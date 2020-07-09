Чип в голову или ДНК-тест? 7 способов наладить отношения с помощью технологий

На more.tv и КиноПоиск HD вышел новый сериал «Игрушка для взрослых». В нем IT-гений со звучным именем Байрон Гоголь (Билли Магнуссен) привык настолько все контролировать в жизни, что даже жене Хэйзел (Кристин Милиоти) вживил чип без ее согласия. Чип и называется «Игрушка для взрослых». С его помощью можно узнать не только, где находится Хэйзел, но и что она чувствует вплоть до качества и количества оргазмов. Байрон уверен: чип — революция в мире отношений, теперь влюбленные пары могут стать единым целым. Хэйзел, правда, иного мнения, но, возможно, она пока просто не понимает своего счастья.

Отношения действительно нелегкая штука. Могут ли технологии и правда помочь нам находить и любить друг друга и чем придется ради этого пожертвовать? Вспомнили фильмы и сериалы об этом и составили инструкцию, что можно сделать с гаджетами будущего.