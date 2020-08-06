Эксклюзивно на КиноПоиск HD: Гид по российским премьерам

Вампиры, продажные политики, роботы-полицейские, Крош, Лунтик и Эраст Фандорин — каждый месяц КиноПоиск HD выпускает отечественные фильмы и сериалы на любой вкус и возраст. Помогаем сориентироваться в наших эксклюзивных премьерах, которые можно посмотреть прямо сейчас или которые стоит ждать в ближайшем будущем.
Для фанатов Стивена Кинга, триллеров и хорроров
Если вы смотрите: «Касл-Рок», «Голова», «Твин Пикс»
«Топи», 1-й сезон
Премьера: январь 2021 года
Мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского («Текст», «Метро 2033») — для писателя это первый сериальный проект. Пятеро молодых москвичей приезжают в деревушку Топи, где находится чудодейственный монастырь. Каждого привело сюда горе: неизлечимая болезнь, потеря близкого, несчастная любовь. Но такие места, как линчевские совы, часто не то, чем кажутся. В них люди сталкиваются со своими демонами, и вернуться домой из Топей станет главной задачей героев. Сериал про глубину русской хтони снял Владимир Мирзоев («Борис Годунов»), а главные роли сыграли Иван Янковский, Катерина Шпица, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Софья Володчинская, Марина Васильева и Анастасия Крылова.
«Пищеблок», 1-й сезон
Премьера: лето 2021 года
Ретрохоррор в духе «Очень странных дел» по одноименному роману Алексея Иванова. Действие разворачивается в 1980-м, олимпийском году в пионерлагере на Волге. Мальчик Валерка из новой смены выясняет, что самые примерные и лучшие пионеры и вожатые на самом деле вампиры. Валерка находит единственного вожатого, который готов ему поверить, и вместе они пытаются очистить лагерь от нежити. Адаптацией занимался сценарист Александр Талал («Черная молния», «Дневной дозор»), а снимал сериал мастер российского урбанхоррора Святослав Подгаевский («Невеста», «Яга. Кошмар темного леса»). Главные роли сыграли Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.
Для любителей альтернативной и российской истории
Если вы смотрите: «Настоящая кровь», «Двойник», «Троцкий»
«Киберслав», 1-й сезон
Премьера: проект в разработке
Первый оригинальный проект КиноПоиск HD в жанре взрослой анимации, долгожданный славянский киберпанк о приключениях богатыря Киберслава в альтернативной Древней Руси. В этом мире есть кибернетические имплантаты, плазменное оружие, экзоскелеты и гигантские роботы, но еще и настоящая нечистая сила. Киберслав — витязь-полукровка, который расследует жестокое преступление, от которого пострадала княжеская семья. Помогают ему несколько боевых товарищей, оснащенных кибертехнологиями для борьбы с живыми и мертвыми. Созданием мультсериала занимаются независимая студия Evil Pirate, продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»).
«Азазель», 1-й сезон
Премьера: проект в разработке
Знаменитый сыщик Эраст Фандорин возвращается на экраны. Действие, правда, будет происходить в иное время, чем в романе — в альтернативной России XXI века. В ней не было Октябрьской революции, а страной по-прежнему управляют Романовы. Борис Акунин признался, что поначалу скептически отнесся к очередной экранизации «Азазеля», но идея с альтернативной историей и попыткой пофантазировать на тему, в какой России мы могли бы жить, его увлекла.
Для любителей веселых историй о людях по соседству
Если вы смотрите: «Папик», «Отчаянные домохозяйки», «Бруклин 9-9»
«Беспринципные», 1-й сезон
Премьера: 15 октября 2020 года
Откровенный и ироничный сериал об изнанке гламурной жизни Москвы по мотивам рассказов Александра Цыпкина. Герои — пресловутые обитатели Садового кольца. Они живут в самом престижном районе столицы — на Патриарших прудах; их будни — круговорот абсурда и неприличных историй. Закомплексованный генерал (Николай Фоменко) уличен в изменах своей женой (Кристина Бабушкина), теневой владычицей светской жизни Москвы. Хронический подкаблучник (Максим Виторган) пытается вырваться из-под контроля своей властной супруги (Ингеборга Дапкунайте). Знаменитый архитектор (Юрий Колокольников) заводит роман с новой пробивной помощницей (Надежда Михалкова). Со всеми ними знаком главный герой сериала — Славик (Павел Деревянко), неисправимый бабник и лгун по прозвищу Славик-не-***** (не ври), жена которого (Оксана Акиньшина) прощает ему все выходки и измены. Цыпкин сам адаптировал свои истории на 8 серий по 50 минут каждая. Режиссер сериала — Роман Прыгунов («Духless»), а среди продюсеров — Данила Шарапов и Петр Ануров (он делал с Прыгуновым оба «Духless»).
«Проект „Анна Николаевна“», новогодняя серия и 2-й сезон
Премьера: январь 2021 года, весна 2021 года
Народная комедия про андроида-полицейскую, которую внедрили в провинциальный РОВД, вышла в конце марта. Русский Терминатор и Робокоп в одном флаконе, Анна Николаевна (Зоя Бербер) показала, что андроиды тоже люди, и обзавелась сообществом поклонников, которое на протяжении десяти серий следило за всеми ее приключениями, переживало о взаимоотношениях с коллегами и в особенности о том, что происходило между ней и майором Пожарским (Антон Филипенко). Шутки из сериала разлетелись на мемы, а первый сезон был куплен для показа в эфире на канале ТНТ. «Анна Николаевна» уже продлена на второй сезон, а на Новый год ее поклонников ждет специальная «нулевая» серия, в которой мы увидим, как предыдущий образец андроида справляется с концом света в 2012 году.
«Хандра»
Премьера: 29 октября 2020 года
Участник конкурса 31-го «Кинотавра» — комедия Алексея Камынина. Ее главные герои — трое друзей, которые снимают квартиру в центре Москвы, и это лента о самом странном дне из их жизни. Диджея Виталика (Данила Якушев) поколотила подружка Ленка (Ксения Зуева), а еще она выбросила сумку с деньгами за квартиру. К музыканту Дене (Михаил Тройник) приехала бывшая девушка Фима (Екатерина Агеева) и сообщила, что беременна. А начинающий режиссер Леша (Кирилл Ковбас) грезит Тарковским, но получает заказ на спортивно-патриотическую драму с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Безумие в жизни троицы нарастает с появлением банды киргизов-грабителей, омоновцев под кайфом и странного рекламного заказчика. На КиноПоиск HD фильм можно будет посмотреть меньше чем через месяц после начала проката.
Подробнее о фильме
Для любителей остросюжетных историй про современную Россию
Если вы смотрите: «Миллиарды», «Слуга народа», «Служба новостей», «Скандал»
«Спойлер», 1-й сезон
Премьера: март 2021 года
Автор романа «Духless» и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев написал сценарий политического триллера о предвыборной гонке в российском регионе. Действующему губернатору Корецкому (Алексей Гуськов) находят «спойлера» — кандидата, чья задача — перетянуть голоса конкурента, а в последний момент выбыть из игры. Подставным лицом становится бизнесмен Андрей Оболенский (Максим Матвеев), которого в политические игры втягивают против его воли. Один из козырей сериала — Олег Меньшиков в роли кремлевского оппонента Оболенского. Также там снялись Светлана Ходченкова, Артем Михалков, Сергей Газаров и Юлия Снигирь. Девять эпизодов проекта снимает Дмитрий Тюрин, работавший с Матвеевым над сериалом «Триггер».
«Последний министр», 2-й сезон
Премьера: весна 2021 года
Роман Волобуев снял актуальную комедию о работе вымышленного министерства. Ее главный герой — новый глава министерства перспективного развития, деятельный неудачник Тихомиров (Ян Цапник). «Площадь» поставила его на эту должность в качестве безобидного и управляемого дурачка, но Тихомиров внезапно развернул бурную деятельность, так что ситуация вышла из-под контроля. Многие шутки сериала стали частью реальной жизни (приезд в Москву панд из Китая, отставка кабинета министров), а персонаж Ольги Сутуловой, жесткая помощница министра Ксения Нечаева, обросла фан-базой и начала новую жизнь в манга-историях. Если вы еще не были знакомы с «Последним министром», перед выходом второго сезона посмотрите, как Тихомиров с искренностью и энтузиазмом простого русского гражданина поднимает страну, отменяет мат и запускает порнореформу.
Подробнее о сериале
- 5 причин посмотреть «Последнего министра» Романа Волобуева
- Идиот, кипяток, Россия: Репортаж со съемок сериала Романа Волобуева «Последний министр»
- 10 лучших моментов сериала «Последний министр»
- Тест: Кринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?
- Интервью с Романом Волобуевым: «Я хотел, чтобы „Последний министр“ был эпической ампирной комедией»
«Просто представь, что мы знаем», 1-й сезон
Уже доступен на КиноПоиск HD
Еще один сериал Романа Волобуева для КиноПоиск HD посвящен трем амбициозным создательницам Telegram-канала «Просто представь, что мы знаем» (сокращенно — ППЧМЗ) со скандальными историями. Однажды девушки по ошибке публикуют новость о самоубийстве Евгения Малышева (Евгений Стычкин), известного в прошлом журналиста-расследователя, который после покушения уехал в Лондон и живет там с женой и двумя детьми. Малышев приезжает в Россию, чтобы опровергнуть новости о своей кончине, и плотно вовлекается в судьбу ППЧМЗ. В отличие от «Министра», где создатели шутили над политической действительностью страны, здесь Волобуев иронично показывает карту отечественных СМИ. Главным развлечением журналистов после премьеры сериала было угадывание того, кто же стал прототипом для всех героев, и нахождение всех камео реальных представителей прессы. Так, в нескольких сериях появляются журналист и руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик, ведущие телеканала «Дождь» Евгения Воскобойникова и Анна Монгайт, а также бывший редактор «Ведомостей» Ксения Болецкая и политолог Екатерина Шульман.
Подробнее о сериале
- Кто все эти люди: Краткий гид по «Просто представь, что мы знаем»
- Интервью с Евгением Стычкиным: «У нас не принято снимать про политику. Можно про прошлое или как люди выпивают и закусывают»
- «Актриса голая — пока нельзя»: Репортаж со съемок сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем»
- Тест. Сталлоне в Саранске, а Ева Грин в «Пятерочке»! Сможете ли вы отличить фейковую новость от настоящей?
«Сердечный приступ»
Премьера: 2021
КиноПоиск HD выпустит сериал по книге Михаила Зыгаря «Сердечный приступ», которая должна поступить в продажу в конце 2020 года. Там рассказывается о политической обстановке в России 1990-х. Зыгарь сам адаптирует ее для 8-серийного проекта.
Для поклонников необычных историй про обычных людей
Если вы смотрите: «Дрянь», «Семейный брак», «Чистота», «Родители года»
«Настя, соберись», 1-й сезон
Премьера: ноябрь 2020
Создатели комедии «Я худею» Константин Майер, Сергей Корнихин и Николай Куликов снимают взрослую версию диснеевской «Головоломки» — откровенную многосерийную драмеди о девушке Насте (Любовь Аксенова) и ее внутренних личностях. Она дизайнер-архитектор, чья жизнь летит под откос: начальник-сексист увольняет с работы, муж изменяет с подругой, а мама (Юлия Ауг) «очень вовремя» решает перестать помогать. Но, вместо того чтобы впасть в отчаяние, Настя говорит себе: «Соберись!» — и начинает работу над собой с помощью пятерки внутренних «я». Они спорят, хитрят, заключают союзы и воюют, но каждой из них движет только одно — счастье Насти. Эти субличности попытаются найти между собой общий язык и помочь Насте полюбить себя такой, какая она есть. Внутренние «я» героини сыграли Светлана Камынина («Давай разведемся!», «Интерны»), Рина Гришина («Просто представь, что мы знаем», «Полицейский с Рублевки»), Алина Алексеева («Ольга», «Магомаев»), Юлия Гришаева («Физрук», «Толя-робот») и Ева Смирнова («Бихэппи»).
«Я не шучу», 1-й сезон
Премьера: декабрь 2020 года
Актуальный комедийный сериал от продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова готовит смелые шутки о тяжелых буднях взрослой женщины. Главная героиня — профессиональный стендап-комик Лена (ее сыграла Елена Новикова — победительница «Открытого микрофона» на ТНТ). Лене — 49, она живет в большом городе с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и свекровью, и жизнь у нее нелегкая, впрочем, как и у всех. Но Лена может открыто говорить обо всем со сцены. Сценарий написала Елена Красильникова при участии Новиковой. Сериал будет состоять из 8 серий по 30 минут каждая.
Для фанатов Юрия Быкова
Если вы смотрите: «Чужие грехи», «Дурак», «Йеллоустоун», «Сторож»
«Ноль»
Премьера: 2021
Многосерийный кинопроект Юрия Быкова. Режиссер — и соавтор сценария вместе с Евгенией Богомяковой («Неизвестный») — расскажет историю бывшего следователя, отсидевшего восемь лет по обвинению в коррупции. Шанс на новую жизнь дает герою бывший сокамерник — некогда крупный бизнесмен: 20 лет назад убили его сына, и он поручает герою найти, кто это сделал, и обещает заплатить большие деньги. Быков планирует рассказать историю о том, как изменилась Россия за 20 лет. Это «сложное и глубокое сопоставление нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых».
«Хозяин»
Премьера: 2021
Быков вместе с КиноПоиск HD и кинокомпанией Hype Film снимает еще и полнометражный фильм о противостоянии человека и системы. Режиссер попытается ответить на вопрос о том, почему общество жестко разделено на низы и верхи и возможен ли между ними диалог. Но, главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от «хозяина»? Создатели картины — Николас Селис (Pimienta Films), работавший с Альфонсо Куароном над «Ромой», а также компании Bord Cadre Films (Швейцария), Sovereign Films (Великобритания) и Charades (Франция) — сопродюсеры последней картины режиссера Рубена Эстлунда и постоянные партнеры Hype Film. Фильм станет международной копродукцией России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики.
Для фанатов комиксов
Если вы смотрите: «Тайны Смолвиля», «Готэм», «Плащ и Кинжал», «Сорвиголова»
«Майор Гром: Чумной Доктор»
Премьера: 8 апреля 2021 года
Долгожданная экранизация популярного российского комикса от издательства Bubble. Фильм, который в прокат выпускает «Дисней Студиос», после кинорелиза будет доступен онлайн эксклюзивно на КиноПоиск HD. В центре событий — майор петербургской полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский), который всегда настигает преступников, до момента, когда в городе появляется человек в маске Чумного Доктора. Тот собирается «вылечить» Петербург и его жителей от «чумы беззакония» и карает тех, кто в свое время ушел от наказания, заплатив взятку или использовав связи. Общество расколото: одни напуганы, другие рады народному мстителю. Вместе с Жизневским в «Чумном Докторе» снялись Александр Сетейкин (напарник Грома Дима Дубин), Любовь Аксенова (журналистка Юля Пчелкина), Михаил Евланов (Евгений Стрелков), Алексей Маклаков (начальник Грома Федор Прокопенко), Сергей Горошко (Сергей Разумовский, основатель соцсети «Вместе») и Олег Чугунов (Алексей Макаров, придуманный для фильма персонаж). В режиссерском кресле — Олег Трофим («Лед»), сценарий адаптировали издатель Bubble Артем Габрелянов и главный редактор издательства Роман Котков (они же стали продюсерами фильма). Съемки проходили в Петербурге, причем в центре города создатели выстроили декорации огромного полицейского участка, в котором работает Гром.
Специальный ролик с Comic Con Russia:
«Хэдшот»
Премьера: 2021
Александр Роднянский и Сергей Мелькумов («Левиафан», «Нелюбовь», «Дылда») спродюсируют для КиноПоиск HD сериал, посвященный киберспорту. Сценарий написали Андрей Курганов и Никита Лазаренко, которые, по словам Роднянского, придумали, как показать мир виртуальной жизни по-новому в формате «содержательной драмы о невыдуманных проблемах подростков и вызовах современного мира».
«Водоворот», 1-й сезон
Уже доступен на КиноПоиск HD
Детективный комикс-триллер в стиле сериала «Готэм», снятый продюсерской компанией «Марс Медиа» специально для КиноПоиск HD. Московские следователи находят в коллекторе зверски убитых подростков. Все детали указывают, что убийца — маньяк, приверженец странного культа, который выбирает в жертвы неблагополучных детей — бездомных и наркоманов. Оператор Владимир Башта («Географ глобус пропил») снял эту историю как неонуар в стиле Николаса Виндинга Рефна. Главные роли сыграли Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова, Иван Макаревич и Игорь Миркурбанов.
Kitoboy
Премьера: октябрь 2020 года
Триумфатор «Кинотавра» и Венецианского фестиваля, фильм Филиппа Юрьева рассказывает о чукотском мальчике Лешке (дебютант Владимир Онохов получил приз на «Кинотавре» за лучшую мужскую роль), который влюбляется в американскую вебкам-модель (Кристина Асмус) и отправляется к ней через океан на старой моторной лодке. Критиков покорили пейзажи Чукотки, колоритные персонажи и стык художественного и документального повествования. После кинопроката в России фильм выйдет онлайн только на КиноПоиск HD.
«Скажи ей»
Премьера: осень 2020 года
Второй полнометражный фильм Александра Молочникова также участвовал в конкурсе «Кинотавра». Это история развода, показанная глазами 10-летнего мальчика Саши (Кай Гетц). Мама (Светлана Ходченкова) уезжает в Америку с новым мужем и забирает Сашу с собой, а папа (Артем Быстров) остается в Петербурге. В основе фильма лежит личный опыт режиссера — его родители также развелись, когда он был маленьким. Молочников размышляет в фильме о том, что родители иногда заставляют своих детей взрослеть слишком рано, вовлекают их в разборки и перекладывают на них ответственность за свои поступки. «Скажи ей» выйдет в прокат в партнерстве с КиноПоиск HD и затем будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре.
Подробнее о фильме
«Уроки фарси»
Премьера: 2020
Драма Вадима Перельмана впервые была показана во внеконкурсной программе Special Берлинского фестиваля. Это история бельгийского еврея Жиля (Науэль Перес Бискаярт), который попал в концлагерь и, чтобы выжить, выдал себя за перса. Внезапно выяснилось, что на местной кухне срочно требуется именно перс: заведующий Кох (Ларс Айдингер) хочет выучить фарси, чтобы после войны переехать к брату в Тегеран. Жилю приходится выкручиваться и обучать немца словам, которые он сочиняет на ходу. За производство «Уроков фарси» отвечала компания Hype Film Ильи Стюарта. Успешный показ в Берлине подогрел к «Урокам фарси» огромный интерес, в результате чего картину покажут в более чем пятидесяти странах мира, от Франции до Южной Кореи. После кинопроката в России фильм выйдет онлайн только на КиноПоиск HD.
«Гипноз»
Премьера: дата не определена
Мистический триллер Валерия Тодоровского выйдет на КиноПоиск HD в рамках сотрудничества с фондом «Кинопрайм», который выделяет средства на производство фильмов отечественных кинематографистов. Главный герой — подросток Миша, который ходит на сеансы гипноза, чтобы вылечиться от лунатизма. Он попадает под влияние гипнолога и перестает отличать реальность от иллюзии. Когда одна из пациенток психотерапевта умирает загадочной смертью, Миша начинает собственное расследование, но в итоге становится главным подозреваемым. Гипнолога сыграл Максим Суханов, в других ролях — Степан Середа, Сергей Гиро, Екатерина Федулова и Сергей Медведев. Сценарий написала Любовь Мульменко («Верность», «Красные браслеты»), оператором стал финн Жан-Ноэль Мустонен (картина — копродукция России и Финляндии). Режиссер объясняет происходящее в фильме как метафору нашей жизни: мы проживаем день за днем и не замечаем, насколько все они похожи друг на друга. Идея картины основана на его детских воспоминаниях: Тодоровский посещал известного советского гипнолога Владимира Райкова и был потрясен властью, которой тот обладал над пациентами.
«Эсав»
Премьера: 2021
Англоязычная драма Павла Лунгина — современная версия библейской притчи об Эсаве и Иакове. Эсав еще подростком бежал в Америку и стал популярным писателем, но удовлетворения ему это не принесло. Спустя 20 лет он возвращается в Израиль, где его брат Яков унаследовал пекарню отца и женился на любимой девушке Эсава. В фильме снялись Юлия Пересильд, Харви Кейтель и Шира Хаас, прославившаяся после сериала «Неортодоксальная».
«Город уснул»
Премьера: дата не определена
Дебютная картина Марии Игнатенко, выпускницы мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино, — притча о тотальном одиночестве. Главный герой Виктор (его сыграл лидер группы OQJAV Вадик Королев) — рыбак в маленьком северном городке. Однажды в рейсе ему приходит известие о смерти жены. Сойдя на берег и побывав в морге, Виктор выходит на улицу и обнаруживает, что все в городе спят. Так начинается его экзистенциальное путешествие в поисках неспящих, которое приводит к трагическим последствиям. После кинопроката картина будет эксклюзивно доступна онлайн на КиноПоиск HD.
Подробнее о фильме
Для детей и родителей
Если вы смотрите: «Простоквашино», «Буба», «Щенячий патруль», «Леди Баг и Супер-Кот»
«Смешарики. Новый сезон»
Уже доступен на КиноПоиск HD
Культовый анимационный сериал вернулся с новым долгожданным сезоном — и онлайн только на КиноПоиск HD, где одновременно со «Смешариками» запустился детский режим. Любимые герои продолжают жить в Ромашковой долине и решать важные вопросы своего круглого мира. Лосяш и Копатыч пытаются выяснить, умеет ли летать Кар-Карыч, Нюша пробуждает к жизни Подкроватного Монстра, и все вместе друзья учатся бороться со своими страхами. А еще заставляют Нюшу посмотреть на себя со стороны, показав все ее недостатки в виде масштабной рок-оперы.
«Лунтик и его друзья», новые серии
Уже доступен на КиноПоиск HD
Приключения Лунтика возвращаются в обновленной 3D-графике: мир мультсериала стал более реалистичным, но остался узнаваемым. Например, Лунтик стал пушистым! Как говорят создатели сериала, настолько, что им так и хотелось его погладить. В новом сезоне в лесу появляется очаровательная желтая девочка Луна, что вызывает у главного героя волнение, ревность и тревогу.
«Маша и Медведь», новые серии
Уже доступен на КиноПоиск HD
Новый, пятый сезон сериала о приключениях девочки Маши и ее большого друга Медведя выходит эксклюзивно на КиноПоиск HD. В нем Маша путешествует к вулканам, создает пособие по конструированию техники, рисует картины — продолжает исследовать мир и получать жизненные уроки. 26 серий впервые в истории проекта сняты в формате 4К.
Подробнее о сериале
Для любителей документального кино
Если вы смотрите: «Лил Пип: Всё для всех», «Баския: Взрыв реальности», «Фри соло»
«Листьев. Новый взгляд», мини-сериал
Уже доступен на КиноПоиск HD
Документальный мини-сериал об одном из самых известных журналистов 1990-х вышел на КиноПоиск HD спустя 25 лет после убийства Владислава Листьева. Родион Чепель, сооснователь студии «Амурские волны», провел расследование о том, кто мог быть виновен в событиях 1 марта 1995 года, когда Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. В результате получился рассказ о турбулентном времени 1990-х и становлении российского телевидения. Участниками «Нового взгляда» стали не только люди из близкого окружения журналиста, которые раньше об этом уже рассказывали, но и те, кто прежде молчал. «Листьев. Новый взгляд» вошел в подборку документальных проектов на КиноПоиск HD, среди которых из отечественных — «Дело Собчака», картина о Децле «С закрытыми окнами», «Сорокин трип», «Анатолий Крупнов. Он был» и «Андрей Тарковский. Кино как молитва».
«Новая реальность», мини-сериал
Уже доступен на КиноПоиск HD
Еще один документальный проект от студии «Амурские волны» посвящен жизни во время пандемии коронавируса, повлиявшей на все человечество. «Новая реальность» показывает два взгляда на пандемию — человека, который внезапно оказался на самоизоляции этой весной, и его собеседника из августа 2020 года. Почему система здравоохранения дала сбой? Стоит ли сейчас брать ипотеку и заводить детей? И как сохранить оставшиеся накопления? В этих вопросах разбираются журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров вместе с экспертами журнала Forbes, предпринимателями и обычными людьми.
Автор: Ольга Белик