Программа 82-го Венецианского кинофестиваля: новые фильмы Джармуша, Сокурова, Бигелоу, Гуаданьино и Соррентино

Стала известна программа 82-го Венецианского фестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября 2025 года. Председателем жюри станет режиссер Александр Пэйн («Оставленные»). Его коллеги, которые будут судить основной конкурс, — постановщики Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф и актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао.

Фильмом открытия в этом году будет новая работа Паоло Соррентино La grazia. Почетную награду фестиваля в 2025-м получат актриса Ким Новак и режиссер Вернер Херцог.

Основной конкурс

Подробности нового фильма Соррентино пока неизвестны, но это будет история любви на фоне итальянских пейзажей. В ленте сыграли Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Орландо Синк и Массимо Вентурьелло.

Адаптация одноименного романа Джулиано Да Эмполи. Главный герой — политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), который помогает будущему президенту Владимиру Путину (Джуд Лоу). В фильме также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис, Том Стёрридж и Джеффри Райт.

Драмеди о дружбе известного актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер), которые путешествуют по Европе и обсуждают свои карьеры, отношения и творческие достижения. В фильме также снялись Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио, Альба Рорвахер, Джим Бродбент и другие. Сценарий написали Баумбак и Эмили Мортимер, которая также исполнила роль второго плана.

Фильм, посвященный палестинской девочке, которая была убита в январе 2024 года во время войны в секторе Газа. Режиссером выступила Каутер Бен Ханья, известная по фильму «Дочери Ольфы», получившему две награды на Каннском фестивале в 2023-м.

Политический триллер про группу чиновников в Белом доме, которая пытается справиться с предстоящей ракетной атакой на США. После фестивальной премьеры и ограниченного американского проката фильм выйдет на Netflix 24 октября. В картине сыграли Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Грета Ли, Джейсон Кларк и другие.

Новая работа китайского режиссера, получившего «Серебряного льва» за режиссуру («Люди-горы, люди-море» в конкурсе Венеции-2011). Фильм расскажет историю двух бывших любовников, которые встретились спустя долгие годы разлуки.

Проект мечты режиссера «Лабиринта Фавна» и «Формы воды». Дель Торо снял фильм, где стилистически будет сочетаться как дух романа Мэри Шелли, так и его интерпретации, снятые на студии Hammer с Кристофером Ли. Роль Виктора Франкенштейна исполнил Оскар Айзек, а монстра сыграл Джейкоб Элорди. Кроме них в экранизации увидим Миа Гот, Кристофа Вальца, Чарльза Дэнса и Ларса Миккельсена.

Психологическая драма про преступницу (Барбара Ронки), которая провела за решеткой десять лет из-за убийства сестры. Известный криминалист (Рошди Зем) пытается разобраться в запутанном деле.

Драматический фильм по мотивам одноименного романа Франка Кортеза. Это история успешного фотографа, который бросает все, чтобы посвятить себя писательству, но сталкивается с бедностью.

Новый фильм венгерской постановщицы («История моей жены», «О теле и душе»). Действие разворачивается в ботаническом саду университетского городка в Германии в три разные эпохи — в 1908, 1972 и 2020 годах — и рассказывает о связи людей и растений.

Историческая музыкальная драма, посвященная Анне Ли, руководительнице религиозного движения шейкеров в XVIII веке. Главную роль сыграла Аманда Сайфред, также в фильме снялись Томасин Маккензи, Льюис Пуллман, Кристофер Эбботт, Тим Блейк Нельсон и Стэйси Мартин. Это новая лента Моны Фаствольд, партнерши Брэйди Корбе, которая была соавторкой сценария всех его фильмов, включая «Бруталиста». Корбе, в свою очередь, приложил руку к сценарию «Завещания Анны Ли».

Новая работа Джармуша (последний фильм «Мертвые не умирают» вышел в 2019-м). Это семейная драма про родственников, которые снова должны сблизиться. Режиссер описывает фильм как грустный, но забавный. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс и Вики Крипс.

Ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Муза режиссера Эмма Стоун сыграла директрису фармацевтической компании, которую похищают неуравновешенные сторонники теории заговора. Пчеловода-конспиролога исполнил Джесси Племонс. Его герой уверен, что женщина на самом деле пришелец, который участвует в глобальном заговоре по уничтожению Земли.

Новый фильм режиссера, известного по адаптации «Мартина Идена». Это байопик итальянской актрисы Элеоноры Дузе, посвященный ее возвращению на сцену после Первой мировой войны. Заглавную роль исполнила Валерия Бруни-Тедески.

Любимец Венецианского фестиваля Франко Мареско снял фильм о культовом актере и режиссере Кармело Бене, который сыграл в «Царе Эдипе» у Пазолини и реформировал итальянский театр.

Автор «Сына Саула» и «Заката» возвращается с новым фильмом. Действие разворачивается в 1957 году в Будапеште после Венгерского восстания. Главный герой, 12-летний мальчик, узнаёт правду о том, как его мать выжила во время Второй мировой войны.

Экранизация знаковой повести Альбера Камю, которая иллюстрирует идеи экзистенциализма. Роль Мерсо исполнил Бенжамен Вуазен, снимавшийся у Озона в фильме «Лето’85».

Черная комедия режиссера «Олдбоя» основана на романе «The Ax» Дональда Э. Уэстлейка (в 2004 году его уже экранизировал Коста-Гаврас). Главный герой — мужчина (Ли Бён-хон, звезда «Игры в кальмара» и «Я видел дьявола»), который потерял работу и теперь устраняет конкурентов в борьбе за новую должность.

Известный документалист посвятил свой фильм Неаполю и Помпеям, которые находятся рядом с Везувием. В ленте Рози прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино.

Первый фильм Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»), снятый без его брата Джоша. Это байопик бойца ММА Марка Керра, которого сыграл загримированный Дуэйн Джонсон. Спортивную драму выпускает А24.

Режиссерский дебют тайваньской актрисы Шу Ци («Убийца»). Подробности сюжета пока неизвестны, но это полностью оригинальный проект, который также написан самой Шу Ци.

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