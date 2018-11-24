Зачем Паоло Соррентино сталкивает в одном саундтреке классику и современную музыку? В чем подход режиссера похож на фильмы Квентина Тарантино? Как Соррентино заставляет композиторов раз за разом переписывать музыку к своим фильмам, чтобы он над ней по-настоящему рыдал? И кому пришла в голову мысль вставить в сериал «Молодой папа» трек «I’m Sexy and I Know It»? Обо всем этом музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает в свежем выпуске подкаста «Шум и яркость».

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: