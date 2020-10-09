Сериалы апреля: «Тень и кость», «Невероятные» и «Рассказ служанки»

Равка — страна, в которой, помимо обычных людей, живут те, кто обладает магическими способностями: умеет останавливать сердце, управлять ветром и материей. Таких людей называют гришами, и они настоящая элита общества, управляет которой могущественный Дарклинг (Бен Барнс). Когда-то Равка была великой страной, но сейчас она разделена на две части Тенистым каньоном, кишащим жуткими монстрами. Каждый раз равкианцы рискуют жизнями, чтобы добраться из одной части страны в другую. Однажды в каньон попадает сирота Алина Старкова (Джесси Мей Ли) и обнаруживает в себе дар гришей — она способна притягивать свет. Теперь Алина может уничтожить каньон и объединить страну. Но это ли нужно Дарклингу?

В основу сериала легла дебютная книга Ли Бардуго. Писательница вдохновлялась имперской Россией и назвала свою равкианскую серию «царьпанком». Отсюда в сериале и персонажи в кафтанах с именами Зоя и Федор, и двуглавые орлы, и фразы на русском. За адаптацию сценария отвечал Эрик Хайссерер, работавший над «Прибытием», а среди режиссеров первого сезона значится Джереми Уэбб («Доктор Кто», «Академия „Амбрелла“»).