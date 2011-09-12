Чем Венецианский кинофестиваль отличается от Каннского? Что такое вапоретто? Как драма про гибель палестинской девочки «Голос Хинд Раджаб» разделила жюри? И насколько силен в программе этого года русский след?

Новый выпуск подкаста «Крупным планом» продолжает серию фестивальных спешелов, начатую каннскими дневниками Даулета Жанайдарова. В этом эпизоде редактор видео и подкастов Кинопоиска на протяжении 11 дней фестиваля созванивается с кинокритиками и расспрашивает их, как проходит Венецианский смотр и какие фильмы они считают лучшими.



Про фестиваль рассказывают:

редактор культуры в «Т — Ж» Кира Голубева;

главредка Film.ru и автор канала «киноводство» Настасья Горбачевская;

редактор Кинопоиска Елизавета Кузнецова и бильд-редактор Кинопоиска Валентина Моторина;

обозреватель журнала «Правила жизни» и организатор киновикторин «Кинофан» Егор Москвитин.

Свои любимые фильмы фестиваля рекомендуют: