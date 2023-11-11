Сериал «Волшебный участок»: полицейский Алёша Попов чистит столицу от нечисти

На Okko стартовало городское фэнтези «Волшебный участок» — история полицейского Лёхи, который оказывается в криминальном мире русских сказок. Разбираем, каким получился новый проект сценариста «Капельника» о битве темных и светлых сил в центре Москвы.

О чем это

Николай Наумов

Когда-то снайпер Лёха (Николай Наумов) служил в полиции и был на хорошем счету. Но из-за одного серьезного происшествия, связанного с сыном высокопоставленного чиновника, он был вынужден уйти со службы. Некогда бравый полицейский за несколько месяцев уходит в глубокий запой. Сестра Алексея, Катя (Мария Ахметзянова), пытается привести его в чувство: у нее смертельный диагноз, больше не на кого оставить восьмилетнюю дочь Василису (Ева Смирнова).

Лёха берется за ум и поднимает старые связи в поисках работы. В это время на него очень удачно выходит секретная контора ОБСП — Отдел по борьбе со сказочными преступлениями. Поверить в существование гномов и драконов, живущих среди обычных людей, практичный Лёха не может, но очень скоро судьба сводит его с гномом-матершинником (комик Илья Соболев) и первыми злодеями — братьями Лешими (одного из них сыграл самородок Никита Добрынин из того же «Капельника») и Бабой-ягой (Татьяна Догилева). Осваиваясь на новом месте работы и борясь по мере сил с нечистью, Лёха параллельно укрепляет отношения с племянницей.

Кто это сделал

Дарья Мельникова, Гоша Куценко и Андрей Добровольский

Автор идеи и сценарист «Волшебного участка» — Александр Носков, придумавший сюжеты сериалов «Капельник» (Premier) и «Гости из прошлого» (СТС). В обоих этих проектах Носков числился креативным продюсером, а в титрах «Волшебного участка» — уже шоураннером.

Сериал произведен совместными усилиями компаний «Место силы» Валерия Федоровича и Евгения Никишова и Originals Production Артура Джанибекяна. Последняя активно развивается после сделки с Okko, уже выпустив на этой платформе режиссерский дебют Дарьи Мороз «Секс. До и после», сериал «Ира» с Ингрид Олеринской и собственно «Волшебный участок». На подходе и другие шоу.

Играющий Лёху Николай Наумов — известный миллионам телезрителей Колян из «Реальных пацанов». Судя по первым сериям, пока он придерживается знакомого амплуа четкого пацанчика, живущего по понятиям и решающего вопросики (вопрос о том, почему такой человек служит в полиции, остается без ответа). Впрочем, звезд хватает и без Наумова: в «Участке» появляется весь цвет индустрии — от Филиппа Янковского и Гоши Куценко до Павла Деревянко и Иды Галич (в роли самой себя).

Как это снято

Татьяна Догилева

Весело, но не без топорных стереотипов. Сказочный вайб хорошо укладывается в тренд последнего времени, который вывел на сцену весь русско-советский бестиарий («Чебурашка», «По щучьему велению», «Последний богатырь»). Юмор присутствует, иначе смотреть историю «простых людей» с алкоголизмом, терминальной стадией рака и маячащим на горизонте детдомом было бы просто невыносимо; черти с лешими только бы усугубляли белогорячечную чернуху. Шутки в «Волшебном участке» вообще куда важнее сказочных обстоятельств. Трое братьев Леших, использующих шапки-невидимки для грабежа, — практически Трус, Балбес и Бывалый. Баба-яга сидит под домашним арестом, а в свободное время зарабатывает как вебкам-модель.

Да и сам Лёха Попов, несмотря на имя, никакой не Алёша Попович, а типичный Иван-дурак — живой, ошибающийся, неамбициозный рубаха-парень, которому еще предстоит, судя по всему, пройти непростую трансформацию (а нам — полюбить этого недотепу). «Волшебный участок» вообще кажется московским спин-оффом «1703» — другого хита Okko про криминальный Петербург и его обитателей. Тут так же много мрака, всякой дичи, абсурда и экстраординарного.

Вердикт

Николай Наумов

Это яркий пример удачного микса фольклорных мотивов и взрослой истории, в которой граница между злом и добром зыбка и размыта. В этом мире Баба-яга может прийти тебе на помощь, Змей Горыныч страдает от множественного расстройства личности, как Билли Миллиган, а матный гномик просто имеет диагноз «синдром Туретта» и нуждается в поддержке и настоящем друге. Видимо, таков он, новый виток российского кино, когда сказку мы наконец-то делаем былью.

Автор: Тимур Алиев

