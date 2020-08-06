Эксклюзивно на КиноПоиск HD: Гид по российским премьерам

Народная комедия про андроида-полицейскую, которую внедрили в провинциальный РОВД, вышла в конце марта. Русский Терминатор и Робокоп в одном флаконе, Анна Николаевна (Зоя Бербер) показала, что андроиды тоже люди, и обзавелась сообществом поклонников, которое на протяжении десяти серий следило за всеми ее приключениями, переживало о взаимоотношениях с коллегами и в особенности о том, что происходило между ней и майором Пожарским (Антон Филипенко). Шутки из сериала разлетелись на мемы, а первый сезон был куплен для показа в эфире на канале ТНТ. «Анна Николаевна» уже продлена на второй сезон, а на Новый год ее поклонников ждет специальная «нулевая» серия, в которой мы увидим, как предыдущий образец андроида справляется с концом света в 2012 году.