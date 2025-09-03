«Посторонний», «Рукой Данте» и новый Джармуш: где и когда смотреть фильмы Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль прошел, поэтому самый актуальный вопрос для киноманов теперь — где все это смотреть? Рассказываем, какие фильмы выйдут в российский прокат, а что стоит ждать на зарубежных стримингах.

Основной конкурсе

Где смотреть: с 24 октября на Netflix

После семилетнего перерыва в режиссуру возвращается Кэтрин Бигелоу, лауреатка «Оскара» и признанный мастер политического триллера. Верная себе, она сразу берется за самую острую тему современности, превращая «Дом динамита» в мощное высказывание об угрозе ядерной войны.

Завязка сюжета бросает зрителя в самый эпицентр кризиса: неизвестные запускают ядерную ракету в сторону Соединенных Штатов. Пока в Белом доме и Пентагоне пытаются понять, реальна ли угроза, таймер уже запущен — до падения боеголовки на Чикаго остается 16 минут. История разворачивается через три параллельные перспективы высокопоставленных чиновников и военных, которые в реальном времени пытаются предотвратить катастрофу и не дать развязать Третью мировую войну.

Идея Бигелоу проста и неутешительна: перед лицом ядерного оружия все наши системы контроля и подготовки — лишь иллюзия. Режиссер не тратит времени на полутона. С первых же кадров зрителя погружают в атмосферу паранойи с помощью зловещей музыки, постоянного напряжения и обилия военной терминологии. «Дом динамита» — это прямолинейный и эффективный триллер, который не столько развлекает, сколько пытается докричаться до своего зрителя.

Основной конкурс

Где смотреть: с 7 ноября на Netflix

Гильермо дель Торо мечтал снять «Франкенштейна» много лет и в итоге представил необычную версию знаменитого романа Мэри Шелли, выполненную в своем фирменном стиле.

Оскар Айзек исполнил роль амбициозного и циничного доктора Франкенштейна, который пытается победить смерть. Он находит способ оживить составленного из нескольких трупов человека, но в его эксперимент верит только предприниматель Харландер (Кристоф Вальц), выделяющий на эксперименты внушительный бюджет. В результате научной работы рождается Существо (Джейкоб Элорди), но ученый разочарован своим созданием, тем более что на уме у него теперь только юная невеста младшего брата (Миа Гот).

В новом фильме дель Торо достигает пика визуального мастерства. Режиссер не изменяет себе и делает мир фильма максимально осязаемым и конкретным, с большим вниманием к каждой детали. При этом сердце истории также неизменно и отвечает философии режиссера: даже самый пугающий монстр не может быть страшнее обычного человека.

Основной конкурс

Где смотреть: с 4 декабря в российском прокате («Вольга»)

Корейский мастер Пак Чхан-ук возвращается с антикапиталистическим триллером, снятым по роману Дональда Уэстлейка «Топор». Режиссер, известный своим умением препарировать темные стороны человеческой натуры, вновь погружается в тему мести. На этот раз ее объектом становится не конкретный обидчик, а бездушная система.

Главный герой Ман-су (звезда «Игры в кальмара» Ли Бён-хон) — счастливый семьянин и эксперт в области бумажной промышленности с 25-летним стажем. Его внезапно увольняют и после года унизительных собеседований, и бесперспективных подработок он близок к потере дома. Тогда отчаявшийся Ман-су приходит к радикальному решению: если он не может обойти конкурентов за рабочее место в честной борьбе, он их попросту устранит одного за другим.

В этой истории Пак Чхан-ук смешивает фирменное графическое насилие с неожиданной сентиментальностью. Движущей силой для героя становится не просто желание вернуть себе статус, а отчаянная попытка сохранить счастье своей семьи. В результате получается не просто триллер о мести, но извращенная и трагическая история любви, где путь к семейной идиллии лежит через серию хладнокровных убийств.

Основной конкурс

Где смотреть: с 5 декабря на Netflix

Перед премьерой своего нового фильма Ноа Баумбак успел разочароваться в кино после провала научно-фантастической драмы «Белый шум», написать «Барби» вместе с женой Гретой Гервиг и вернуться в режиссуру благодаря совместной работе с Эмили Мортимер, с которой они работали над сценарием к «Джею Келли».

Джордж Клуни сыграл голливудского актера, который начинает сомневаться в своем жизненном выборе после встречи со старым приятелем (Билли Крудап). Келли положил всю жизнь на алтарь творчества, из-за чего такие «мелочи», как семья и друзья, остались за бортом. Тогда герой решает срочно исправить ситуацию и отправляется в Европу, чтобы наладить отношения с младшей дочерью, потому что со старшей (Райли Кио) у него не получилось. С собой он берет всю свиту, включая парикмахера (соавтор сценария Эмили Мортимер), пиарщицу (Лора Дерн) и верного менеджера (Адам Сэндлер).

«Джей Келли» ни к чему не обязывающий творческий капустник о магии кино. Этим фильмом Баумбак явно пытается ответить самому себе на вопрос о том, почему, несмотря на все лишения и мучения, он продолжает быть режиссером. Поэтому его новая работа больше похожа на коллективный сеанс психотерапии, куда он позвал лучших друзей.

Основной конкурс

Где смотреть: в российском прокате, дата выхода неизвестна («Вольга»)

Победитель Венецианского кинофестиваля. Для ветерана независимого кинематографа это стало первой главной наградой фестиваля класса А за всю его сорокалетнюю карьеру.

Фильм-антология разделен на три части. Первая рассказывает о сестре (Майем Биалик) и брате (Адам Драйвер), которые приезжают с коротким визитом к своему отцу (Том Уэйтс) и пытаются выдавить из себя хоть какой-то диалог, а получается неловко. Примерно то же самое происходит на чаепитии во второй главе, только на этот раз среди участвующих лиц две сестры (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) и их строгая матушка (Шарлотта Рэмплинг). Наконец, в третьей главе близнецы (Люка Сабба и Индия Мур) навещают квартиру недавно погибших родителей и понимают, что ничего про них толком не знают.

«Отец, мать, сестра, брат» — это типичный Джармуш с простыми мизансценами, житейскими диалогами, наивными шутками и пасхалками для своих (например, консьержку в одной из глав сыграла легенда французского кино Франсуаза Лебрун). Откровений от него ожидать не стоит, но те, кто соскучился по любимому режиссеру, точно не разочаруются.

Основной конкурс

Где смотреть: в российском прокате, дата выхода неизвестна (RWV)

Художник и режиссер Джулиан Шнабель, известный своей страстью к искусству, после почти семилетнего молчания возвращается в большое кино с амбициозной экранизацией одноименного романа Ника Тошеса.

Уникальный рукописный манускрипт «Божественной комедии», найденный в библиотеке Ватикана, попадает в руки нью-йоркского мафиозного босса, которому помогает писатель и знаток Данте (Оскар Айзек). Также события происходят в другой временной плоскости, когда великий Данте (тоже Айзек) работал над главным произведением своей жизни. У фильма впечатляющий актерский ансамбль, включающий Джейсона Момоа, Джерарда Батлера, Галь Гадот, Джона Малковича и Мартина Скорсезе.

В своей ленте Шнабель создает высокопарное и эклектичное признание в любви искусству, где сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы. Мартин Скорсезе появляется в образе мудрого старца, Джейсон Момоа примеряет на себя роль итальянского мафиози, а Галь Гадот предстает в виде Венеры Милосской. В результате мы имеем предельно серьезное полотно, которое, несмотря на весь амбициозный замысел, выглядит несколько громоздко.

Основной конкурс

Где смотреть: в российском прокате, дата выхода неизвестна (A-One)

Паоло Соррентино, пройдя путь от нового Феллини до международной славы с «Молодым папой», обращается к более меланхоличным темам наследия и смерти. Для этого он вновь объединяется со своим главным актером и альтер эго Тони Сервилло, который из проводника в мир итальянской политики и богемы превращается в голос самого автора.

Сервилло сыграл вымышленного президента Италии, который доживает последние шесть месяцев своего срока. В это время ему предстоит принять два судьбоносных решения: подписать закон об эвтаназии и выбрать, кого помиловать — женщину, убившую мужа-тирана, или мужчину, задушившего жену с Альцгеймером. Однако эти глобальные проблемы волнуют стареющего президента куда меньше, чем тоска по умершей 8 лет назад супруге и мучительные вопросы об их общем прошлом.

В «Помиловании» Соррентино отказывается от привычной барочности и дольче вита. На смену вечеринкам и полуобнаженным телам приходят строгие государственные интерьеры и печальные старики. Хотя визуальная выверенность кадра остается безупречной, фильм пронизан меланхолией и размышлениями о смерти. Режиссер на удивление прямолинеен, давая ответы на все поставленные вопросы, будто пишет завещание. Картина получилась одной из самых итальянских в его карьере: это сентиментальный и торжественный гимн родине, который можно не прочувствовать до конца без знания локального контекста.

Основной конкурс

Где смотреть: в российском прокате, дата выхода неизвестна (A-One)

Франсуа Озон берется за экранизацию одного из столпов мировой литературы — романа Альбера Камю «Посторонний». Для самого Озона это не просто творческий вызов, но и способ вернуться к личной истории: его дед служил в Алжире, работа над фильмом стала для режиссера возможностью исследовать тяжелое молчание, которое до сих пор окружает общее колониальное прошлое Франции и Алжира.

Действие разворачивается в 1938 году. Главный герой, скромный служащий по имени Мерсо, не проливает ни слезинки на похоронах матери. На следующий день он заводит роман с коллегой и быстро возвращается к своей рутинной жизни. Однако его спокойствие нарушает сомнительный сосед Раймон, который втягивает Мерсо в свои темные дела, пока в один из знойных дней на пляже не происходит трагическое событие, навсегда меняющее жизнь героя.

Озону удается создать гнетущую атмосферу французского колониального правления, но сам образ главного героя из печального превращается в нигилистический и со временем все больше размывается. В итоге «Посторонний» похож на лихорадочный сон об эпохе, сам по себе любопытный, но бесконечно далекий от великого первоисточника.

Вне конкурса

Где смотреть: в российском прокате, дата выхода неизвестна («Парадиз»)

Легенда американского независимого кино Гас Ван Сент прерывает затянувшийся творческий отпуск, чтобы вновь обратиться к своей излюбленной теме — борьбе маленького человека против бездушной системы. В новом фильме он берет реальный криминальный сюжет из 1970-х, который находит тревожный отклик в современности.

В основу сюжета легла история Энтони «Тони» Киритсиса (Билл Скарсгард), который 8 февраля 1977 года взял в заложники президента ипотечной компании Ричарда Холла (Дэйкер Монтгомери). Вооружившись обрезом, чей спусковой крючок был соединен с головой заложника «проводом мертвеца», Тони потребовал 5 млн долларов, полный иммунитет от преследования и, что самое важное, личных извинений за то, что компания его обманула и лишила причитавшегося ему.

Ван Сент не пытается идеализировать своего героя (тот импульсивен и, возможно, не слишком умен), однако симпатии полностью на стороне отчаявшегося. Главными злодеями здесь выступают кредиторы, которые, не нарушая закона формально, уничтожают маленького человека морально и финансово.

Вне конкурса

Где смотреть: Amazon Prime Video, дата цифрового релиза неизвестна

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино вторгается на неожиданную для себя территорию — в мир американской академической среды, — чтобы создать токсичный психологический триллер, исследующий серые зоны морали.

Сюжет разворачивается в стенах Йельского университета. Профессор философии Альма (Джулия Робертс) находится в шаге от получения бессрочного контракта, когда ее любимая студентка Маргарет (Айо Эдебири) обвиняет в изнасиловании их общего коллегу и друга Хэнка (Эндрю Гарфилд). Тот, в свою очередь, утверждает, что девушка мстит ему за то, что он уличил ее в плагиате. Альма оказывается в центре конфликта, вынужденная выбирать между профессиональной этикой и личными симпатиями.

Гуаданьино смещает фокус с вопроса о виновности на сложные отношения между двумя женщинами разных поколений. Картина, вдохновленная стилистикой Вуди Аллена и «Тар», визуально и музыкально создает нуарную атмосферу дискомфорта (за саундтрек отвечают Трент Резнор и Аттикус Росс). Главным двигателем фильма становятся актерские работы: все персонажи здесь — ненадежные рассказчики, искренне считающие себя героями. Особенно выделяется Джулия Робертс, чья героиня переживает болезненную трансформацию. Это, безусловно, одна из лучших ее ролей за последнее десятилетие.

Автор: Тамара Ходова