогу рассказать историю на экране, сделать это так же хорошо, то стоит потерпеть, ради такого результата я готов вынести все трудности.

С того самого момента я всегда ждал возможности сделать свою версию «Красавицы и чудовища». Я мечтал об этом 30 лет.

— Пару лет назад выходил китайский док о лечебнице для детей, подсевших на онлайн-игры. Один из самых страшных фильмов десятилетия. Судя по вашим «Летним войнам» и «Белль», вас не очень пугает эта обратная сторона интернет-технологий?

— Да, мне кажется, я смотрел этот фильм. Ну, или какой-то другой, но на ту же тему. И мне тоже стало страшно. Конечно, я понимаю эту обратную сторону интернета — негативную, опасную. Большинство фильмов про интернет — антиутопии, предупреждающие об опасности, предлагающие какие-то способы противостоять ей. Они все говорят, что мы рабы глобальной капиталистической системы, частью которой является и интернет.

Но я все же считаю иначе. Сознавая все недостатки интернета и его опасность, я все же ищу позитивный способ отношения к сети. Давайте признаем очевидное: для наших детей, для уже подросшего поколения мир без интернета невообразим.

Моей дочери сейчас 5 лет, она ходит в садик, у нее за все это время там появился всего один друг. Не слишком много, не так ли? Но скоро она подрастет, и у нее, как и у всех ее ровесников, будет собственный смартфон. И она, конечно, заведет себе аккаунт в социальной сети, может, и не в одной. Там будут групповые чаты, которые неизбежно втянут ее в разного рода социальные отношения. Даже если она по натуре одиночка или просто застенчива, в социальной сети она начнет общаться. И вот мне хотелось в новом фильме поговорить о некоем позитивном взгляде на эти социальные отношения в сети. Об их потенциале, о шансе на счастье. Пусть даже оно будет заключено в рамки этой виртуальной среды.

Наша реальность связывается с интернетом все большим количеством ниточек, этот симбиоз трудно было бы уничтожить. Поэтому вариант уйти от интернета, избежать его мне не представляется возможным. А раз так, то, может, не стоит так сильно концентрироваться на разного рода патологиях и других опасностях интернета? Давайте говорить лучше о том, как много всего там возможно, как человек может полноценно состояться в интернете как личность, проявить себя. Устроить там революцию, наконец, как сделала Белль, героиня моего фильма.

— Вы включаете фантастические элементы и обстоятельства во все ваши картины (в «Белль» таким элементом служит как раз интернет, виртуальный мир). Зачем? Ведь все равно вы в конечном счете рассказываете не о технологиях, а об отношениях между людьми.

— Ну, вообще, виртуальная реальность U в «Белль» — это не сай-фай, не будущее, это настоящее. Все это кажется невероятным, но я провел кое-какой ресерч, и оказалось, что все эти боди-шеринги, когда для погружения в виртуальную реальность не нужны очки и шлем, уже существуют. Скоро это станет обычным делом, никто даже внимания обращать не будет.

Да и зачем делить все на реальное и виртуальное? Обе вселенные все равно дают нам некий общий коллективный опыт. Мне, возможно, многие этого не простят, но лично я очень рад, что в сюжете о Красавице и Чудовище мне удалось уйти от чисто романтического решения конфликта, от любви мужчины и женщины, к отношениям другого рода, тоже любви, но, скорее, в высшем гуманистическом смысле. Мне, например, не очень важно, какого пола будет главный герой фильма. Важнее его или ее возраст. Герои должны быть детьми, потому что только у детей есть такая витальность. Именно они будут строить наше будущее. Меня всегда интересовало, как люди растут, что их формирует, делает взрослее.

— В последние годы особенно видно, что переход аниме в тотальное CG как-то застопорился. По крайней мере, идет не так интенсивно, как в Голливуде. Как думаете, почему так? Ведь и вы тоже довольно скептически к этому относитесь, судя по вашим фильмам.

— Мне как раз не кажется, что процесс идет медленно или остановился. Наоборот, я считаю, что это в США индустрия CG сильно подтормаживает, а то и вовсе остановилась. Их технологии шейдинга уже лет десять, а то и двадцать, топчутся на месте, например. Pixar, Disney, Dreamworks явно испытывают недостаток вдохновения. Например, если взять такой фильм, как «Человек-паук:Через вселенные», то сразу видно, что поверх CG лежит самая обычная рисованная анимация. Очевидно, что создатели этого фильма вдохновляются японской анимацией, где такая техника тоже используется. «Наруто», например.

В CG-анимации столько расходящихся тропок! Но никто не знает, куда надо идти. Видно, что все запутались, в индустрии хаос. Не думаю, что Disney и Pixar могут быть тут ориентиром. Это не путь к успеху. Пусть лучше каждый выберет какой-то собственный путь, так для всех будет лучше.

Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Последняя часть зрелищной киносказки — та самая, с Жар-Птицей — уже в подписке
В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

6 главных аниме-режиссеров XXI века

6 главных аниме-режиссеров XXI века

29 сентября 2021
Не только Миядзаки: С чего начать смотреть аниме

Не только Миядзаки: С чего начать смотреть аниме

14 августа 2018
Жюлия Дюкурно: «Мне нравятся монстры!»
Интервью

Жюлия Дюкурно: «Мне нравятся монстры!»

1 октября 2021
Пол Верховен: «Сжечь за использование дилдо, представляете?»
Интервью

Пол Верховен: «Сжечь за использование дилдо, представляете?»

27 сентября 2021

Главное сегодня

«Последний богатырь»: как создавался сказочный мир Белогорья

Сегодня
«Последний богатырь»: как создавался сказочный мир Белогорья
Что показали в новом трейлере «Очень странных дел»?

Что показали в новом трейлере «Очень странных дел»?

час назад
Мамору Хосода: «Я 30 лет мечтал сделать свою версию „Красавицы и чудовища“»
Интервью

Мамору Хосода: «Я 30 лет мечтал сделать свою версию „Красавицы и чудовища“»

Сегодня
«Полиция Токио»: журналист-американец против якудза
Сериалы

«Полиция Токио»: журналист-американец против якудза

Вчера
Что посмотреть у американских стендап-комиков? Мы выбрали 6 концертов
Онлайн-кинотеатр

Что посмотреть у американских стендап-комиков? Мы выбрали 6 концертов

Вчера
Что мы смотрим: «Лунный рыцарь», «Пэм и Томми»
В предыдущих сериях

ПодкастЧто мы смотрим: «Лунный рыцарь», «Пэм и Томми»

Сегодня
«Дом под звездным небом» глазами Юрия Сапрыкина
Книги

«Дом под звездным небом» глазами Юрия Сапрыкина

Вчера
Комментарии
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.