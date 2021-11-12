Чем нам дорог «Ковбой Бибоп» и полюбим ли мы ремейк от Netflix

19 ноября на Netflix вышла адаптация культового аниме «Ковбой Бибоп» — игровая, с живыми актерами. Разбираемся, смог ли новый сериал передать дух анимационного оригинала и вообще хорош ли он.



О чем вообще «Ковбой Бибоп»?

В постапокалиптическом будущем 2071 года колонизированный людьми космос переживает волну разгула преступности. Профессия охотника за головами стала очень популярной, любой желающий может назваться ковбоем и отправиться ловить бандитов, чтобы получить вознаграждение. Именно этим зарабатывает себе на жизнь разношерстная команда космического корабля «Бибоп». Так было в аниме и так же осталось в сериале — сеттинг и все повороты сюжета тут сохранились.

Почему с ним так носятся? Это действительно какой-то хит?

Вообще-то, история оригинального аниме «Ковбой Бибоп» началась с внушительного провала (обычный сценарий для фильма, ставшего впоследствии культовым).

В конце 1990-х после успеха «Евангелиона», запустившего новый виток популярности жанра меха, Японию накрыло повальным увлечением гигантскими роботами и космическими кораблями. Bandai, компания по производству игрушек, решила использовать для продвижения своей продукции созданный под заказ сериал, действие которого происходило бы в космосе (больше кораблей!) и герои которого бы постоянно ввязывались в перестрелки (больше экшена!). Они наняли начинающего режиссера Синъитиро Ватанабэ и дали ему полную творческую свободу. Все, что от него требовалось, — сделать аниме, по мотивам которого можно будет выпустить широкую линейку игрушек.

Самому Ватанабэ, большому поклоннику западной культуры, хотелось снимать кино с размахом. И он воспользовался размытыми требованиями Bandai, чтобы воплотить свое видение.

Придуманный Ватанабэ мрачный и пессимистичный мир был населен сложными героями с богатыми предысториями. В сюжетах, написанных Кэйко Нобумото, смешиваются драма, юмор, философия, ирония и бесконечные отсылки к голливудскому кино. А команда аниматоров визуализировала все это максимально похоже на стилистику игрового экшен-фильма — со сложными ракурсами воображаемой камеры, динамичным монтажом и реалистично переданными движениями героев.

Но, как только Ватанабэ показал первые сцены своего космического вестерна Bandai, в компании поняли, что об игрушках тут не может быть и речи. Сложное и местами жестокое аниме было, очевидно, предназначено для взрослой аудитории в вечернем слоте вещания. Проект ушел дочерней компании заказчиков — Bandai Visual. С ее поддержкой аниме было закончено и в 1998 году со скрипом добралось до телеэкранов.

Японские зрители приняли новинку прохладно. Рейтинги были низкими даже для вечернего слота, и канал TV Tokyo убрал «Ковбоя» из эфира, показав всего 13 эпизодов. После такого провала сериал с переменным успехом дрейфовал по небольшим каналам, пока в 2001 году «Ковбоя» не купил Cartoon Network для показа в ночном блоке Adult Swim. Память о 11 сентября была еще свежа, поэтому несколько эпизодов, сюжеты которых были связаны с терроризмом (вроде «Sympathy for the Devil» и «Cowboy Funk»), убрали из эфира и показали позже. Американская публика «Ковбоя» приняла и полюбила: ей пришелся по душе мрачный проработанный мир, мультикультурность; узнаваемые отсылки к любимым фильмам — от «Чужого» и «Отчаянного» до боевиков с Брюсом Ли; напряженная драматургия, медленно раскрывающая сложные характеры и биографии героев; нуарная рисовка со всеми клише — резкими тенями, загадочными силуэтами, сигаретным дымом и розами, падающими на мокрый асфальт. Музыка тоже сыграла свою роль: саундтрек аниме был настоящей одой любви к джазу, блюзу и кантри. Ватанабэ так обожал эти типично американские музыкальные стили, что даже эпизоды назвал «сейшенами».

Вскоре после успеха в Америке «Ковбоя» распробовали и на остальных рынках, включая Японию. С тех пор сериал прочно занял место в списках культовых.

Слухи об игровом сериале по мотивам аниме появились еще в 2008 году. Тогда предполагалось, что продюсером шоу снова будет Синъитиро Ватанабэ, а роль Спайка сыграет Киану Ривз. Разумеется, такие новости вызвали невероятный энтузиазм у фан-базы. Но тот проект закрыли. Вновь о ремейке заговорили уже в 2017-м. Сценаристом стал Кристофер Йост (который работал над фильмом «Тор: Рагнарёк»), а главные роли получили Джон Чо («Звездный путь», «Поиск»), Мустафа Жакир, Даниэлла Пинеда и Алекс Хэссел.

Как изменились главные герои и кто их играет?

Экипаж «Бибопа» с самого начала состоял из отставного копа Джета Блэка и участника марсианского преступного синдиката Спайка Шпигеля. Позже к ним присоединились очень умный корги Айн, ничего не помнящая о своем прошлом аферистка Фэй Валентайн и гениальный ребенок-хакер Эдвард. Главным антагонистом в аниме был бывший друг и соратник Спайка по синдикату — Вишез, который стремился захватить власть.

Джон Чо, Мустафа Жакир, Даниэлла Пинеда

Спайк Шпигель в аниме почти всегда вел себя как ленивый и несерьезный раздолбай, который способен за считанные секунды собраться и в одиночку одержать победу над целой армией. В сериале его играет Джон Чо, и его Спайк — сдержанный, уставший от всего мужчина, который как будто ничего не чувствует. Поначалу это огорчает, но к середине сериала герой немного оживает и становится чуть больше похожим на анимешный прототип.

Джету Блэку (его играет Мустафа Жакир), кроме нуарных флешбэков во времена службы в полиции, придумали семейную историю с бывшей женой и дочкой, но из-за этого он стал похожим на стандартного бывшего копа из любого бадди-муви, и даже его отношения со Спайком подстроились под этот стереотип.

Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) в адаптации превратилась из аферистки в охотницу за головами, но здесь она по-прежнему пытается реконструировать свое прошлое, напрочь забытое после погружения в криогенный сон. Пинеда — сердце сериала! Время от времени ее обаяние и непосредственность так и хочется размножить и поделиться им с Чо и Жакиром. Очаровательнее нее, пожалуй, только корги (но кто вообще может соперничать с этой милой собакой?).

Алекс Хэсселл

Холодного и расчетливого наследника преступного синдиката Вишеза играет Алекс Хэсселл (Прозрачный из «Пацанов»), и в его исполнении главный злодей превратился в нервного трусоватого позера, который все время ходит, выпучив глаза и оскалившись. Это выглядит как угодно, но только не грозно и пугающе.

А вот хакер Эдвард с командой «Бибопа» в сериале так и не встретился (точнее, не встретилась: в аниме быстро выясняется, что Эд — девочка). Скорее всего, ее оставили на гипотетически возможный второй сезон.

Экшен на месте?

Боевые сцены — гордость оригинального аниме. Их рисовали с увеличенным числом кадров, а в качестве референсов для них часто использовались сцены из культовых боевиков и фильмов о боевых искусствах. Например, поединок Спайка с Абдулом Хакимом во втором эпизоде — большая отсылка к «Игре смерти», последнему фильму Брюса Ли.

Конечно, странно сравнивать анимационный и живой экшен, но в том, что касается динамизма и хореографии новый сериал не уступает оригинальному аниме. Перестрелки, восточные единоборства, массовые драки, воздушные и космические бои — все это имеется. Хотя, конечно, в живом исполнении все это выглядит более привычно и не так эффектно.

Мир все такой же разнообразный?

О да! Создатели сериала последовали примеру художника-постановщика аниме Дзюнъити Хигаси и наполнили сериал деталями и мелочами. Планеты выглядят обжитыми, космические корабли — в меру потасканными, а интерьеры, пейзажи и виды городов радуют тем самым культурным разнообразием из оригинала. Рекламные щиты и вывески написаны на самых разных языках, включая английский, французский, испанский, русский, китайский, корейский и японский.

Население мира тоже пестрое: этнически разнообразные персонажи говорят с яркими акцентами, время от времени вставляя в речь словечки на родных языках. Обошлось ли без русских злодеев? Спойлер: нет.

Как дела с юмором?

Раздолбайский и легкий юмор — одна из фишек оригинального «Ковбоя». В промежутках между погонями за бандитами герои аниме погружены в свою рутину и часто ведут себя нелепо и комично. Чаще всего забавные бытовые зарисовочки в начале и конце серии призваны оттенить драму в кульминации, но есть эпизоды, которые полностью держатся на абсурде (посмотрите серию «Toys in the Attic», вы не пожалеете!). Только в финале юмор отходит на дальний план, уступая место драме Спайка.

Сериал же от начала до конца выглядит слишком серьезно. Да, герои исправно выдают шутки (в основном довольно пошлые), но как будто в строго отведенное для этого время. Они не позволяют себе лишний раз подурковать и расслабиться — нужно двигать сюжет; эпизодов мало, а событий много. Комичные моменты с участием второстепенных героев тоже смотрятся очередными галочками в чек-листе сценаристов: «Мы пошутили».

А что с драматургией?

Мустафа Жакир и Джон Чо

С ней все тоже печально. Из аниме в сериал перекочевали только основные и лежащие на поверхности темы и конфликты. Выкручено до предела все, что связано с семьей (американцы такое обожают!), а моральные дилеммы героев, наоборот, максимально упрощены. В одной из серий аниме Джету и Спайку пришлось решать судьбу парализованного человека, оцифрованный разум которого совершал преступления. В сериале этот сюжет переработали и сделали искусственный интеллект просто программой, которую можно выключить, обойдя защитные алгоритмы. Либо авторы сериала постеснялись перегружать эпизоды, либо просто решили не отвлекать зрителей от экшена и красивой картинки.

Вердикт

Новый «Ковбой» вроде бы старается творчески подойти к пересказу оригинала: раскрывает героев по-своему, дает им другую мотивацию и испытания, разбирает старые приключения на кусочки и делает из них новые, меняет финал с замахом на второй сезон. В общем, списывает домашку, но не слово в слово. Однако на выходе получается средний приключенческий сериал, который можно посмотреть краем глаза за два-три вечера. Новому «Ковбою» заметно не хватает легкости, оригинальности и одновременно глубины — сочетания качеств, которые и сделали оригинал культовым. Но это вполне ожидаемо: ремейк просто идет по следам произведения, которое в свое время было революционным.

Так что, если вы просто хотите посмотреть космоковбойский экшен с отсылками к «Ковбою Бибоп», вперед на Netflix. А если вам нужно что-то воссоздающее отчаянную и лихую атмосферу аниме, но не копирующее его сюжет с ученической робостью — вам на борт «Светлячка» Джосса Уидона.