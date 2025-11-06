Что смотреть дома: «Франкенштейн» с Джейкобом Элорди, Скала в UFC и покер с Сашей Бортич

Гильермо дель Торо экранизировал любимую книгу, а Дуэйн Джонсон сыграл чемпиона сложной судьбы. Отдел по борьбе со сказочными преступлениями теперь работает в Санкт-Петербурге, а создатель «Во все тяжкие» борется с вирусом счастья. А еще спорт — хоккей, единоборства и много футбола. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

«Трудные подростки» встречают «Шулеров»

Где смотреть: Кинопоиск, Wink

Азартный проект Рустама Ильясова, снявшего «Трудных подростков». В погоне за легким заработком соседи по коммуналке Витя, Ега и Бек (Артём Кошман, Тимофей Елецкий и Улан Адамбаев) превращают одну комнату в покерный клуб. Вскоре друзья оказываются под колпаком сотрудника ОБЭП (Пётр Скворцов), который угрожает тюрьмой и требует полмиллиона. Парни решают продолжить работу казино с помощью профессиональной дилерши (Александра Бортич), которая из-за вебкам-прошлого сбежала из аналогичного заведения с криминальным авторитетом во главе. Сценарий для шоу написали авторы комедий «Кибер-Иван» и «Тетя Марта» Арсений Ванин и Артём Скуба. Автор Кинопоиска Оля Краснова считает, что бодрым юмором, броским визуалом и общим авантюрным драйвом сериал может подкупить аудиторию, соскучившуюся по актуально смелым «Трудным подросткам».

Подробнее о сериале:

Проект мечты Гильермо дель Торо, показанный в Венеции

Где вышло: Netflix

Мексиканский визионер почти 20 лет грезил экранизацией романа Мэри Шелли, ведь книга повлияла на все его творчество. Роль монстра могли сыграть Даг Джонс и Эндрю Гарфилд, но в итоге в гримерке часами страдал Джейкоб Элорди из «Эйфории». Середина XIX века, Виктор Франкенштейн (Оскар Айзек) на деньги торговца оружием Генриха Харландера (Кристоф Вальц) проводит амбициозные эксперименты. Когда у него получается двухметровое создание из кусков мертвых тел, ученый отрекается от него, но детище начинает его преследовать. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он получил смешанные отзывы. «Много дизайна, ноль атмосферы», — написал кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский. Второстепенные и эпизодические роли сыграли Миа Гот, Чарльз Дэнс, Дэвид Брэдли, Ларс Миккельсен и Феликс Каммерер.

Подробнее о фильме:

Загадочный проект Винса Гиллигана о пандемии счастья

Где смотреть: Apple TV — с 7 ноября

Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Разочарованная жизнью писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн из «Сола») пытается разобраться, почему всех других людей в мире неожиданно поразил некий вирус счастья. Научно-фантастический сериал уже продлен на второй сезон. В первом будет девять эпизодов. Съемки проходили в любимом городе Гиллигана Альбукерке, штат Нью-Мексико. Помимо Сихорн, в главных ролях числятся Каролина Выдра («Злой город») и Карлос Мануэль Весга («Как стать миллионером»).

Борьба со сказочными преступлениями продолжается в Санкт-Петербурге

Где смотреть: Okko

Лёха (Николай Наумов) и агенты отдела по борьбе со сказочными преступлениями отправляются в Санкт-Петербург, где им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок), отыскать Василису (Ева Смирнова) и сорвать новый план Кощея. В городе москвичей встречают говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Среди новых сказочных персонажей — хозяйка Медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани, Огневушка-поскакушка, Тролли и Анна Семенович. В городском фэнтези также снялись Илья Соболев, Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий и Дарья Мельникова. Режиссером вновь выступил Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), а шоураннером — Александр Носков («Капельник» и «Гости из прошлого»).

Подробнее о сериале:

Другие новинки

Дуэйн Джонсон сыграл чемпиона UFC у брата Сэфди

Где вышло: Amazon Prime Video

В этом году режиссерский дуэт, подаривший нам «Хорошее время» и «Неограненные алмазы», окончательно распался. Зато каждый из братьев Сэфди в одиночку снял по спортивной драме для студии А24. Бенни, ярко проявивший себя как актер в «Оппенгеймере», взялся за байопик Марка Керра. Чемпион по вольной борьбе, в 1990-е он пробует себя в новом предприятии под названием «смешанные единоборства». На пути к титулу чемпиона UFC он сталкивается с могучими соперниками и зависимостями, переживает нелегкие времена в отношениях с возлюбленной (Эмили Блант) и самим собой. В американском прокате кино провалилось, однако в Венеции получило приз за режиссуру и явно поучаствует в оскаровской гонке. Станислав Зельвенский, впрочем, считает, что Сэфди снял «немного нелепое бесформенное кино», застрявшее между «Бешеным быком» и боевиками про кумите с Ван Даммом.

Подробнее о фильме:

Один из лучших отечественных фильмов последних лет

Где смотреть: Кинопоиск, Wink — с 8 ноября

Меланхоличная и актуальная мелодрама выпускницы МШК Анны Кузнецовой, получившая главный приз на фестивале «Маяк». Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые отправляются в осенний Сочи на фестиваль «Россия. Театр. Дети» в сопровождении строгого завуча и инфантильной учительницы (Дарья Савельева и Полина Кутепова). Женщины постепенно находят общий язык, но спектакль то и дело оказывается под угрозой из-за многочисленных несуразностей цензурного толка. Продюсером картины выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). Критики хвалят кино за «блистательную иронию над скрепами нашего общества». С тех пор Кузнецова сняла сериал «Дыши».

Подробнее о фильме:

Американская история правосудия с Ким Кардашьян

Где вышло: Hulu

Феминистская юридическая драма Райана Мёрфи с ярчайшим ансамблем. Разведенная адвокатесса Эллура Грант открывает в Лос-Анджелесе агентство, где опытные специалистки представляют только интересы женщин. Справятся ли они с постоянной агрессией патриархального мира? В главной роли снялась Ким Кардашьян, которая сейчас получает адвокатскую лицензию. Ее отец Роберт Кардашьян защищал в суде О. Джей Симпсона — этому делу Мёрфи посвятил первый сезон «Американской истории преступлений». Оттуда во «Всё честно» перекочевала любимица шоураннера Сара Полсон, а другие роли исполнили Наоми Уоттс, Ниси Нэш, Гленн Клоуз, Дженнифер Джейсон Ли, Элизабет Беркли, Брук Шилдс, Грейс Гаммер и Тияна Тейлор из «Битвы за битвой». На Rotten Tomatoes у сериала впечатляюще низкие 6% «свежести». «Невозможно смотреть», «ужасно», «безвкусно», пишут критики.

Трогательная страшилка для юных зрителей и их родителей

Где смотреть: Кинопоиск — с 9 ноября

Детский хоррор для всей семьи про 10-летнюю девочку Эмбер, чья любовь к изображению разных плотоядных монстриков пугает ее отца-вдовца и учителей. Когда альбом с рисунками девочки падает в волшебный пруд, страшно милые существа оживают и атакуют городок. Режиссер-дебютант Сет Уорли называет фильм смесью из «Парка Юрского периода» и «Головоломки». Рейтинг «Ужастиков» на Rotten Tomatoes впечатляет — 95% «свежести». Критики хвалят кино за юмор, изобретательность и гуманизм.

Детектив со звездой «Наследников»

Где вышло: Peacock

Экранизация бестселлера из списка Sunday Times c Сарой Снук в главной роли. Марисса Ирвин переехала в городок неподалеку от Дублина вместе с сыном Майло. Отправившись в гости к новому другу, мальчик исчезает, а по адресу, который он оставил, про него впервые слышат. Ключевые подозреваемые — четыре женщины, которые могли быть как-то причастны к похищению. Адаптацией романа Андреа Мары занималась Меган Галлахер («Волк», «Под подозрением»), а режиссировали сериал Кейт Дэннис («Беги») и Минки Спиро («Заговор против Америки»). Других жительниц города сыграли Дакота Фаннинг, София Лиллис и Эбби Эллиотт, а Майкл Пенья исполнил роль детектива.

В божественной комедии Киану Ривз учит не гнаться за деньгами

Где вышло: Amazon Prime Video — c 7 ноября

Ангел-хранитель Габриэль (Ривз) спускается на Землю, чтобы доказать неудачнику Арджу (Азиз Ансари), что счастье приносят не деньги. Для этого он заставляет подопечного обменяться телами с его богатым и успешным работодателем Джеффом (Сет Роген). Увы, в результате Габриэль теряет ангельские крылья и остается жить на Земле. Дебютная комедия Азиза Ансари, создателя сериала «Мастер не на все руки». Антикапиталистическая притча пока что собрала 16 млн долларов при бюджете в 30 миллионов, но зато получила неплохие оценки критиков (на Rotten Tomatoes рейтинг составил 77%).

Возвращение хоррор-хита с Итаном Хоуком

Где вышло: Amazon Prime Video

Несколько лет назад режиссер Скотт Дерриксон, известный по «Синистеру» и «Доктору Стрэнджу», экранизировал рассказ Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Сборы ретрохоррора о маньяке в маске, который крадет детей, в десять раз превысили бюджет, поэтому без сиквела нельзя было обойтись. Прошло четыре года после того, как Финн (Мэйсон Темз) убил своего похитителя — инфернального маньяка по прозвищу Граббер (Итан Хоук). Однако убийца, мерзнущий в ледяном аду, находит способ вновь терроризировать парня и его сестру Гвен (Мадлен Макгроу) с помощью кошмарных методов Фредди Крюгера. Повторить успех оригинала Дерриксону не удалось, но и разочарованными, судя по оценкам и сборам, зрители не ушли.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Ловим новую волну с Жан-Люком Годаром

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — одна из любимых лент Квентина Тарантино, в честь которой он назвал свою кинокомпанию A Band Apart.

Скучающие приятели-киноманы Артур и Франц (Сами Фре и Клод Брассёр) знакомятся на курсах английского с Одиль (Анна Карина). Вместе троица, погрузившаяся в водоворот дружбы, флирта и ревности, решает украсть крупную сумму денег из особняка тети девушки. Когда в дело вмешивается дядя Артура, легкая авантюра превращается в опасное предприятие. Драматичный нуар Жан-Люка Годара, ставший одним из знаковых фильмов французской новой волны. Сам режиссер описывал кино как смесь из «Алисы в Стране чудес» и Франца Кафки. Отсылки к «Банде аутсайдеров» можно обнаружить в «Мечтателях», «Маньяке» и «Криминальном чтиве».

Подробнее о фильме:

Авторы «Черного зеркала» и «Теда Лассо» изобрели идеальный Tinder

Где смотреть: Амедиатека

В будущем люди смогут находить идеальных партнеров благодаря приложению-оракулу. В шести самостоятельных новеллах, в которых сыграли Малин Акерман («Хранители»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Билл Скарсгард («Оно»), Сара Снук («Наследники») и Нэйтан Стюарт-Джарретт («Отбросы»), сценаристы Уильям Бриджес («Черное зеркало») и Бретт Голдстин («Тед Лассо») расскажут о плюсах, минусах и подводных камнях личной жизни, где все решает алгоритм.

Подробнее о сериале:

Тильде Суинтон — 65!

Выдающаяся английская актриса последние годы собирает урожай почетных наград, ее вклад в историю кино уже отметили на Венецианском и Берлинском кинофестивалях. На смотре острова Лидо 30 лет назад и состоялась премьера «Орландо» Салли Поттер, где Суинтон сыграла повесу-аристократа, которому запретила стареть сама королева. Приключения Орландо охватывают период в 350 лет: за это время он успевает влюбиться в дочь русского посла, увлечься поэзией, сделать политическую карьеру и превратиться в женщину. В основу костюмированного фэнтези лег роман Вирджинии Вульф. Кстати, фильм частично снимали в Санкт-Петербурге, а оператором выступил создатель «Иди и смотри» Алексей Родионов.

Подробнее о фильме:

Стильный нуар с Расселом Кроу, Гаем Пирсом и Ким Бейсингер

Экранизация бестселлера Джеймса Эллроя, чей другой роман о Голливуде лег в основу фильма «Черная орхидея». Лос-Анджелес 1950-х, трое непохожих детективов ведут расследование серии убийств. След приводит их к сети девушек по вызову, с которой связаны влиятельные люди и даже представители закона. Фильм снял Кёртис Хэнсон, режиссер «8 мили» и «Вундеркиндов». В звездном ансамбле, кроме Кроу, Пирса и Бейсингер, участвуют Кевин Спейси, Джеймс Кромуэлл, Дэнни ДеВито и Дэвид Стрэтэйрн. «Секреты» удостоились девяти номинаций на «Оскар» и принесли статуэтки Бейсингер и сценаристу Брайану Хелгеленду.

Подробнее о фильме:

Специальный выпуск — про хорроры!

Стендап-комик Сева Ловкачёв, блогер Алексей Луцай и журналистка Аля Александрова обсуждают, как фильмы ужасов стали главным жанром современности, вспоминают, чего боялись в детстве (оплывающее лицо в «Индиане Джонсе»!), и угадывают культовые сцены по звуковой дорожке. Кроме этого, в октябрьском эпизоде ведущие продолжают выносить вердикты главным фильмам и сериалам месяца. Правда ли «Битва за битвой» — лучший фильм года? Чем удивляет Данила Козловский в триллере «Бар „Один звонок“»? И какими новостями — странными, смешными, важными — запомнится октябрь? В постоянной рубрике «Презентация месяца» Аля Александрова рассказывает, почему Леонардо ДиКаприо — самый мемный актер в истории мемов и актеров.

Спорт

Хоккей недели: игры выходных

Топ-матч претендентов на Кубок

Главная хоккейная вывеска выходных: действующий обладатель Кубка Гагарина примет одного из претендентов на победу в нынешнем сезоне. «Ак Барс» уже встречался с «Локомотивом» в конце октября — и на домашней арене сумел одержать минимальную победу. 8 ноября Яшкин, Хмелевский и Барабанов попробуют сделать еще одно громкое заявление.

Единоборства недели: PWL 10 и UFC Fight Night

Борьба в Москве и ММА в Вегасе

8 ноября Кинопоиск эксклюзивно покажет 10-й турнир Professional Wrestling League (PWL) с участием борцов из 14 стран мира. Олимпийские чемпионы Заур Угуев и Юи Сусаки, чемпионы мира Эльданиз Азизли и Абасгаджи Магомедов — на турнире PWL соберет элитных представителей вольной, греко-римской и женской борьбы. Старт прямого эфира — в 20:00 по Москве.

Восьмой бой Габриэля Бонфима в главном ММА-промоушене мира возглавит кард. Бразилец проиграл в UFC всего раз, он умеет проводить удушающие приемы и попробует применить этот навык против ветерана Рэнди Брауна. В главном карде также выступит Муслим Салихов: Король кунг-фу вновь на серии из трех побед, два последних боя завершил зрелищными нокаутами. Его соперник серб Урош Медич выступает практически дома — из восьми боев в UFC семь он провел на турнирах в Лас-Вегасе. Бои предварительного карда начнутся 9 ноября в полночь по Москве. В 01:55 стартует основной кард.

Российский футбол недели: 15-й тур РПЛ

Положение команд в середине сезона

К вечеру воскресенья в чемпионате России будет сыграна ровно половина всех матчей.

ЦСКА преследует лидера. Чтобы вернуться в чемпионскую гонку, армейцам нужно побеждать махачкалинское «Динамо». «Крылья Советов» примут «Зенит», идущий в тройке лидеров. «Локомотив» забивает больше всех и надеется сохранить этот статус после матча с «Оренбургом».

«Краснодар» уверенно движется к защите титула, вечером 9 ноября черно-зеленым предстоит сыграть против сенсации сезона. «Балтика» — на четвертом месте в таблице, у калининградцев самая надежная оборона в лиге.

Европейский футбол недели: матчи выходных

Игры кандидатов на чемпионство в Испании и Италии

«Райо Вальекано» предстоит проверить степень неудержимости Килиана Мбаппе — мадридцы сыграют дерби с «галактикос» в 18:15 по Москве 9 ноября. А в 23:00 «Сельте» выйдет на поле домашнего стадиона «Балаидос», чтобы доказать: доставить проблемы великолепной «Барселоне» могут не только «Реал» и «Брюгге».

В главном матче тура Серии А встретятся «Интер» и «Лацио». Амбиции клуба из Милана распространяются на чемпионат Италии и Лигу чемпионов, где «Интер» не знает поражений. В сложном матче с «Лацио» футболистам Кристиана Киву придется доказать готовность быть успешными в условиях сложного графика.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Егор Алеев / ТАСС, United World Wrestling / Getty Images, Сергей Савостьянов / ТАСС, Michael Regan / Getty Images