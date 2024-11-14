Дэнни ДеВито: как, начав с малого, он стал секс-символом (и это не шутка)

ДеВито — 80! Гениальный характерный актер, мастер эпизода, виртуоз озвучания, продюсер и режиссер — за 50 лет карьеры ДеВито попробовал себя в самых невероятных ролях, включая императора Николая II и комического напарника гиганта Шварценеггера. Вспоминаем все-все-все, за что мы любим звезду бёртоновского «Бэтмана» и первооткрывателя Тарантино.
Мастер эпизодической роли
Дэнни ДеВито — гениальный актер-эпизодник, способный превратить даже крохотное камео в яркий шоу-стоппер. Неспроста в англоязычных медиа его прозвали scene stealer, то есть человеком, который, едва зайдя в кадр, тут же захватывает внимание публики. Даже если с ним в паре топ-звезды вроде Джека Николсона или Майкла Дугласа, с которыми он работал неоднократно. Секрет ДеВито не только в малом росте, сразу выделяющем его на фоне остального каста, и не в экстравагантных костюмах, которые ДеВито, бывший гример и парикмахер, очень ценил и любил, а в природной италоамериканской экспрессии.
Его первая заметная мини-роль — в нетленке Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», где он пациент Мартини, робкий летчик с контузией, детской улыбкой и вечно потупленным взором. ДеВито уже примерял на себя этот образ в сценической версии «Гнезда» в одном из маленьких нью-йоркских театров, там-то Форман его и приметил.
Мартини, пожалуй, самый интровертный персонаж в фильмографии ДеВито. Чаще он играл настырных болтунов и хитрецов, как это было, например, в сказке Тима Бёртона «Крупная рыба», где он предстал в образе худрука захолустного цирка Эймоса Кэллоуэя, или в полицейской драме «Секреты Лос-Анджелеса», где он сыграл шеф-редактора голливудского таблоида Сида Хадженса.
ДеВито и по сей день — частая guest star в голливудских блокбастерах. Взять хотя бы сиквел «Битлджюса», где он предстает в образе зомби-полотера, или комедийное скетч-шоу Мэла Брукса «Всемирная история, часть II», где ДеВито перевоплотился в Николая II!
Звезда криминальных комедий 1980–90-х
Излюбленный типаж ДеВито — карикатурный бандит, полурослик с наполеоновским эго, одновременно похожий на гангстера и сантехника Марио. К слову, он и правда должен был играть в адаптации знаменитой видеоигры в 1990-е, но не сложилось. Может, и к лучшему: роль храброго усача в итоге отошла Бобу Хоскинсу, который позже назвал картину худшей работой в своей карьере.
Комический образ сложился еще в 1980-е — отчасти благодаря эксцентрической комедии Брайана де Пальмы «Мошенники». В ней ДеВито сыграл итальянского мафиози Гарри Валентини, шестерку из клана Энтони Кастелло, который проиграл деньги крестного отца на лошадиных скачках и пустился с другом-евреем в бега.
В похожем амплуа обаятельного жулика актер предстает и в своем режиссерском дебюте «Сбрось маму с поезда» — это пародия на нуар-классику Хичкока «Незнакомцы в поезде». Здесь ДеВито взял на себя роль писателя-лузера Оуэна Лифта, который терпит унижения от своей деспотичной матери и мечтает от нее избавиться.
Еще один яркий выход — в «Безжалостных людях», где ДеВито продемонстрировал широкий актерский диапазон, резко переключаясь с притворного плача навзрыд на ехидный хохот. Актер сыграл богача Сэма Стоуна, женившегося по расчету, чтобы поскорее заграбастать состояние болеющего тестя, но не вышло. Теперь Стоун ненавидит жену и даже не думает ее выручать, как только ее похищают неудачливые шантажисты.
Но, конечно, главная криминальная комедия в карьере ДеВито — это «Близнецы» Айвана Райтмана. Ее главные герои — ушлый низкорослый автоугонщик и интеллектуал-культурист — узнают, что они родные братья, рожденные в экспериментальной лаборатории американских евгеников. Винсент Бенедикт — так зовут героя ДеВито — бегает от рэкетиров, мечтает о наживе и играючи меняет женщин (актер часто воплощал героев-любовников — так создавался комический контраст между внешностью актера и его амплуа). Разумеется, самый эксцентричный броманс в истории кино был обречен выйти на бис, что случилось в 1994 году в семейной комедии «Джуниор», где ДеВито сыграл ученого-авантюриста, уговорившего своего коллегу (Шварценеггер) в целях эксперимента вынашивать в животе младенца.
Харизматичный антигерой
ДеВито — мастер гротеска, обладающий удивительной злодейской органикой, способный превратить любой жест, любую эмоцию в пароксизм. Яркий пример — приключенческий экшен Роберта Земекиса «Роман с камнем», где актер сыграл киднеппера и торговца краденым антиквариатом из Квинса, который охотится за сокровищами.
Но, конечно, главный коротышка-тиран в фильмографии актера — это Пингвин из второго «Бэтмена» Тима Бёртона, эгоманьяк, обитающий в канализационных катакомбах Готэма. С точки зрения трушных фанбоев DC, версия ДеВито — вопиющий антиканон: не коварный босс подпольной ОПГ, как в комиксах и недавнем мини-сериале HBO с Колином Фарреллом, а опереточный мутант с исступленной жестикуляцией доктора Калигари. Однако именно такой Пингвин и стал в итоге культовым — настолько, что мультфильмы DC, выпущенные в 1990-е, сами стали тиражировать образ, придуманный Бёртоном и ДеВито.
Герой культовых сериалов
Одна из самых известных ролей ДеВито — в хулиганском ситкоме FX «В Филадельфии всегда солнечно». Звезда, присоединившаяся к актерскому составу во втором сезоне и спасшая телешоу от низких рейтингов, сыграла Фрэнка Рейнольдса — отца двух главных героев (держателей ирландского паба), богатого дуралея, который сколотил состояние на сомнительных бизнес-схемах. ДеВито, несмотря на возраст и телосложение, вновь доказал, что он очень пластичный актер, мастер физической комедии, способный, например, вылезти голышом из дивана, истошно корчиться в конвульсиях, ободрав спину после катания на сухой горке в аквапарке, или притвориться экзальтированным арт-критиком в парике а-ля Энди Уорхол.
«В Филадельфии» не первый сериальный опыт ДеВито. В 1970-е он снялся в ситкоме «Такси», который шел в телеэфире с 1978 по 1982 год сначала на ABC, затем на NBC. ДеВито играет главного диспетчера в таксопарке Sunshine Cab Company по имени Луи де Пальма — мизантропа и скандалиста, кошмарящего коллег, секретарей, операторов и водителей, которые втайне мечтают как можно скорее сменить работу, но из раза в раз упускают эту возможность. Участие в сериале, начавшееся с дерзкого кастинга (как рассказывал актер, он явился на пробы в образе де Пальмы и, швырнув на стол сценарий, стал допытываться у ошарашенных продюсеров: «Кто написал это дерьмо?!»), принесло актеру «Золотой глобус» и «Эмми» и сделало его американской звездой.
Голос мультяшных героев
ДеВито любят не только иксеры, заставшие «Такси», и миллениалы, выросшие на комедиях 1980–90-х, но также самые молодые зрители, влюбившиеся в его скрипучий ворчливый голос из голливудских мультфильмов. Самые яркие мультобразы 2010-х и 2020-х — лесной дух Лоракс из одноименной экосказки, йети Доргл из «Смолфута» и Сатана в мультсериале «Демоненок», который спродюсировал шоураннер «Рика и Морти» Дэн Хармон.
Впрочем, опыт озвучания был у юбиляра и раньше. В 1990-е ДеВито озвучил сатира Филоктета в диснеевской мультадаптации античного мифа «Геркулес». Своему персонажу актер подарил, кажется, еще и внешность: тот тоже низкий, тучный и с широкой проплешиной. Тогда же, в 1990-е, ДеВито участвовал в «Космическом джеме», где его голосом говорил злобный пришелец Свакхаммер, который мечтает поработить труппу мультяшек Looney Tunes и выставить их в своем лунапарке Moron Mountain. Кроме того, он был одной из первых приглашенных звезд «Симпсонов» — озвучил Герба Пауэлла, сводного брата Гомера, который впервые появился во втором сезоне.
Продюсер с тонким вкусом
Если бы не ДеВито и его кинокомпания Jersey Films, открытая в 1992-м, мы бы вряд ли увидели многие инди-шедевры американских 1990-х. На базе студии было сделано… «Криминальное чтиво»! ДеВито, познакомившись с Тарантино вскоре после премьеры «Бешеных псов», заключил с ним сделку на следующий проект и, как только сценарий был готов, отнес его братьям Вайнштейн в Miramax, чтобы те выступили в роли прокатчика. Сам ДеВито остался исполнительным продюсером.
В числе других проектов — два фильма Стивена Содерберга («Эрин Брокович» и «Вне поля зрения»), «Человек на луне» Милоша Формана, где ДеВито сыграл Джорджа Шапиро, агента по поиску талантов, который пытается помочь авангардному комику Энди Кауфману добиться известности, пародийный неонуар «Достать коротышку» по мотивам «крутого детектива» Элмора Леонарда, а также антиутопия «Гаттака», которую стриминг Showtime сейчас пытается превратить в сериал (ДеВито числится как исполнительный продюсер будущего шоу).
И в 80 лет он еще способен удивлять. Во-первых, целым комом слухов оброс его загадочный режиссерский проект «Святой Себастьян» — апокалиптический хоррор (!) с Лэнсом Реддиком и Уильямом Фихтнером, действие которого происходит в русских бункерах (!!) после атомной войны (чуть ли не полочный фильм, якобы законченный еще в 2010-х, вроде бы планируется к выходу в 2025-м). Во-вторых, ДеВито, не успев толком и облысеть, только что возглавил топ самых сексуальных лысых актеров. Страшно даже представить, чего он добьется к 100-летию.
Автор: Илья Верхоглядов
Фото: Bob Riha, Jr. / Getty Images, Stuart C. Wilson / Getty Images