Джосс Уидон оставил сериал The Nevers, который разрабатывал для HBO: «Я по-настоящему истощен»

Джосс Уидон ушел с поста шоураннера и продюсера сериала HBO The Nevers. Уидон написал сценарий вместе с Лори Пенни и планировал снять несколько эпизодов, но теперь принял решение оставить проект. Работа над сериалом продолжится без Уидона. Премьера запланирована на лето 2021 года.

«Этот год беспрецедентных проблем повлиял на мою жизнь и взгляды так, как я никогда не мог себе представить, — говорит Уидон. — И, хотя разработка и производство The Nevers были для меня радостным опытом, я осознаю, что уровень приверженности, требуемый для проекта, в сочетании с необходимостью сделать грандиозное шоу во время глобальной пандемии — это больше, чем я могу выдержать, прежде чем начнет страдать работа».

«Я по-настоящему истощен и ухожу, чтобы направить свою энергию на собственную жизнь, которая также находится на пороге захватывающих перемен, — продолжает режиссер. — Я очень горжусь проделанной нами работой; Я благодарен всем своим выдающимся актерам и сотрудникам, а также HBO за возможность создать еще один странный мир. The Nveers — это настоящий труд любви, но после двух с лишним лет труда любовь — это все, что я могу предложить. Она никогда не исчезнет».

The Nevers рассказывает о группе женщин Викторианской эпохи, которые неожиданно обнаруживают у себя удивительные способности. Теперь им предстоит столкнуться с новыми, безжалостными врагами и взяться за миссию, способную изменить весь мир.

Источник: Deadline