Русские в Венеции: Тяжелая «Конференция» Твердовского и легкий «Китобой» Филиппа Юрьева

«Конференция»

«Наш народ так быстро все забывает», — сокрушается монахиня Наталия. Она ушла в монастырь, пережив захват «Норд-Оста», но спустя 17 лет после трагедии на Дубровке возвращается в Театральный центр организовать вечер памяти, который оказывается для нее и приглашенных настоящей реконструкцией трагедии.

«Конференция» — четвертый фильм тридцатилетнего Ивана И. Твердовского, режиссера, которого так любят упрекнуть в провокативности: рассказывая о травмах и страданиях своих героев, Твердовский на манер Триера норовит вывернуть ручки эмоциональности до предела. Но в «Конференции» нет прямого шок-контента. Ни кадров хроники, ни смутных флешбэков, ни прямой реконструкции событий — только тот самый зал ДК «Московский подшипник», где, кажется, за все эти годы так и не сделали ремонт. Официально память жертв теракта увековечена мемориальной доской. Но история забыта (противопоставление личной памяти и официозного забвения коллективных травм — ключевая тема фильма), и в здании, где несколько суток в заложниках удерживали почти тысячу человек как ни в чем не бывало проходят концерты, развлекательные мероприятия и конференции. Именно формат конференции и вынуждена выбрать Наталья, оформляя договор на аренду зала для своей встречи, потому что «так положено».

Память о трагедии обесценивается и равнодушным охранником, который пускает бывшую заложницу в здание ДК в «неположенный день» только по билету на проходящее в тот момент мероприятие и вызывает полицию, когда вечер памяти слишком затягивается, а ему надо выключать в здании свет и сдавать пост.

Но и не все пережившие трагедию хотят продолжать помнить. Наталия (ее играет постоянная актриса Твердовского Наталья Павленкова) смогла покинуть здание, оставив в зале мужа и двоих детей, и теперь пытается искупить свою, как она считает, вину не только молитвой, но и постоянным проживанием тех событий. Она не просто собирает траурный вечер, позвав туда бывших заложников (которых, к слову, каждый год приходит все меньше и меньше); она заставляет их проговаривать и вспоминать буквально по часам подробности захвата, жестокость террористов, гибель людей, потерю близких. Апофеозом ее фанатичного «чтобы помнили» становится рассадка манекенов для реконструкции событий: разделенные по цветам, они символизируют жертв, террористов и тех, кто не смог прийти на вечер памяти, а потом Наталья блокирует двери и словно заново берет в заложники оставшихся людей, чтобы до конца разыграть случившееся 17 лет назад и тем самым, как она считает, избавиться от страха — «самого тяжелого из грехов».

Но многие не хотят каждый раз методично вспоминать, как на их глазах умирали их близкие, они хотят пытаться жить дальше, вытеснить из памяти те страшные события, хотя это вряд ли возможно. Ворошить прошлое не хочет дочь Наталии, Галина, которая не может простить мать. Галина живет с парализованным отцом и маленьким сыном и пьет. Подруга Наталии, Светлана, в какой-то момент тоже отказывается снова и снова вспоминать, как потеряла дочь и мужа во время штурма, и упрекает Наталию, что та спряталась от прошлого в монастыре с богом, а люди до сих пор боятся выйти на улицу.

Зрителю «Конференции» тоже по меньшей мере некомфортно. Давят не только постоянные разговоры о трагедии, но и общая посттравматическая атмосфера, которая чувствуется во всем — в лицах, судьбах, быте героев. Усиливает чувство тревоги и серо-мрачная палитра: октябрьская Москва, потертые кресла зрительного зала, ковры и гобелены с оленями на стенах в квартирах Галины и Светланы, обшарпанные обои и полное отсутствие саундтрека. В фильме лишь раз, во время одной из самых пронзительных сцен, звучит шлягер Анны Герман «Ночной разговор», а с первых кадров героев сопровождают гипертрофированные шумы: пылесос, которым уборщица равнодушно прохаживается между креслами в зале, льющаяся вода и грохот спускаемой по рядам тележки из буфета, который до ужаса напоминает звук выстрелов.

«Китобой»

Полнометражный дебют Филиппа Юрьева — трогательная драмеди о любви чукотского подростка-охотника к вебкам-модели из такого далекого, но при этом близкого Детройта. Юрьев работал над проектом 8 лет — идея родилась во время путешествия по Крайнему Северу, когда он останавливался в деревнях, иногда почти отрезанных от цивилизации, разбросанных на сотни километров друг от друга. В одном из рыболовецких поселков режиссер стал свидетелем реальной трагедии: все девушки уехали на летнюю практику, оставив парней на долгих три месяца, и единственным спасением стал вебкам-чат с одного ноутбука на всех. Фильм снят на студии Алексея Учителя (он был мастером Юрьева во время обучения того во ВГИКе) в копродукции с Бельгией и Польшей.

Заглавный герой — Лешка из поселка китобоев — оказывается настоящим романтиком и влюбляется в прекрасную блондинку с ником HollySweet999 (эффектный выход Кристины Асмус напомнит о сериале HBO «Долина соблазна»), ради нее учит английский по найденным в библиотеке книгам, идет на преступление и решается на опасное путешествие через воды Берингова пролива. Америка в фильме не только стереотипное «небоскребы, везде „Макдоналдсы“ и нереальные телки» (как считает друг Лешки), но такая близкая (всего-то километров девяносто по воде) другая жизнь, настоящая мечта. Но, на взгляд режиссера, жизнь героев тоже похожа на мечту: тут и пусть жестокие, но совершенно завораживающие своим первобытным драматизмом сцены охоты на китов, и прекрасные летние пейзажи чукотских деревень. И все это под музыку Джули Круз, Джонни Кэша и Роя Орбисона.

Сюжет с погоней за виртуальной мечтой — отличный анекдот из жизни, вокруг которого режиссер выстраивает целую вселенную. Играют в фильме непрофессиональные актеры из местных (кастинги проходили в том числе в Анадыре) — режиссеру было очень важно показать культуру и обычаи Чукотки; звучат языки малых народов, а в какой-то момент появятся и местные духи.

Несмотря на явную разруху и неустроенность жизни и быта охотников, фильм Юрьева совершенно лишен северной безнадеги, которая есть в «Левиафане» и более географически близком «Как я провел этим летом». Ты не на секунду не сомневаешься в том, что его героев ждет светлое будущее. Дружба, пластинки с джазом и старый мотоцикл — иногда для счастья достаточно и этого.