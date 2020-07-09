Чип в голову или ДНК-тест? 7 способов наладить отношения с помощью технологий

На more.tv и КиноПоиск HD вышел новый сериал «Игрушка для взрослых». В нем IT-гений со звучным именем Байрон Гоголь (Билли Магнуссен) привык настолько все контролировать в жизни, что даже жене Хэйзел (Кристин Милиоти) вживил чип без ее согласия. Чип и называется «Игрушка для взрослых». С его помощью можно узнать не только, где находится Хэйзел, но и что она чувствует вплоть до качества и количества оргазмов. Байрон уверен: чип — революция в мире отношений, теперь влюбленные пары могут стать единым целым. Хэйзел, правда, иного мнения, но, возможно, она пока просто не понимает своего счастья.
Отношения действительно нелегкая штука. Могут ли технологии и правда помочь нам находить и любить друг друга и чем придется ради этого пожертвовать? Вспомнили фильмы и сериалы об этом и составили инструкцию, что можно сделать с гаджетами будущего.
1
Создать виртуальную реальность с идеальным партнером
Где: «Ванильное небо» Кэмерона Кроу (или испанский оригинал «Открой глаза» Алехандро Аменабара).
Технология: После автокатастрофы лицо красавчика Дэвида Эймса (Том Круз) непоправимо изуродовано, а сам он страдает не только от психологической травмы, но и от жуткой головной боли. Дэвид отправляется в корпорацию «Продление жизни», где его погружают в виртуальную реальность, сконструированную на основе его пристрастий.
Побочка: В один прекрасный день можно с ужасом осознать, что 150 лет идеальной жизни с красавицей, у которой лицо Пенелопы Крус, — это всего лишь компьютерная симуляция.
2
Завести отношения с искусственным интеллектом
Где: «Она» Спайка Джонса.
Технология: После тяжелого развода Теодор (Хоакин Феникс) устанавливает на смартфон приложение с искусственным интеллектом, который может самосовершенствоваться и обладает обворожительным голосом Скарлетт Йоханссон. Слово за слово — и вот уже Теодор безнадежно влюблен в ИИ.
Побочка: Если решитесь на отношения с умной колонкой или голосом еще в каком-то приборе, то искусственный интеллект тоже разобьет вам сердце и уйдет покорять просторы интернета в поисках более совершенных созданий, чем вы.
3
Подобрать идеального партнера с помощью нанороботов
Где: Сериал «Осмос» — французская версия «Черного зеркала».
Технология: Людям, которые не могут завести отношения, запускают в мозг микроскопических ботов. Их изобрели ученые — брат и сестра Пол и Эстер Вэнхоув (Хьюго Бекер и Агат Боницер). Тщательно проанализировав все нейронные связи, интересы и эмоции клиента, нанороботы подбирают им через соцсети идеальных партнеров.
Побочка: Влияние искусственных наноорганизмов на мозг полностью не изучено! К тому же любовь устроена гораздо сложнее, чем кажется ученым.
4
Стереть воспоминания о грустном романе
Где: «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри.
Технология: Клементина Кручински (Кейт Уинслет) разбила сердце Джоэлу Барришу (Джим Керри). Чтобы забыть ее и не мучиться, он отправляется в офис фирмы «Лакуна», где за небольшую плату ему стирают все воспоминания о девушке. Проблема в том, что на этом их роман не заканчивается!
Побочка: Высокая вероятность заново влюбиться в того же человека. Скорее всего, подсознание сыграет с вами серию злых шуток, и вы вернетесь на исходную позицию.
5
Найти партнера по ДНК
Где: Антология «Родственные души» от сценаристов «Черного зеркала» и «Теда Лассо». А еще сериал Netflix «Единственный», снятый по одноименному роману Джона Маррса.
Технология: Все просто: делаешь тест ДНК, загружаешь его в базу приложения-оракула и выясняешь, кто же твой партнер на всю жизнь. Этим заняты герои шести новелл в «Родственных душах» (среди актеров — Билл Скарсгард, Чарли Хитон, Сара Снук и Малин Акерман). А в «Единственном» подобный сервис по ДНК-подбору пар затевает изобретательница Ребекка Уэбб (Ханна Уэр), и миру будущего только предстоит узнать, как с этим жить.
Побочка: В мире, где любовь находят по генетическому соответствию, семейные пары, не воспользовавшиеся процедурой, рискуют вызвать неодобрение общества. Ну, и количество разводов после обнаружения единственного резко возрастает.
6
Воскресить погибшего партнера
Где: «Я скоро вернусь» — первый эпизод второго сезона «Черного зеркала».
Технология: Эш (Донал Глисон) погиб в автомобильной аварии, и его девушка Марта (Хейли Этвелл) решает с помощью данных из соцсетей воссоздать сначала виртуальный образ возлюбленного, а позже завести андроида с внешностью Эша.
Побочка: Вам станет еще хуже, ведь андроид не ваш любимый человек, а суррогат. Вполне вероятно, что всю оставшуюся жизнь вы будете хранить его у себя на чердаке.
7
Наладить личную жизнь с помощью машины времени
Где: Хит Netflix «Тьма» и трилогия «Назад в будущее».
Технология: В сериале Netflix подростки из немецкой глубинки рассекают пространство и время с помощью стимпанковской машины времени, путаясь в сексуальных связях и подвергая опасности все человечество. А в старой фантастической трилогии ученый-эксцентрик в компании школьника путешествует по пространственно-временному континууму на автомобиле DeLorean.
Побочка: Вы сможете не только увидеть себя и свою девушку в будущем и исправить все ошибки личной и профессиональной жизни (как в «Назад в будущее»), но и переспать с собственной тетей и стать себе прапрапрадедушкой (как в «Тьме»). И мы даже не будем заикаться про парадокс убитого дедушки (привет, Нолан!).
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