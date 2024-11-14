Дэнни ДеВито: как, начав с малого, он стал секс-символом (и это не шутка)

«В Филадельфии» не первый сериальный опыт ДеВито. В 1970-е он снялся в ситкоме «Такси», который шел в телеэфире с 1978 по 1982 год сначала на ABC, затем на NBC. ДеВито играет главного диспетчера в таксопарке Sunshine Cab Company по имени Луи де Пальма — мизантропа и скандалиста, кошмарящего коллег, секретарей, операторов и водителей, которые втайне мечтают как можно скорее сменить работу, но из раза в раз упускают эту возможность. Участие в сериале, начавшееся с дерзкого кастинга (как рассказывал актер, он явился на пробы в образе де Пальмы и, швырнув на стол сценарий, стал допытываться у ошарашенных продюсеров: «Кто написал это дерьмо?!»), принесло актеру «Золотой глобус» и «Эмми» и сделало его американской звездой.