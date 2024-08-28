Программа 82-го Венецианского кинофестиваля: новые фильмы Джармуша, Сокурова, Бигелоу, Гуаданьино и Соррентино

Стала известна программа 82-го Венецианского фестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября 2025 года. Председателем жюри станет режиссер Александр Пэйн («Оставленные»). Его коллеги, которые будут судить основной конкурс, — постановщики Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф и актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао.
Фильмом открытия в этом году будет новая работа Паоло Соррентино La grazia. Почетную награду фестиваля в 2025-м получат актриса Ким Новак и режиссер Вернер Херцог.
Основной конкурс
La grazia
Паоло Соррентино
Подробности нового фильма Соррентино пока неизвестны, но это будет история любви на фоне итальянских пейзажей. В ленте сыграли Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Орландо Синк и Массимо Вентурьелло.
«Кремлевский волшебник»
Оливье Ассайас
Адаптация одноименного романа Джулиано Да Эмполи. Главный герой — политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано), который помогает будущему президенту Владимиру Путину (Джуд Лоу). В фильме также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис, Том Стёрридж и Джеффри Райт.
«Джей Келли»
Ноа Баумбак
Драмеди о дружбе известного актера (Джордж Клуни) и его менеджера (Адам Сэндлер), которые путешествуют по Европе и обсуждают свои карьеры, отношения и творческие достижения. В фильме также снялись Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио, Альба Рорвахер, Джим Бродбент и другие. Сценарий написали Баумбак и Эмили Мортимер, которая также исполнила роль второго плана.
«Голос Хинд Раджаб»
Каутер Бен Ханья
Фильм, посвященный палестинской девочке, которая была убита в январе 2024 года во время войны в секторе Газа. Режиссером выступила Каутер Бен Ханья, известная по фильму «Дочери Ольфы», получившему две награды на Каннском фестивале в 2023-м.
«Дом динамита»
Кэтрин Бигелоу
Политический триллер про группу чиновников в Белом доме, которая пытается справиться с предстоящей ракетной атакой на США. После фестивальной премьеры и ограниченного американского проката фильм выйдет на Netflix 24 октября. В картине сыграли Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Грета Ли, Джейсон Кларк и другие.
«Солнце встает над всеми нами»
Цай Шанцзюнь
Новая работа китайского режиссера, получившего «Серебряного льва» за режиссуру («Люди-горы, люди-море» в конкурсе Венеции-2011). Фильм расскажет историю двух бывших любовников, которые встретились спустя долгие годы разлуки.
«Франкенштейн»
Гильермо дель Торо
Проект мечты режиссера «Лабиринта Фавна» и «Формы воды». Дель Торо снял фильм, где стилистически будет сочетаться как дух романа Мэри Шелли, так и его интерпретации, снятые на студии Hammer с Кристофером Ли. Роль Виктора Франкенштейна исполнил Оскар Айзек, а монстра сыграл Джейкоб Элорди. Кроме них в экранизации увидим Миа Гот, Кристофа Вальца, Чарльза Дэнса и Ларса Миккельсена.
«Элиза»
Леонардо Ди Костанцо
Психологическая драма про преступницу (Барбара Ронки), которая провела за решеткой десять лет из-за убийства сестры. Известный криминалист (Рошди Зем) пытается разобраться в запутанном деле.
«На работе»
Валери Донзелли
Драматический фильм по мотивам одноименного романа Франка Кортеза. Это история успешного фотографа, который бросает все, чтобы посвятить себя писательству, но сталкивается с бедностью.
«Молчаливый друг»
Ильдико Эньеди
Новый фильм венгерской постановщицы («История моей жены», «О теле и душе»). Действие разворачивается в ботаническом саду университетского городка в Германии в три разные эпохи — в 1908, 1972 и 2020 годах — и рассказывает о связи людей и растений.
«Завещание Анны Ли»
Мона Фаствольд
Историческая музыкальная драма, посвященная Анне Ли, руководительнице религиозного движения шейкеров в XVIII веке. Главную роль сыграла Аманда Сайфред, также в фильме снялись Томасин Маккензи, Льюис Пуллман, Кристофер Эбботт, Тим Блейк Нельсон и Стэйси Мартин. Это новая лента Моны Фаствольд, партнерши Брэйди Корбе, которая была соавторкой сценария всех его фильмов, включая «Бруталиста». Корбе, в свою очередь, приложил руку к сценарию «Завещания Анны Ли».
«Отец, мать, сестра, брат»
Джим Джармуш
Новая работа Джармуша (последний фильм «Мертвые не умирают» вышел в 2019-м). Это семейная драма про родственников, которые снова должны сблизиться. Режиссер описывает фильм как грустный, но забавный. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг, Том Уэйтс и Вики Крипс.
«Бугония»
Йоргос Лантимос
Ремейк корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Муза режиссера Эмма Стоун сыграла директрису фармацевтической компании, которую похищают неуравновешенные сторонники теории заговора. Пчеловода-конспиролога исполнил Джесси Племонс. Его герой уверен, что женщина на самом деле пришелец, который участвует в глобальном заговоре по уничтожению Земли.
«Дузе»
Пьетро Марчелло
Новый фильм режиссера, известного по адаптации «Мартина Идена». Это байопик итальянской актрисы Элеоноры Дузе, посвященный ее возвращению на сцену после Первой мировой войны. Заглавную роль исполнила Валерия Бруни-Тедески.
«Хорошо сделанный фильм»
Франко Мареско
Любимец Венецианского фестиваля Франко Мареско снял фильм о культовом актере и режиссере Кармело Бене, который сыграл в «Царе Эдипе» у Пазолини и реформировал итальянский театр.
«Сирота»
Ласло Немеш
Автор «Сына Саула» и «Заката» возвращается с новым фильмом. Действие разворачивается в 1957 году в Будапеште после Венгерского восстания. Главный герой, 12-летний мальчик, узнаёт правду о том, как его мать выжила во время Второй мировой войны.
«Посторонний»
Франсуа Озон
Экранизация знаковой повести Альбера Камю, которая иллюстрирует идеи экзистенциализма. Роль Мерсо исполнил Бенжамен Вуазен, снимавшийся у Озона в фильме «Лето’85».
«Метод исключения»
Пак Чхан-ук
Черная комедия режиссера «Олдбоя» основана на романе «The Ax» Дональда Э. Уэстлейка (в 2004 году его уже экранизировал Коста-Гаврас). Главный герой — мужчина (Ли Бён-хон, звезда «Игры в кальмара» и «Я видел дьявола»), который потерял работу и теперь устраняет конкурентов в борьбе за новую должность.
«Под облаками»
Джанфранко Рози
Известный документалист посвятил свой фильм Неаполю и Помпеям, которые находятся рядом с Везувием. В ленте Рози прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино.
«Крушащая машина»
Бенни Сэфди
Первый фильм Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»), снятый без его брата Джоша. Это байопик бойца ММА Марка Керра, которого сыграл загримированный Дуэйн Джонсон. Спортивную драму выпускает А24.
«Девочка»
Шу Ци
Режиссерский дебют тайваньской актрисы Шу Ци («Убийца»). Подробности сюжета пока неизвестны, но это полностью оригинальный проект, который также написан самой Шу Ци.
Вне конкурса
Fiction
- Chien 51, Седрик Жименес (фильм закрытия)
- «Проповедь в пустоту», Хилал Байдаров
- «После охоты», Лука Гуаданьино
- «Маэстро», Андреа Ди Стефано
- L’Isola di Andrea, Антонио Капуано
- «Скарлет», Мамору Хосода
- «Последний викинг», Андерс Томас Йенсен
- «В руке Данте», Джулиан Шнабель
- «Долина улыбок», Паоло Стрипполи
- «Взрывное устройство», Гас Ван Сент
- «Орфей», Virgilio Villoresi
Non-fiction
- Kabul, Between Prayers, Абузар Амини
- Ferdinando Scianna — Il Fotografo Dell’Ombra, Роберто Андо
- Marc by Sofia, София Коппола
- I Diari di Angela — Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo, Ерванд Джаникян, Анджела Риччи Лукки
- Ghost Elephants, Вернер Херцог
- Baba Wa Al-Qadhafi (My Father and Qaddafi), Jihan K
- The Tale of Sylian, Тамара Котевска
- Nuestra Tierra, Лукресия Мартель
- Remake, Росс Макэлви
- Kim Novak’s Vertigo, Александр О. Филипп
- Cover-Up, Лора Пойтрас, Марк Обенхаус
- Broken English, Джейн Поллард, Ян Форсис
- Notes of a True Criminal, Александр Роднянский, Andriy Alferov
- «Дневник режиссера», Александр Сокуров
- Back Home, Цай Минлян
Series
- «Портобелло», Марко Беллоккьо
- «Пророк», Энрико Мария Артале
- Etty, Хагай Леви
- «Флорентийский монстр», Стефано Соллима
Film & Music
- Francesco de Gregori Nevergreen, Stefano Pistolini
- Newport and The Great Folk Dream, Robert Gordon
- Nino. 18 Giorni, Toni d’Angelo
- Piero Pelù Rumore Dentro, Франческо Фэй
Короткий метр
- Origin, реж. Янн Артюс-Бертран
- Boomerang Atomic, Рашид Бушареб
- How to Shoot a Ghost, Чарли Кауфман
Секция «Горизонты»
- Mother, Теона Стругар Митевска
- Divine Comedy (Komedie Elahi), Али Асгари
- Hiedra, Ana Cristina Barragán
- Il Rapimento Di Arabella, Каролина Кавалли
- Strange River (Estrany Riu), Jaume Claret Muxart
- Lost Land (Hara Watan), Акио Фудзимото
- Grand Ciel, Akihiro Hata
- Rose of Nevada, Марк Дженкин
- Late Fame, Кент Джонс
- Milk Teeth (Dinti De Lapte), Михай Минкан
- Pin de fartie, Алехо Могильянски
- Father (Otec), Тереза Нвотова
- En El Camino, Дэвид Паблос
- Song of Forgotten Trees, Anuparna Roy
- Un Anno di Scuola, Лаура Самани
- The Souffleur, Гастон Солники
- Barrio Triste, Stillz
- Human Resource, Навапол Тхамронграттанарит
- Funeral Casino Blues, Roderick Warich