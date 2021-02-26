8 лучших трейлеров недели: Ужасы в лесу, битва с богом и корейская жестокость

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«Ассасин: Битва миров»

Под таким неочевидным названием до отечественного проката доберется дорогое-богатое китайское фэнтези. Писатель придумывает роман о выдуманном мире, где герой восстает против жестокого бога, а тот отправляет за ним убийцу в красном. Все эти книжные страсти внезапно начинают проникать в обычный мир и грозить ему уничтожением. Экранизация бестселлера, название которого можно перевести как «Убить писателя».

«Жажда крови»

Инди-хоррор о познании себя. Начинающая певица приезжает со своей возлюбленной записать новый альбом к знаменитому музыкальному продюсеру. Увы, тот живет в удаленном лесном доме, и там с вегетарианкой начинают происходить жуткие метаморфозы: отрастают когти и зубы, просыпается жажда крови. Оказывается, многого о себе девушка не знала.

«Игрушка для взрослых»

Сериал HBO Max о современных отношениях, высоких технологиях и людях, которые любят все контролировать и не готовы услышать «нет». В центре сюжета — Хэйзел Грин, жена миллиардера-изобретателя, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Это устройство позволяет отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже раскрывать ее настоящие чувства. Будучи не в силах больше жить с супругом, женщина отправляется в бега.

«Мы расстались»

В новой комедии Ая Кэш из «Пацанов» и Уильям Джексон Харпер из «В лучшем мире» играют Лори и Дага, которые расстались после 10 лет отношений, но вынуждены прикидываться, что ничего не изменилось. Делают они это, чтобы не отвлекать внимание от свадьбы младшей сестры Лоры. Однако в окружении друзей и родных притворяться намного сложнее, чем они ожидали.

«На земле»

С переменным успехом поработав в сравнительно дорогом кино, Бен Уитли возвращается к тому, что у него получается лучше всего — микробюджетному хоррору. Снятый всего за 15 дней в условиях жестких ограничений и навеянный печальной реальностью, фильм рассказывает о поразившем человечество неизвестном вирусе. Герои отправляются в лес и буквально попадают в сердце тьмы, где начинают происходить некие фантасмагорические и ужасающие события.

«Невероятные»

Авторы сериала «Невероятные» решили разбавить знакомые декорации викторианской Англии суперспособностями и элементами стимпанка. Сюжет вращается вокруг некоего инцидента, который наделил отдельных людей невероятными способностями, от суперсилы до управления огнем. Окружающие относятся к ним с подозрением, но они все равно должны спасти мир.

«Ночь в раю»

Корейская драма про бандитов, участница Венецианского фестиваля, так и не добралась до кинотеатрального проката на родине, зато отправилась на Netflix. Новая работа знаменитого режиссера и сценариста Пак Хун-джона поведает о члене преступной группировки, который вынужден скрываться на острове Чеджудо. Райское местечко превращается для героя в подобие чистилища, когда он встречает такую же потерянную, как и он сам, девушку, а вскоре и расплату за содеянное в лице конкурирующей банды. Типичное для корейского кино сочетание жестокости и сентиментальности.

«Они»

Антология — идеальный формат для хоррора. Новые сюжеты, герои и локации позволяют рассказывать разные истории на самые разные темы. Первый сезон сериала Amazon «Они» посвящен расизму в Америке 1950-х. Главным героям — семье Блэк, переехавшей в Калифорнию — предстоит столкнуться не только с привычными проявлениями ненависти, но и с потусторонними силами, которые взялись разрушить их жизни.