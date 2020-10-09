Сериалы апреля: «Тень и кость», «Невероятные» и «Рассказ служанки»

В апреле смотрим, как Кейт Уинслет ищет убийцу, Элизабет Мосс начинает революцию, а Кристин Милиоти уходит от мужа.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Невероятные», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD (с 12 апреля)
Лондон, 1896 год. Загадочное сверхъестественное событие пробудило суперспособности в Одаренных. В основном это женщины: кто-то может управлять огнем, кто-то — видеть будущее. Общество объявляет охоту на ведьм. Но героини не собираются сдаваться. Импульсивная вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли), получившие новые силы, собирают себе подобных в команду и дают отпор тем, кто на них охотится.
Сценаристом и режиссером сериала выступил Джосс Уидон («Мстители», «Баффи — истребительница вампиров»), но в прошлом году ему пришлось покинуть проект, а на его место пригласили Филиппу Гослетт («Отголоски прошлого», «Мария Магдалина»). Из актеров в сериале заняты известный по «Войне и миру» Джеймс Нортон (аристократ Хьюго Свонн), Ник Фрост (глава преступного мира Деклан) и Сэм Райли (брат одной из героинь — Аугуст Бидлоу), которого мы помним по роли Иэна Кёртиса в «Контроле» и Ворона в «Малефисенте». А художница-постановщица сериала Мишель Клэптон работала над «Игрой престолов».
«Мейр из Исттауна», мини-сериал
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD (с 19 апреля)
Мрачная криминальная драма о том, как пережитые травмы определяют наше настоящее. Мейр Шиен работает детективом в захолустном американском городке, где одно из самых памятных событий — ее бросок на баскетбольном матче 25-летней давности. Жизнь течет вяло: скучная работа, дети, неловкие свидания в баре, натянутые отношения с матерью. Но все меняется, когда недалеко от города убивают ребенка. Новое дело обнажает проблемы в жизни самой Мейр, и ее семья начинает разваливаться на части.
Детектива сыграла Кейт Уинслет, а компанию ей составили Гай Пирс, Джулианна Николсон и Эван Питерс. Режиссером проекта выступил Крэйг Зобел («Американские боги», «Мир Дикого Запада», «Охота»).
«Тень и кость», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix (24 апреля; премьера всех серий)
Равка — страна, в которой, помимо обычных людей, живут те, кто обладает магическими способностями: умеет останавливать сердце, управлять ветром и материей. Таких людей называют гришами, и они настоящая элита общества, управляет которой могущественный Дарклинг (Бен Барнс). Когда-то Равка была великой страной, но сейчас она разделена на две части Тенистым каньоном, кишащим жуткими монстрами. Каждый раз равкианцы рискуют жизнями, чтобы добраться из одной части страны в другую. Однажды в каньон попадает сирота Алина Старкова (Джесси Мей Ли) и обнаруживает в себе дар гришей — она способна притягивать свет. Теперь Алина может уничтожить каньон и объединить страну. Но это ли нужно Дарклингу?
В основу сериала легла дебютная книга Ли Бардуго. Писательница вдохновлялась имперской Россией и назвала свою равкианскую серию «царьпанком». Отсюда в сериале и персонажи в кафтанах с именами Зоя и Федор, и двуглавые орлы, и фразы на русском. За адаптацию сценария отвечал Эрик Хайссерер, работавший над «Прибытием», а среди режиссеров первого сезона значится Джереми Уэбб («Доктор Кто», «Академия „Амбрелла“»).
«Рассказ служанки», 4-й сезон
Где смотреть: Hulu, more.tv, КиноПоиск HD (с 29 апреля)
Долгожданное возвращение популярной антиутопии, события которой разворачиваются в Республике Гилеад — тоталитарном государстве, образовавшемся на территории США. Из-за распространившегося бесплодия фертильные женщины в республике превратились в ресурс, лишенный гражданских прав. Пришедшие к власти военные поделили общество на касты: всем заправляют командоры и их жены, прислуживают им экономки-марфы, а способных к деторождению женщин насильно сделали служанками, чья обязанность — рожать детей. Служанка Джун (Элизабет Мосс) восстала против режима еще в первом сезоне. Во втором она пыталась спастись бегством, но выбрала остаться в республике ради дочери. А теперь Джун собирает ополчение и готовится к вооруженному восстанию в Гилеаде.
«Рассказ служанки» основан на одноименном романе Маргарет Этвуд 1985 года. Поскольку действие сериала ушло значительно дальше повествования в книге, Этвуд согласилась написать сценарий продолжения. Новый сезон будет 10-серийным (на три эпизода короче предыдущего), но в нем обещают уделить внимание Нику (Макс Мингелла), Ханне (дочери Джун) и героям, сбежавшим в Канаду. В сериал также вернутся персонажи Джозефа Файнса, Ивонн Страховски, Самиры Уайли и Алексис Бледел.
Что еще посмотреть
Happy End, 1-й сезон
Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD (с 1 апреля)
Провокационная эротическая драма от создателей сериала «Псих». В центре сюжета — история 19-летних Леры и Влада, которые переехали в Москву и решили снимать вебкам, чтобы заработать. Но чем больше времени Лера проводит перед камерой и чем популярнее становится у клиентов, тем сильнее ревнует ее Влад. В результате столичная жизнь и необычный бизнес ставят отношения героев под угрозу. Режиссером и сценаристом сериала стал актер «Гоголь-центра» Евгений Сангаджиев («Притяжение»). Главные роли сыграли Лена Тронина («Перевал Дятлова») и Денис Власенко («Подбросы»). Также в сериале появляются Александр Горчилин, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович и Любовь Толкалина.
«Игрушка для взрослых», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, more.tv, КиноПоиск HD (с 2 апреля)
Недалекое будущее. Жизнь Хейзел Грин кажется идеальной: любящий супруг-миллиардер, просторный дом и бассейн (с дельфином!). Но муж, IT-гений с литературным именем Байрон Гоголь, оказывается контрол-фриком. Он вживляет в мозг Хейзел чип, по которому может отследить ее местоположение, узнать, что она чувствует, и даже определить качество и количество ее оргазмов. Хейзел требует развода и сбегает от безумца, но избавиться от чипа не так-то просто. Беглянка укрывается у отца, который после смерти жены живет с синтетической подругой-куклой Дианой. Главные роли играют Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс», «Как я встретил вашу маму») и Билли Магнуссен («Черное зеркало», «Игра на понижение»).
«Змей», мини-сериал
Где смотреть: Netflix (3 апреля; премьера всех серий)
Ретротриллер, основанный на реальных событиях. Змей — прозвище Шарля Собраджа, франко-индийского серийного убийцы, одного из самых неуловимых преступников прошлого века. В 1970-е он охотился на западных туристов в Непале, Таиланде и Индии. Сериал расскажет о том, как именно Шарлю и его сообщнице Мари-Андре Леклерк годами удавалось скрываться от полиции. Погоня за преступником продолжалась по всей Юго-Восточной Азии, пока его не перехитрил голландский дипломат Герман Книппенберг. Собраджа сыграл звезда «Мавританца» и «Пророка» Тахар Рахим, дипломатом стал Билли Хоул («Дюнкерк»), а сообщницей Змея — Дженна Коулман («Доктор Кто», «До встречи с тобой»). Среди продюсеров шоу — Кейт Коллинз, работавшая над «Лобстером» и «Фавориткой» Йоргоса Лантимоса.
«Путь домохозяина», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix (8 апреля; премьера всех серий)
Тацу был боссом якудза по прозвищу Бессмертный Дракон, о его боевых победах слагали легенды. Теперь Тацу отошел от дел и стал примерным семьянином. Он постигает азы готовки и стирки, воюет с роботом-пылесосом и дрессирует кота. Ироничный сериал — экранизация одноименной манги Оно Косукэ.
«Таксист», 1-й сезон
Где смотреть: SBS (с 9 апреля)
Ким До-ги (Ли Джэ-хун) — выпускник военно-морской академии, бывший офицер спецназа. Его жизнь меняется после гибели матери от рук маньяка. Теперь Ким работает таксистом в компании Rainbow. Только вместо перевозок он и его коллеги помогают клиентам мстить обидчикам. Лихой южнокорейский боевик, основанный на одноименном комиксе.
«Они», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video (10 апреля; премьера всех серий)
Хоррор-антология, первый сезон которой посвящен афроамериканской семье Генри и Лаки Эмори (Эшли Томас и Дебора Айоринде). 1953 год. Супруги переезжают из Северной Каролины в белый пригород Лос-Анджелеса, где им откровенно не рады. Местные образцовые домохозяйки и их мужья портят жизнь новым соседям: в ход идут буллинг, песок в бензобак, камни в Генри и развешанные вокруг дома Эмори черные куколки. Всему этому можно было бы противостоять, но внезапно в игру включаются сверхъестественные силы. В доме Эмори начинают происходить страшные вещи, а в шкафу селится настоящее чудовище. В сериале снялись Райан Квантен («Настоящая кровь»), Кристофер Хейердал («Сумерки», «Хроники Риддика») и Элисон Пилл («Служба новостей», «Программисты»).
«Нулевой Эдем», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix (12 апреля; премьера всех серий)
С самого детства Шики хочет найти друзей. Проблема в том, что он единственный человек в королевстве Гранбелл — заброшенном парке развлечений, населенном роботами. Но Шики улыбается удача: в Гранбелле появляются девушка Ребекка и ее говорящий кот Хеппи. Адаптация научно-фантастической манги Хиро Масимы, сценариста аниме «Сказки о хвосте феи» и «Рэйв Мастер».
«Милиционер с Рублевки», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ (с 12 апреля)
Приквел комедийного хита «Полицейский с Рублевки». Действие происходит в 1990-х, когда полиция была милицией, а Рублевка только начинала обрастать элитными домами. Именно туда получает назначение оперативник Яковлев — его тут снова сыграл Артем Сучков («Водоворот», «Проект „Анна Николаевна“»). Выпускник школы милиции, Яковлев берется за расследование странных дел вместе с не менее странной следовательницей Гудковой и постепенно понимает, насколько реальная служба далека от того, чему его учили. Молодой Яковлев получает первую взятку, выясняет, что такое пропеллер и кто украл чемодан с билетами «МММ». Каждый эпизод посвящен знаковому явлению из 1990-х — от паленых кассет из видеоларька у метро до разборок новых русских. Для ностальгического эффекта создатели использовали архивные видео и эффект VHS-фильтра.
«Медиатор», 1-й сезон
Где смотреть: START (с 16 апреля)
Андрей Павлов (Андрей Бурковский) — профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии Управления МВД России. Он может установить контакт с кем угодно — от террористов до крупных бизнесменов, которым за большие деньги помогает заключать сделки. Павлов настолько чувствует людей, что в каждом конкретном случае для переговоров полностью перевоплощается. Но этот талант у него появился не просто так: Андрей был вынужден научиться манипулировать людьми из-за непростых отношений с матерью. И теперь Павлов никому не верит, даже себе. Помимо Бурковского, в сериале снялись Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум и Виктория Толстоганова.
«Город шпионов», 1-й сезон
Где смотреть: AMC, more.tv, КиноПоиск HD (с 16 апреля)
Шпионский триллер со звездой «Проповедника» Домиником Купером в главной роли. Его герой — британский шпион Скотт Филдинг, который в 1961 году отправляется в Берлин, чтобы вычислить шпиона среди сотрудников посольства Великобритании. Столица Германии в эти годы кишит двойными агентами и шпионами всех государств, так что Филдингу придется постараться не только выполнить миссию и остаться в живых, но и не спровоцировать ядерную войну.
«Невидимка Зеро», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix (22 апреля; премьера всех серий)
Супегероика из Италии. Застенчивый мальчик Омар живет в Милане. Ему кажется, будто он невидимка: что бы он ни делал, люди его не замечают. Каково же удивление Омара, когда он выясняет, что действительно может становиться невидимым. С помощью своего дара Омар борется с местным преступником, становится героем и заводит друзей.
«Рутерфорд-Фоллз», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock (с 23 апреля)
Ситком от создателей «В лучшем мире», «Парков и зон отдыха» и «Бруклина 9-9». Добро пожаловать в Рутерфорд-Фоллз — городишко в американской глуши. В нем Нэйтан Рутерфорд борется против переноса памятника Большому Ларри — основателю города и по совместительству его предку. Отстоять историческую справедливость Натану помогает подруга детства Риган, которая ищет деньги для культурного центра индейской резервации. «Рутерфорд-Фоллз» интересен масштабной репрезентацией коренных народов Америки: над сериалом работали представители племен навахо, кри и сиссетон. В главной роли снялся Эд Хелмс, звезда «Офиса» и «Мальчишника в Вегасе», он же выступил одним из шоураннеров проекта.
«Под прикрытием», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC (с 23 апреля)
Южнокорейский ремейк британского сериала «Скрытое». Чхве Ён-су (Ким Хён-джу), адвокат по гражданским правам, получает повышение. Теперь она начальница отдела по расследованию коррупции государственных служащих. Но карьерные успехи омрачает внезапно вскрывшийся секрет ее мужа Хан Джон-хёна (Чи Джин-хи). Выясняется, что он бывший разведчик. Теперь супругам грозит не только опасность, но и развал отношений. Сможет ли героиня доверять мужу, 20 лет выдававшему себя за другого человека?
«Берег москитов», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV + (с 30 апреля)
Приключенческий триллер с Джастином Теру по одноименному роману его дяди — американского писателя Пола Теру. Правительство США разыскивает эксцентричного изобретателя Элли Фокса, который вместе с женой и двумя детьми бежал в Мексику. Адаптацией сценария занимался Нил Кросс («Лютер», «Доктор Кто»). В предыдущей экранизации 1986 года главную роль сыграл Харрисон Форд.
Остальное
«Манифест», 3-й сезон
Где смотреть: NBC, КиноПоиск HD (с 2 апреля)
Фантастическая драма о потерянном времени. Пассажиры авиарейса приземляются в Нью-Йорке и обнаруживают, что за время их полета прошло пять лет. В новом сезоне герои находят на дне океана хвостовую деталь самолета и понимают, что в их исчезновении замешаны сверхъестественные силы.
«Ужасно смешные столкновения», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix (2 апреля; премьера всех серий)
Пока новый сезон «Очень странных дел» не определился с датой выхода, смотрим на Гейтена Матараццо в роли самого себя. Это шоу-пранк, в котором актеры разыгрывают двух незнакомых людей. Матараццо ставит актеров и их подопытных в нелепые ситуации (инопланетянин напал на секретный правительственный склад, чучело-убийца и сумасшедший сторож в пионерлагере) и следит за происходящим по скрытым камерам.
«Налет 2»
Где смотреть: Первый канал (с 4 апреля)
Отдел Олега Каплана вновь наводит порядок в городе и пытается восстановить свою репутацию. В роли рисковых полицейских — Владимир Машков, Александр Паль, Денис Шведов и Лукерья Ильяшенко.
«Жуки», 2-й сезон
Где смотреть: ТНТ (с 5 апреля)
Возвращение в солнечную деревню Жуки, где три москвича-айтишника живут под присмотром участкового и работают над уникальным приложением для знакомств. В новом сезоне Никита и Артемий страдают из-за любви, а Дэн продолжает роман с дояркой Диной.
«Шальные деньги», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix (8 апреля; премьера всех серий)
Криминальный боевик — продолжение истории одноименного шведского фильма 2010 года. Предпринимательница, преступник и трудный подросток ищут способ заработать легкие деньги.
«Юная», 7-й сезон
Где смотреть: Paramount+, Hulu (с 16 апреля)
Комедийная мелодрама от автора «Секса в большом городе». 40-летняя Лиза Миллер притворяется 20-летней, чтобы устроиться на работу. В заключительном сезоне героиня попадает в любовный треугольник.
«Бигфут», мини-сериал
Где смотреть: Hulu (с 20 апреля)
Документальный сериал в жанре тру-крайм. Журналист расследует тройное убийство 25-летней давности, которое приписали снежному человеку.
«Большая шишка», 1-й сезон
Где смотреть: Disney + (с 17 апреля)
После скандального увольнения баскетбольный тренер получает работу в частной школе для девочек. Спортивная драма от режиссера «Анатомии страсти».
«Темная дыра», 1-й сезон
Где смотреть: OCN (с 24 апреля)
Южнокорейский триллер, в котором героиня ищет убийцу своего мужа. Расследование затрудняет тот факт, что из-за странного дыма люди превращаются в монстров.
Автор: Елизавета Кузнецова