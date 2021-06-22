Почему «Ковбой Бибоп» — культовое аниме

Почему «Ковбой Бибоп» — признание в любви разным жанрам кино, от нуара до спагетти-вестерна? Каким образом режиссер Синъитиро Ватанабэ стилизует аниме под игровые фильмы? Почему для драматургии сериала так важен саундтрек, написанный композитором Ёко Канно? И что не так с игровым ремейком от Netflix?

В этом видеоэссе разбираем культовый сериал «Ковбой Бибоп» — изысканный жанровый микс и одно из лучших аниме в истории.