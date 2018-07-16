Как «Светлячок» покорил вселенную

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про сериал «Светлячок», чьим сценаристом и режиссером был Джосс Уидон. Телеканал FOX отменил сериал даже до финала первого сезона, но «Светлячок» успел стать культовым.

Что такое космический вестерн? Какой фильм послужил для Джосса Уидона источником вдохновения при создании истории про разношерстную компанию в замкнутом пространстве? Какие необычные визуальные решения пришлось искать режиссеру и оператору из-за нехватки бюджета? И как первая главная роль Нэйтана Филлиона сделала его кумиром миллионов?

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Автор: Анна Власова, Григорий Игнатьев

Фото: 20th Century Fox TV / «Легион-Медиа», A.F. Archive / «Легион-Медиа»